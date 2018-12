Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","shortLead":"Az állat csaknem 5 méter hosszú, és akár 50 éves is lehet.","id":"20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7606bf-b9bd-476c-ac15-c17c9d20e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a98f0c-50d2-48fe-b5d5-0a191b5a0e61","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Gigantikus_emberevo_krokodilt_fogtak_be_a_hatosagok_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2018. december. 03. 13:59","title":"Gigantikus emberevő krokodilt fogtak be a hatóságok a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben, majd nemrég a hvg.hu megírta, az Orbán-kormány közmunkásokat faragna a fedél nélküli emberekből. Kiderült, hogy évek óta folynak már a „kísérleti” programok erről, szintén jószerivel titokban. Videós riport a szentesi Hajléktalan Segítő Központból.","shortLead":"Szinte lehetetlen helyzetbe sodorta a kormány az utcán élőket, amikor kriminalizálta a hajléktalanságot októberben...","id":"20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb201f-e563-4ac4-a38b-8144582f7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3c5d1-5305-4556-8327-deb8a45fd8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_kormany_szitotta_gyulolet_miatt_tarthattak_titokban_a_hajlektalan_programot","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"„Itt alkotok, nem gödröket ások” – már működik a hajléktalanok közmunkaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","shortLead":"Telefonon kért pénzt egy férfitól, hogy azért cserébe majd elsikálja az ittas vezetési ügyét. ","id":"20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13c4946-005a-4c0a-969f-cf52aedcca97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5428617-1f07-4386-b0f5-437f5d95f180","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korrupt_rendornek_adta_ki_magat_egy_no_Somogyban","timestamp":"2018. december. 03. 17:05","title":"Korrupt rendőrnek adta ki magát egy nő Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolondnak nevezte Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó az amerikai elnököt, amiért kilépett a párizsi klímavédelmi egyezményből.","shortLead":"Bolondnak nevezte Arnold Schwarzenegger volt kaliforniai kormányzó az amerikai elnököt, amiért kilépett a párizsi...","id":"20181204_arnold_schwarzenegger_donald_trump_klimavedelmi_egyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c8616a-9eea-4369-bdb4-027d61a7ab40","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_arnold_schwarzenegger_donald_trump_klimavedelmi_egyezmeny","timestamp":"2018. december. 04. 09:23","title":"Schwarzenegger szerint Trump bolond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetség hétfőn döntött a bevezetéséről.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetség hétfőn döntött a bevezetéséről.","id":"20181203_uefa_bajnokok_ligaja_videobiro_kassai_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9076dee-c645-4124-9ce7-5a78b4b2c09c","keywords":null,"link":"/sport/20181203_uefa_bajnokok_ligaja_videobiro_kassai_viktor","timestamp":"2018. december. 03. 14:30","title":"Jön a videóbíró, még idén használni fogják a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Január elsejétől – az építményadó maximumát – 1898 forintot kell négyzetméterenként fizetnie évente annak, aki így adja ki lakását.","shortLead":"Január elsejétől – az építményadó maximumát – 1898 forintot kell négyzetméterenként fizetnie évente annak, aki így adja...","id":"20181203_Megszavaztak_Jozsefvaros_megadoztatja_az_Airbnbt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e203f8-e5b1-498f-b9ed-02997ca17651","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Megszavaztak_Jozsefvaros_megadoztatja_az_Airbnbt","timestamp":"2018. december. 03. 15:03","title":"Megszavazták: Józsefváros megadóztatja az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban ezt a problémát is orvosolja. ","shortLead":"A nagy kijelzőjű telefonok hátránya, hogy egy kézzel nehéz őket használni. Egy ingyenes androidos alkalmazás azonban...","id":"20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee6e16-97ee-4c9c-a94b-0cac423b6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_android_alkalmazas_mobil_reachability_cursor_kurzor_nagy_kijelzo","timestamp":"2018. december. 04. 18:03","title":"Túl nagynak találja a mobilját? Tegye fel rá ezt az alkalmazást, sokkal könnyebb lesz az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e","c_author":"Krémer Balázs","category":"gazdasag","description":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket. Ennek egyfajta megnyilvánulása maga a mesterséges intelligenciától és robotikától való félelem is. ","shortLead":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket...","id":"20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95019a3-0f81-4b79-af7a-864c5531815e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","timestamp":"2018. december. 04. 15:28","title":"A tömeges elbizonytalanodás és a középosztály válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]