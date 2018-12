Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","shortLead":"A magyar és a román határőrök a raktérben 24 - magukat iraki és szír állampolgárnak valló - határsértőt találtak.","id":"20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2871a557-75e6-401a-ba1e-b32ed731207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd65c8b-a5c8-470e-a8ef-2813625e2e20","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ket_tucat_migrans_egy_torok_kamionban_a_magyarroman_hataron","timestamp":"2018. december. 06. 09:53","title":"Két tucat migráns egy török kamionban a magyar-román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a4f2be-ae17-41bb-8808-1a01b538ff36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"25 év után újra összejön a kultikus romkom csapata egy különleges alkalomra időzítve.","shortLead":"25 év után újra összejön a kultikus romkom csapata egy különleges alkalomra időzítve.","id":"20181206_Jon_a_Negy_eskuvo_es_egy_temetes_folytatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a4f2be-ae17-41bb-8808-1a01b538ff36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32570364-6690-4d13-8016-d2cdeacf8569","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Jon_a_Negy_eskuvo_es_egy_temetes_folytatasa","timestamp":"2018. december. 06. 09:59","title":"Jön a Négy esküvő és egy temetés folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés – írta a Népszava.","shortLead":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés –...","id":"20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20dcd1e-36dc-4091-add3-5df2dad70bdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","timestamp":"2018. december. 06. 10:14","title":"Magyarország megvenné a horvát LNG-terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati rádió és televízió. A riportban azt vizsgálják, hogy a látszólag semmiféle káros kibocsátást, zajt nem produkáló, modern elektromos autók valóban olyan környezetbarátok-e, mint ahogy azt a közvélemény többsége véli. ","shortLead":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati...","id":"20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c1915-ab56-40cd-81f7-a260390585ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","timestamp":"2018. december. 06. 09:35","title":"Feldúlták Párizst a sárgamellényesek, ideje higgadtan érvelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f55eb79-32af-4e5b-8bbe-6964a86ad5f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatását vizsgálják, megoldásokat keresnek az élővilág pusztulásának megelőzésére.","shortLead":"A klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatását vizsgálják, megoldásokat keresnek...","id":"20181205_Vilagszinten_egyedulallo_kutatast_kezdenek_a_Balaton_vizeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f55eb79-32af-4e5b-8bbe-6964a86ad5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504431d1-9820-4ac7-85b9-0bb68dea8c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_Vilagszinten_egyedulallo_kutatast_kezdenek_a_Balaton_vizeben","timestamp":"2018. december. 05. 18:48","title":"Hogyan hat a klímaváltozás a vízminőségre? - kutatást folytatnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8d1747-343e-4a48-9100-92c766e698ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","timestamp":"2018. december. 05. 14:00","title":"\"Ki tudunk mondani dolgokat, csak nem jut el\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Kiricsi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati szankciók – derült ki a független Levada Központ közvélemény-kutató legújabb felméréséből. Azok száma is nő, akik attól tartanak, Moszkva Ukrajna-politikája túlzottan elszigeteli az országot a világtól.","shortLead":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati...","id":"20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c81d9-ef2a-4b73-9107-f5002387c33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","timestamp":"2018. december. 06. 16:35","title":"Egyre több oroszt aggasztanak a nyugati szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát George Bush a saját apja temetésén? Van magyarázat a rejtélyes gesztusra.","shortLead":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát...","id":"20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14250447-80f0-4495-a97f-f11465c7b64c","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","timestamp":"2018. december. 06. 08:05","title":"Képzelje el, hogy Orbán Viktor ad egy cukorkát Dobrev Klárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]