Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta Benczés Miklós vezetőedzőt. \r

\r

","shortLead":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta...","id":"20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196607b0-6bc6-4674-9581-648ee8781159","keywords":null,"link":"/sport/20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. december. 08. 20:23","title":"Kirakta edzőjét a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Flixbus pályája töretlenül ível felfelé.","shortLead":"A Flixbus pályája töretlenül ível felfelé.","id":"20181209_Nemreg_meg_startup_volt_most_a_tozsdere_keszul_a_Magyarorszagon_is_ismert_buszos_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8dce7-a023-483f-bf45-13770ef4d70a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Nemreg_meg_startup_volt_most_a_tozsdere_keszul_a_Magyarorszagon_is_ismert_buszos_ceg","timestamp":"2018. december. 09. 13:39","title":"Nemrég még startup volt, most a tőzsdére készül a Magyarországon is ismert buszos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki a rendőrökkel.","shortLead":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki...","id":"20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a4a165-f276-43e2-91f2-8323cfe8edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","timestamp":"2018. december. 08. 13:15","title":"Lökdösődésben végződött a tüntetés, a Kossuth térre nyomulnak a demonstrálók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","shortLead":"Az énekes egykori állomáshelyén emlékeznek rá így. ","id":"20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d61d13-cac2-44c2-b894-8efaaeaf9ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50148b2-071f-4c5b-b2e0-06480ef1ef43","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Fotok_Jelzolampakra_kerult_Elvis_Presley_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 07. 14:40","title":"Fotók: Jelzőlámpákra került Elvis Presley Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az áprilisi választásokon több ezer szavazattal legyőzte Kucsák László fideszes politikust a szocialista Kunhalmi Ágnes, így Kucsák nem lett országgyűlési képviselő. Most azonban mégis miniszteri biztossá nevezték ki őt, igaz, pénzt nem kap munkájáért, csak egyéb juttatásokat.","shortLead":"Az áprilisi választásokon több ezer szavazattal legyőzte Kucsák László fideszes politikust a szocialista Kunhalmi...","id":"20181207_Kunhalmi_Agnes_jol_megverte_aprilis_8an_megis_miniszteri_biztos_lesz_a_fideszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b74c2c-2b0c-483e-987a-3b9e47a2a1cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Kunhalmi_Agnes_jol_megverte_aprilis_8an_megis_miniszteri_biztos_lesz_a_fideszes","timestamp":"2018. december. 07. 15:45","title":"Kunhalmi Ágnes jól megverte április 8-án, mégis miniszteri biztos lesz a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé kell esőre is számítani. ","shortLead":"Többfelé kell esőre is számítani. ","id":"20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16465d39-5693-4050-829d-1156df23afe8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. december. 09. 08:30","title":"Borús lesz a vasárnap, de 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen használati utasítás be nem tartása vezetett a tragédiához.","shortLead":"Egyetlen használati utasítás be nem tartása vezetett a tragédiához.","id":"20181209_Agyevo_amoba_olt_meg_egy_not_aki_csak_az_orrat_akarta_kitisztitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840812ef-63bc-4a1a-80f5-a9d411fbe279","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Agyevo_amoba_olt_meg_egy_not_aki_csak_az_orrat_akarta_kitisztitani","timestamp":"2018. december. 09. 07:31","title":"Agyevő amőba ölt meg egy seattle-i nőt, aki csak az orrát akarta kitisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51876f97-05c5-41c1-bd5b-df982a297b72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Autóhof Óbarok kamionos pihenőhelyet ma adták át. ","shortLead":"Az Autóhof Óbarok kamionos pihenőhelyet ma adták át. ","id":"20181207_Matol_kamionparkoloja_is_van_Meszaros_Lorincnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51876f97-05c5-41c1-bd5b-df982a297b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5afdc0a-20b7-44d5-b35f-129dc348fbe1","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Matol_kamionparkoloja_is_van_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. december. 07. 14:45","title":"Mától kamionparkolója is van Mészáros Lőrincnek, fel is avatta, ahogy illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]