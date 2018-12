Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181209_tv_mozgassimitas_kikapcsolasa_eu_webshopok_teruleti_korlatozas_lottoszamok_archivum_eves_lebontas_windows_mikrofon_ikon_osiris_rex_urszonda_bennu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35773b1-b60d-42b0-b90d-53fe9e23e2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_tv_mozgassimitas_kikapcsolasa_eu_webshopok_teruleti_korlatozas_lottoszamok_archivum_eves_lebontas_windows_mikrofon_ikon_osiris_rex_urszonda_bennu","timestamp":"2018. december. 09. 12:00","title":"Ez történt: eltörölték az EU-ban az indokolatlan webshopos korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, hogy fél évszázaddal az 1971-es nagyszabású budapesti rendezvény után, 2021-ben újra vadászati világkiállítást rendez Magyarország. Bár a megnyitóig még mindig közel három év hátra van, az esemény büdzséje már most feszegeti a tervezett, 50 milliárd forintos keretet, pedig az infrastrukturális beruházások jóformán még el sem kezdődtek.","shortLead":"Magyarország újra vadászati nagyhatalom lehet – ezzel a felkiáltással harangozta be három és fél éve Semjén Zsolt...","id":"20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bf69aba-858b-4786-be71-7e495407fc82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a21c1e5-9f76-4ac2-bf2b-cfb0e8b551bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211vadaszati_vilagkiallitas_koltsegei","timestamp":"2018. december. 11. 06:30","title":"A kormány újabb rendezvényálma: csak logóra és ajándéktárgyakra elmegy majd egymilliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac249a-a6f9-4225-a601-63429489ab6e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal lépett.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal lépett.","id":"20181210_Porgos_napot_igert_a_nemet_gyogyszergyar_megbuntettek_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebac249a-a6f9-4225-a601-63429489ab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430504ff-4c65-4924-b0dd-45dc21895117","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Porgos_napot_igert_a_nemet_gyogyszergyar_megbuntettek_erte","timestamp":"2018. december. 10. 14:15","title":"Pörgős napot ígért a német gyógyszergyár, megbüntették érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","shortLead":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","id":"20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326b9f5d-8cbf-4890-b402-f5d65ef406ce","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","timestamp":"2018. december. 09. 21:03","title":"Magyarország nem szolgáltatja vissza a zsidó műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas a hangzavar a Parlamentben, egy képviselőt kizárt Kövér. Többeknek büntetést ígért.","shortLead":"A rabszolgatörvény megszavazását akadályozta volna az ellenzék, de a Fidesz lesöpörte a javaslatot, hatalmas...","id":"20181210_parlament_napirend_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08e3b9d8-70ed-45d0-8e42-07f117526f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b9433-efb8-47cd-906e-fddbfc668377","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_parlament_napirend_ellenzek","timestamp":"2018. december. 10. 14:52","title":"Folyamatos füttyögés és bekiabálás volt a parlamentben, az ellenzék kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0bc9db-9223-4579-8678-d19baeec818e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető új kihívásokat keres.","shortLead":"A műsorvezető új kihívásokat keres.","id":"20181211_Liptai_Claudia_17_ev_utan_otthagyja_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0bc9db-9223-4579-8678-d19baeec818e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0a55d9-4d25-46d9-b50b-3519adc71f3c","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Liptai_Claudia_17_ev_utan_otthagyja_a_TV2t","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Liptai Claudia 17 év után otthagyja a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja látható.","shortLead":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja...","id":"20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54d03-b2bd-4927-995d-a7df210a34ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. december. 10. 09:33","title":"Újabb kémfotó buktatta le a Samsung Galaxy S10+ előlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8360d3c0-4031-4c33-8d68-e265dfa05680","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kampányolt az államtitkár egy jelölt mellett, nem ő nyert az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Hiába kampányolt az államtitkár egy jelölt mellett, nem ő nyert az időközi polgármester-választáson. ","id":"20181210_Legyoztek_Tallai_Andras_jeloltjet_a_tobolddaroci_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8360d3c0-4031-4c33-8d68-e265dfa05680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d3fb5c-0c5e-450d-8130-9af2fed18562","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Legyoztek_Tallai_Andras_jeloltjet_a_tobolddaroci_valasztason","timestamp":"2018. december. 10. 07:31","title":"Legyőzték Tállai András jelöltjét a tibolddaróci választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]