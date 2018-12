Kellemetlen órák várnak Theresa Mayre a csütörtök délután kezdődő EU-csúcson, mégis barátok között érezheti magát hazájához képest, ahol saját parlamenti frakciója több mint harmada is a vesztét kívánja már. Pedig az uniós vezetők is jószerivel csak a Brexit ügyében képesek egységet mutatni.

Theresa May ugyan sikerrel vette szerdán este miniszterelnöksége ki tudja, hányadik próbatételét, azzal, hogy megnyerte a pártjában ellene indított bizalmi szavazást, de a Brexit-dráma végén már jön is a következő, ami lassan egy számítógépes játékká kezd átváltozni. Ennek főszereplője, a brit kormányfő a játék újabb szintjén, a délután kezdődő EU-csúcson sokadjára lesz kénytelen magyarázkodni amiatt, hogy nemcsak a brit parlamentben nincs meg a többsége – a 2017-es előre hozott voksolás óta kisebbségben, az északír DUP támogatásával kormányoz –, de pártjában is alig: a bizalmi szavazáson a frakciótagok 63 százalékának a támogatását kapta meg, ami elsöprő többségnek távolról sem nevezhető.

Így továbbra is esélytelennek tűnik, hogy átverje az alsóházon a Brexitről szóló megállapodást, miközben a legnagyobb ellenzéki szerveződés, a Munkáspárt vezére, Jeremy Corbyn a pártszavazás után bejelentette: bizalmatlansági indítványt tervez May kormánya ellen. Kormánya tagjai is lázadnak: a Bloomberg úgy tudja, több minisztere engedményeket tenne a parlamentnek, és legalább részletkérdésekről szavaztatná a Házat, hogy enyhítse az ellenséges hangulatot.

Theresa May miután megnyerte a saját pártja által ellene kezdeményezett bizalmi szavazást © MTI / EPA / Facundo Arrizabalaga

Ilyen helyzetben kell könyörögnie Brüsszelben a 27 tagország állam- vagy kormányfőinél valamiféle engedményért, hogy ne csak kormánya éljen túl egy parlamenti szavazást, de Brexit-megállapodás is, az unióból való kilépés pedig 2019. március 29-én, és persze rendezett körülmények között történjen meg.

Pedig eredetileg a Brexit nem is került volna a csúcs napirendjére. Miért is, hiszen november 25-én, több mint másfél éves kínlódás árán sikerült megállapodniuk a tagországoknak a brit kilépés feltételeiről. Ehhez képest az állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője szerdai meghívólevelének már az elején ezzel találkozhatott, aki ilyeneket olvas. „A brit helyzet súlyosságára tekintettel, a Brexittel kezdünk” – írta Donald Tusk, aki szerint ahogy fogy az idő, a rendezetlen (no-deal) kilépéssel is foglalkozniuk kell a tagországoknak.

Mennek a britek, megy May?

May nyitott kapukat dönget Brüsszelben. Az unió vezetői és a szokatlan módon szinte minden, a Brexittel kapcsolatos kérdésben mögéjük álló kormányok annyira ragaszkodnak ehhez az egyezséghez, hogy készek támogatni a brit miniszterelnököt is, csak hogy megmentsék. Persze nem minden áron: Tusk és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Angela Merkel német kancellár, az Európai Parlament, de talán még a csúcsnak helyet adó épület takarítói is értésére adták már Maynek, hogy a novemberi megállapodás nem képezi alku tárgyát, bármennyire is szeretnék azt a brit alsóház tagjai vagy saját túlélése érdekében a kormányfő.

Azt persze, hogy Theresa May mennyire szeretné átírni a 600 oldalnyi papírtömeget, valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. A politikus – aki maga nem is támogatja a kilépést – egy ideje azt igyekszik bizonygatni a támogatóknak és ellenfeleknek is, hogy ez a létező megállapodások legjobbika. Értsd: ez van a legközelebb ahhoz az ideális állapothoz, ahogy anno a Brexitet elképzelték, még úgy is, hogy valójában fényévekre van tőle. A feladata a játéknak ezen a szintjén tehát az, hogy egyszerre biztosítsa politikai túlélését és a szabályozott kilépést – ehhez pedig egyszerre kell Brüsszelben és Londonban alkudoznia.

Donald Tusk és Theresa May a November Brexit-csúcson © Olivier Hoslet / AFP

A pártja felé tett ajánlat az volt a szerdai bizalmi szavazás előtt, hogy nem jelölteti magát a következő – elvben 2022-es – parlamenti választáson. Mivel menetrenddel nem segítette ki a pártja parlamenti képviselőit, ebből kihallható az is, hogy egy előre hozott választásokon azért megméretteti magát, de ha valaki nagyon szeretné, úgy is értheti, hogy ha hagyják Maynek levezényelni a Brexitet, másnap feltűnő nyakláncaival együtt távozik.

Brüsszelben leginkább azzal tud érvelni, hogy ha magára hagyják a parlamenti fenevadak között, borítékolható a bukása, ezzel pedig a rendezett Brexit helyett a no-deal/népszavazás/választás/anarchia jöhet. Talán még az lehetséges is, hogy a kilépésből se lesz semmi – bár nagy kérdés, hogy ha May ezt nem javasolja, és egy újabb referendum megrendezésébe se megy bele, akkor ez hogyan történhetne meg. De 2016. június 23-a, az első népszavazás óta láttunk már éppen elég váratlan fordulatot, így ezt sem lehet kizárni.

Az elmúlt két és fél évből kiindulva azonban inkább az anarchisztikus forgatókönyv tűnik reálisabbnak, pont úgy, ahogy a Sex Pistols 42 éve megénekelte:

Vagyis:

„Anarchista vagyok

Nem tudom, mit akarok

De tudom, hogy érem el

Elpusztítom, aki erre jár”

Eközben az EU-ban

A brüsszeli csúcs előtt a tagországok – a brit fejleményeket tehetetlenül szemlélő – illetékesei a Bloomberg szerint egy dologban tudtak megegyezni azon túl, hogy nem nyúlnak hozzá a megállapodáshoz: bármilyen politikai vagy jogi garanciát May január előtt nem kaphat. Vagyis a mostani találkozó csupán előjátéka lehet egy újabb rendkívüli csúcsnak – már ha lesz olyan. (Emlékezzünk, az előző esetében öt nappal korábban vetődött fel egyáltalán a lehetősége a találkozónak, és fél nappal előtte vált csak biztossá a megrendezés.)

Mielőtt azonban a kétnapos találkozó összes kudarcát a britekre fognánk, érdemes tisztázni: nem Theresa May lesz az egyetlen, aki aktívan járul majd hozzá a csúcs sikertelenségéhez. Nem is kell Orbán Viktorra gondolni: sok – nála jóval EU-pártibb – kollégájáról is elmondható jelenleg, hogy olyan lépésekre kényszerül hazájában, amelyek felülírják uniós ambícióikat. Angela Merkel például régi tervét adta fel azzal, hogy a hírek szerint lemond (a CDU elnöki címe mellett) a kötelező menekültkvóták tervéről.

Ez még mindig nem jelenti azt, hogy a migrációs politika ügyében látványos előrelépés történik most, de jó eséllyel nem ismétlődik meg az a júniusi incidens sem, mikor Giuseppe Conte újonc olasz miniszterelnökként a csúcs blokkolásával fenyegetőzött, ha nem fogadják el a tagországi vezetők az általa javasolt migrációs csomagot.

Conte most sokkal rosszabb helyzetben van, hiszen az elmúlt hónapokban az olasz gazdaság helyzete még a Brexitnél is nagyobb fejtörést okozott Brüsszelben. Pontosabban az, hogy a Liga–Öt Csillag-koalíciót többszöri nekifutásra sem sikerült rábírni arra, hogy valamiféle hiánycsökkentésbe kezdjen. A populista kormánynak az euróövezet második legnagyobb, a GDP 130 százalékát meghaladó államadóssággal kellene valamit kezdenie – a jelek szerint a noszogatás és a fenyegetés is most szerdára érett be, amikor Conte brüsszeli tárgyalásai után bejelentette: arra tesz javaslatot, hogy a deficitcél 2,4 százalék helyett 2,04 százalék legyen jövőre.

Guiseppe Conte és Emmanuel Macron © MTI/EPA pool/Olivier Hoslet

Így nehéz lesz előrébb lökni az euróövezet tervezett reformfolyamatát is. Különösen, hogy az aktuálisan leginkább européer vezető, Emmanuel Macron – az olaszok legpopulistább intézkedéseire is rátromfolva – épp a napokban dobott be egy jelentős minimálbér-emelést csak azért, hogy lenyugtassa a Franciaország-szerte tüntető sárgamellényeseket.

Azzal meg végképp nem számol senki, hogy érdemi előrelépés születik a 2020 utáni költségvetés ügyében. Egy ideális világban ma már a részletkérdéseken civakodnának a felek, hogy jövő tavaszra – vagyis az EP-választások előtt – összeálljon a hétéves pénzügyi keret. Ehelyett még a fő vonalaknál sincs egyetértés, és ma már az optimista forgatókönyvírók is legkorábban jövő októberre várják a megállapodást. Ez az egyszerre euroszkeptikus, ám bőkezűen támogatott ország élén álló Orbán Viktor füleinek kellemesen hangzik: a kormányfő ugyanis, mint minden érdemi döntést, ezt is a májusi voksolás utáni időszakra halasztaná. Ám amit nyerhet, azt el is veszítheti, hiszen lehet, hogy egy EU-ellenesebb összetételű EP vagy bizottság elvetné a szigorú ellenőrzés és a jogállamisághoz kötött szankciók elvét, de jó eséllyel pénzből is kevesebbet kínálna fel.

Ha valamiben egyetértésre tudnak jutni, az a félretájékoztatás problémája, amellyel kapcsolatban nyilván vállvetve ígérnek majd fellépést az állam- és kormányfők. Aztán hazamennek, és minden folytatódik tovább.