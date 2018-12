Kedden Párizsban és vidéken is az utcákra vonulnak a nyugdíjasok, akik úgy érzik, a nagy pénzügyi válság óta az állam megfeledkezett róluk. A nyugdíjak értéke lényegében be van fagyasztva. Ezért most azt követelik, hogy a bérek növekedésével egyenes arányban nőjön a nyugdíjak vásárlóereje is. Sok más követelésük is van, mert úgy érzik, Macrontól sem sokat kaptak.

Macront az ág is húzza

Hetek óta tüntetnek Franciaországban a sárgamellényesek, akiket az államfő megpróbált engedményekkel leszerelni, de ez csak félig-meddig sikerült. A rendőrök is morgolódnak az eszméletlenül sok túlóra miatt. És most itt vannak a nyugdíjasok, akik nagyon sokan vannak és egyre többen lesznek Franciaországban is.

Macron reformtervei is növelik a nyugdíjasok számát

A közszolgálati televíziókból 2000 munkatárs elbocsátását tervezik fiatalítás címén. Akit lehet, előrehozott nyugdíjba küldenek. A többiek gáláns végkielégítést kaphatnak. Aztán felvesznek ezer embert, de már nem az ötven plusz generációból hanem a 35 éven aluliakból. Ezt a tendenciát sérelmezik a sárgamellényesek, akik a globalizáció nagy vesztesei. Harmincöt év felett vannak, a digitális világ nem az övék, angolul nem tudnak eléggé, hogy a globális piacon megéljenek. Otthon viszont egyre kevésbé van a számukra munkahely. Franciaországban még mindig 9%-os a munkanélküliség, ami a németnek több mint a duplája.

Nem élhetünk tartósan a lehetőségeink felett

Erre figyelmeztette a franciákat a liberális Le Monde. Csakhogy a franciák jórésze sokkal inkább a konzervatív Le Figaroval ért egyet, mely nagy teret szentel a keddi nyugdíjas tüntetésnek. A konzervatív nagytőke lapja egyszerre csak szociális érzékenységről tesz tanúbizonyságot, és ez jól mutatja: apad Macron politikai támogatottsága.

A fiatal elnök Sarkozy-től kér tanácsot

A magyar származású konzervatív politikus szívesen áll utódja rendelkezésére, hiszen ő maga is került már hasonló helyzetbe,a nagy pénzügyi válság után ellene fordult a közvélemény. El is vesztette a választásokat, melyeket a baloldal politikai demagógiával nyert meg. Francois Hollande ex elnök ma is balról bírálja egykori gazdasági miniszterét, Emmanuel Macront.

Minden újabb tüntetés koporsószög Macron reformjainak

Ilyen nagy szociális ellenérzéssel szemben borzasztóan nehéz olyan reformokat végrehajtani, melyek versenyképessé tehetik Franciaországot. Az emberek ugyanis azt látják, hogy mindenütt az történik, mint a közszolgálati televíziókban: az utcára tesznek 2000 "lúzert", aki nem tud alkalmazkodni a globalizáció kihívásaihoz és helyette csak ezer fiatalt vesznek fel. Macron reformjai hasonló hatással lennének az egész eurozónára, ha bevezetnék őket. Ezért a déli államokban (Olaszország, Görögország, Spanyolország) csak igen mérsékelt a lelkesedés. Ott arat a jobb vagy baloldali populizmus, melyet Macron pont el akar kerülni Franciaországban. Mindez nem érdekli a nyugdíjasokat, akik kedden amiatt tiltakoznak az utcákon, hogy lassan, de biztosan csökken az életszínvonaluk és szeretnék megfordítani a trendet. Macron szívesen megtenné ezt, de nincs miből. Így sem biztos, hogy sikerül az állami költségvetés hiányát 3% alatt tartani jövőre. Az államadósság pedig egyenlő az éves GDP- vel, és egyre csak növekszik. Ilyen körülmények között nehéz reformot prédikálni a franciáknak és Európának.