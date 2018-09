Az országimázs-építés egyik pillérének szánt éttermi cigányzene támogatására született kormányprogram, a Muzsikáló Magyarország ötlete Kerényi Imre fejéből pattant ki. A kormánybiztos állítólag akkor érezte a szükségét az állami beavatkozásnak, amikor jó egy éve betért egy vendéglőbe, ahol csalódottan tapasztalta, hogy élő cigányzene helyett csak silány gépi muzsika szól. Hazatérve felkereste Orbán Viktort, akitől a hagyomány feltámasztásáért gyors kormányzati beavatkozást kért. A miniszterelnököt, aki maga is kedveli ezt a zenei műfajt, nem igazán kellett kapacitálni.

Az élő cigányzenét támogató program keretében tavaly még 163 millió forintot, idén ennek már a többszörösét, csaknem 800 milliót osztottak, illetve osztanak szét. A nagyságrend érzékeltetésére: a Budapesti Tavaszi és Őszi Fesztivál együttes támogatása 1,75 milliárd, a Pécsi Országos Színházi Találkozó tavaly 74 millió forint támogatást kapott.

Az állami vonópénzről döntő zsűriben Kerényi mellett két ismert muzsikus, Pál István „Szalonna” és Radics Ferenc is helyet kapott. A nyertes zenekarok tagjainak nagyjából háromórás fellépésért fejenként 20 ezer forintot, a prímásnak 33 ezret utal a programot lebonyolító Hagyományok Háza. A zenészekkel közösen pályázó éttermeknek, amelyek így ingyen tartalomhoz, élő zenéhez jutnak, csupán azt kell vállalniuk, hogy heti legalább hatszori fellépési lehetőséget kínálnak a zenekaroknak. Nem csoda, hogy a programba jelentkező éttermek számát már limitálni kellett: a május eleje és augusztus vége közötti időszakra szervezett program első turnusában 32, míg a másodikban 43 étterem vesz részt.

Bár egy éve még úgy hírlett, a Zsidai Roy érdekeltségébe tartozó éttermek nem élnének a lehetőséggel, idén mégis: a nyertes pályázók közé került a Pest-Buda Bistro, a Pierrot és a Bárkert is. Sikeresen pályázott (Kovács) Ákos és Tiffán Zsolt közös Duna-parti borbárja, az Andante Borpatika is. Egyébként akad a nyertesek közt kevésbé ismert borospince éppúgy, mint út menti csárda, elegáns étterem, kávézó, hotel, sőt még egy akvaparkban üzemelő étterem is. Az viszont már igen eltérő, mennyire verik nagydobra a kiegészítő szolgáltatást.

A belvárosi Verne étteremnél hoszteszek csalogatják be a cigányzene ajánlatával az arra tévedő külföldi vendégeket. A VIII. kerületi Nem Adom Fel kávézó üzletvezetőjének elmondása szerint eleinte voltak a cigányzenével kapcsolatos fenntartásai. Ám amióta személyes tapasztalatokat szerzett arról, mennyire más, amikor képzett zenészek autentikus muzsikát játszanak (náluk ebédidőben Horváth Jenő és bandája zenél), szemben a videómegosztókon sikeres cigány popzenekarokkal, neki is megváltozott a véleménye.

Hogy mennyire értékes az a hagyomány, amit a kormány feltámasztásra érdemesnek tart, erősen megoszlanak a vélemények. Történetiségében szemlélve: a XIX–XX. század fordulóján – amikor Magyarország amúgy élénk zenei élettel büszkélkedhetett – a középosztály számban és jelentőségben kiemelkedő rétege, a közhivatalokat elfoglaló kisnemesség, noha magas irodalmi és jogi műveltség jellemezte, szinte minden zenei ismeret híján alakította ki a maga és környezete világát. Az ő zenéjük nem Liszt, Mozart, Schumann vagy Brahms volt, hanem a cigányzene és az éppen abban az időben divatba jött úgynevezett magyar nóta. Ez utóbbi, amit a köznyelv ma a cigányzenével azonosít – okkal –, jellemzően amatőr zeneszerzők kompozícióit jelenti, amely a népies műdal rövid formáit a romantikus szentimentalizmus kliséivel ötvözi. E kompozíciókból olyan zenei repertoár alakult ki, amelyet hívei a magyar lélek igazi kifejezésének látnak, noha valójában sem a magyar „identitás”, sem zenei megoldások szempontjából nem sok értéket tartalmaz. Ahogy az ifjú Kodály Zoltán a XX. század elején sarkosan megfogalmazta: „A magyar zene kettészakadt: ami zenei műveltség, az nem magyar, s ami magyar, az zeneileg műveletlen.”

Művészeti érték ide vagy oda, a zenészek és az éttermek ma abban érdekeltek, hogy a kormányzati program ne csupán egynyári kaland legyen. Előbbiek számára pluszbevétel, a vendéglátóhelyeknek pedig nagy segítség, hogy a főszezonban – gyakorlatilag ingyen – zenei aláfestéssel tehetik vonzóbbá az ebéd- és vacsoraidőket. Az ideiglenes fellépőket több helyütt megtartanák a háznál a kormányprogram kifutása után is.

A zenekarok is önbizalmat kaptak. Horváth Jenőék már arról beszélnek, hogy még nagyobb erejű összefogás kellene a cigányzene felélesztésére, a műfaj ismeretét be kellene emelni az oktatásba. Horváthék persze jobb helyzetben vannak, mint a kollégáik többsége: nemrég Orbán Viktor édesapjának születésnapján zenéltek, ahol alkalmuk nyílt pár szót váltani a miniszterelnökkel is. A kormányfő állítólag maga javasolta, hogy a zenészek „lépjenek szövetségre Szalonnával”, akivel kapcsolatban azt rebesgetik, hogy egy személyben lesz kormányzati felelőse a cigányzene „szent ügyének”. Az Állami Népi Együttes művészeti vezetőjének a neve már jelenleg is szerepel a Turisztikai Ügynökség külsős tanácsadóit tömörítő listán (havi 360 ezres fizetéssel). Pál István és Radics Ferenc ugyanakkor azt is szeretné elérni, hogy az éttermi muzsikálást valamilyen szakmai vizsgához kössék, s így az valóban országimázs-építő elem legyen.

A cikk eredetileg a HVG 2018/32. számában jelent meg.