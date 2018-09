A gazdasági növekedés nem tart örökké, előbb-utóbb beköszönt a recesszió, ami válsággá is súlyosbodhat. A részvényárfolyamok sem tartanak mindig felfelé, óhatatlanul jön a korrekció, komolyabb esetben a zuhanás, amiben vagyonok enyésznek el. A gazdasági ciklusok természetéből mindez logikusan következik. Így a Lehman Brothers amerikai brókerház összeomlásának – és a pénzügyi válság kirobbanásának – tizedik évfordulóján mindenki azt találgatta, milyen közel van a következő krízis, és vajon a világgazdaság, illetve a világpolitika döntéshozói felkészültek-e annak kezelésére, a megfelelő tanulságot vonták-e le az előző egy évtizedben történtekből.

© AFP / William West

Vészmadarakból nincs hiány, s a világgazdaság egyes pontjain vannak gondok, ám még az USA és Kína közti kereskedelmi háború veszélye sem keltett egyelőre pánikot. Az amerikai gazdaság már 2009 nyara óta szakadatlanul növekszik, ami a második világháború utáni időszakban kivételes teljesítmény, s ezen még Donald Trump elnöksége sem tudott rontani – sőt az adócsökkentés még pörgeti is a motort. Az amerikai tőzsdeindexek ilyen hosszú ideig még soha nem emelkedtek, az Apple értéke már túllépte, az Amazoné pedig kóstolgatja az ezermilliárd dolláros történelmi határt, kevés olyan papír akad, amin az utóbbi időben nagyot lehetett bukni. Európában a kontinens rossz tanulójának számító Görögország éppen augusztus végén dobta el az EU és az IMF pénzügyi mankóját, az eurózóna gazdasága – ha nem is olyan dinamikusan, mint az amerikai, de – növekszik, Németország pedig egyenesen zakatol, maga után húzva a közép-európai országokat, beleértve Magyarországot is.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a múlt heti évértékelő beszédében újra sürgette, hogy az euró tartalék valutaként a dollár vetélytársa legyen. Ezt a válság nem segítette – sőt a közös európai valuta súlya 2008 és 2017 között több mint 6 százalékponttal, 20 százalék közelébe süllyedt. Ez pedig azt jelenti, hogy a brüsszeli fogadkozások, Kína hosszú menetelése és Trump kiszámíthatatlansága dacára a világgazdaság súlypontja maradt az USA-ban, s ezért a globális közösség változatlanul érzékeny minden washingtoni szeszélyre. A pénzpiacok meghatározó szereplője pedig továbbra is az USA jegybankjának szerepét betöltő Fed, amely tíz éve nem csak az amerikai bankrendszert mentette meg. Mint évekkel később kiderült, swapügyletek keretében 14 másik jegybankot – mások mellett az Európai Központi Bankot, a Bank of Englandet, a svájci, a kanadai, a japán, a brazil, a mexikói, a szingapúri és a dél-koreai központi bankot – is elárasztott dollárral, mert a hatókörük alá tartozó pénzintézetek és befektetési alapok többet spekuláltak zöldhasúban, mint amennyi a rendelkezésükre állt. A válság nyomán felértékelődni kezdett a dollár, és ez fizetésképtelenségi láncreakcióval fenyegetett.

A dollár és a Fed központi szerepe most is a dominók eldőlésével riogat. A zéróra levitt kamatlábnak és az agresszív eszközvásárlási programnak – amiből szintén az amerikai jegybank csinált divatot – köszönhetően a válságkezelés során az olcsó hitel elárasztotta a világot, ám ezúttal nem az óvatosabbá vált és megfegyelmezett bankok adósodtak el, hanem a vállalatok és a feljövőben lévő országok. A McKinsey tanácsadó cég jelentéséből kiderül, hogy az utóbbi évtizedben a globális adósságállomány – az államoké, a vállalatoké és a magánszemélyeké együttesen – 75 százalékkal megnőtt.

© Redfin

A kedvenc valuta újra csak a zöldhasú volt, és miután a Fed már 2015 végén elkezdte emelni az irányadó kamatlábat, s a dollár drágul, az amerikai valutában eladósodottak törlesztési terhei fájdalmasan nőnek. Vállalatok sora sodródhat bajba, a feljövőben lévő országok közül pedig Argentína és Törökország gondjai jelzik, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer újra nyomás alá kerülhet. S ha ez nem lenne elég, az USA-ban ezúttal nem az ingatlanpiaci, hanem a diák- és autóhitelek fenyegetnek bedőléssel, és Trump gazdaságpolitikájának köszönhetően újra közelít az ezermilliárd dolláros költségvetési hiány korszaka. Amelynek végén az ország adósságállománya három évtized múlva a ma még elképzelhetetlenül nagy számot jelentő 99 ezermilliárd dollár, a GDP másfélszerese lehet. Egy újabb válság pedig ismét próbára teheti a jegybankokat, amelyek 2008 után látványosan szakítottak a közgazdasági ortodoxiával, a zéró kamat és a bankóprés ugyanakkor nem produkálta a tankönyvi mellékhatásokat, nem szabadult el az infláció. De az a veszély fenyeget, hogy hasonló krízis esetén ezek az eszközök már nem lesznek hatékonyak, különösen, hogy még hosszú ideig eltart a 2008 óta beöntött pénz kiszivattyúzása a gazdaságból.

A válságkezelésre az USA-ban költött dollárszázmilliárdok, az Európában – számos közgazdász szerint tévesen – a pénzügyi kataklizma nyomán kirobbant adósságkrízisre válaszul folytatott megszorító gazdaságpolitika, valamint az extrém laza monetáris politika együttesen azt eredményezte, hogy a makrogazdaság magához tért ugyan, ám a jövedelmi szakadék szélesedett. Hétköznapi nyelvre lefordítva: miközben a bankokat az adófizetők pénzéből – a rendszerkockázatra hivatkozva – megmentették, s a bankárok, különösen a tengerentúlon, újra zsíros bónuszokat kapnak, még az utóbbi időben súlyosbodó munkaerőhiány sem emelt annyit a reáljövedelmeken, hogy azok minden országban elérjék, netán meghaladják a 2008-as szintet. Az elveszett évtized érzését az is erősíti, hogy az értékpapírpiaci szárnyalásból – ami a válságkezelés „mellékhatásának” mondható – szintén azok húztak hasznot, akiknek volt mit befektetniük, s nem a hónap végéig kitartó fizetésből élnek.

© IMF

Mindennek a politikai hatása pedig látványos. Az USA-ban és Európában is teret nyert a populizmus, annak is a jobboldali változata. A baloldali verzió – amelyre az amerikai Foglaljuk el a Wall Streetet mozgalom vagy a spanyol Podemos a példa – hamar kifulladt, bár a görög Sziriza még tartja magát. Az egyenlőtlenségek növekedését a hétköznapjaikban érzők, a magukat a válság veszteseinek tartók megszavazták a Brexitet, hatalomba emelték Trumpot, koalícióban kormányra segítették az osztrák Szabadságpártot és az olasz Ligát, s a hagyományos pártokat gyöngítő erővé tették az Alternatíva Németországnak (AfD), legutóbb pedig Svéd Demokraták nevű politikai erőt.

A Foreign Affairs amerikai külpolitikai folyóiratban három német kutató emlékeztet arra, hogy amikor 1870-től kezdve húsz demokráciában csaknem száz pénzügyi válságot és több mint 800 parlamenti választást elemeztek, arra a következtetésre jutottak, hogy a pénzügyi összeomlásokból a szélsőjobboldali pártok húzták a legtöbb politikai hasznot. A 2008-ban kirobbant krízis kivételességét és tartós hatását viszont az mutatja, hogy míg a múltban ez a kizökkent idő átlagosan öt évig tartott, és a szavazási szokások visszatértek a megszokott mederbe, most a politikai felfordulás már tíz éve tart, és nem látszik csitulni.

A cikk eredetileg a HVG 2018/38. számában jelent meg.