Az infrastrukturális beruházások mellett egyes sportági szövetségek munkáját is botrányok övezik az utóbbi időben. Pedig őket is bőkezűen dotálja az Orbán-kormány: a Magyar Teniszszövetség például hetvenszer annyi állami támogatást – 2,76 milliárd forintot – kapott tavaly, mint 2012-ben. További 1,7 milliárd érkezett nemzetközi versenyek rendezésére, amelyekhez ideiglenes stadionokat kellett építeni, mert nincs az országban megfelelő létesítmény. Davis Kupa Magyarország - Csehország osztályozó a Lurdy-ház parkolójában felállított teniszpályán 2018. szeptember 14-én. © MTI / Kovács Tamás Ezt oldotta volna meg a 10 milliárd forintos margitszigeti stadion, amit azonban Tarlós István főpolgármester megvétózott. Ilyen előzmények után tette közzé nyílt levelét Fucsovics Márton, a legmagasabban rangsorolt magyar férfi teniszező, amelyben jelezte: nem érzi, hogy őt és társait megbecsülné a szövetség. Csatlakozott hozzá a párosban világranglista-harmadik Babos Tímea, és edzője, Sávolt Attila is beszállt a szervezettel a nyilvánosság előtt zajló vitába, az elköltött pénzekről érdeklődve. A gyanús ügyek miatt az egyik tagszervezet fel is jelentette a szövetséget, az ügyészség nyomozást rendelt el. A két teniszcsillag bejelentette: amíg nem lesz változás a vezetésben, nem működnek együtt a szövetséggel. Babos egy februári budapesti torna helyett Dubaiban teniszezik majd, Fucsovics pedig a Davis Kupa-szereplést lebegteti.

Az Erdei Zsolt vezette Magyar Ökölvívó Szakszövetségnél (MÖSZ) az augusztusban a Duna Arénában megrendezett ifjúsági boksz-vb egekig szálló költségei miatt robbant ki balhé, a torna ugyanis a tervezett 427 millió helyett 821 millió forintba került. A szövetség büdzséjében 348 milliós lyuk tátong, és 210 milliós tartozása van, pedig az állam 290 millióval szállt be a rendezésbe. Az elnökség vizsgálatot kezdeményezett, amely megállapította: nem volt megfelelő az esemény előkészítése, a hatás- és felelősségi körök tisztázatlansága pedig megteremtette a „kontrollálatlan pénzköltés” lehetőségét, a közpénzzel való visszaélés esélyét. A MÖSZ ellenőrző testülete emiatt szakhatósági vizsgálatot javasolt, és felkérte az elnököt, hogy a teljes dokumentációt adja át az ügyészségnek, amely majd dönt arról, hogy történt-e bűncselekmény. A Magyar Síszövetségnél egy, a vezetőség fejlesztési elképzeléseivel és a források elosztásával elégedetlen, tehetséges ifjú sízőket nevelő család ügye nyomán kaptak nyilvánosságot a belső problémák. Szőllős Barnabás, Szőllős Benjámin és Szőllős Noa, a Nivelco SE tagjai 2017-ben nem az Országos Sportegészségügyi Intézet, hanem a Sportkórház egyik orvosa, egyben a szövetség keretorvosa által kiállított igazolással versenyeztek, amit először elfogadott a magyar szövetség, majd a bajnokság után visszakozott. Külön pikantériája az ügynek, hogy Barnabás és Benjámin lesiklásban meg is nyerte a bajnokságot. A fivéreket kilenc hónapra, apjukat, Pétert, egyesületük vezetőjét két évre eltiltották, klubjukat egy évre kizárták a szövetségből. Egyesek szerint azért született ennyire szigorú döntés, mert Szőllős Péter szeretett volna betekinteni a szövetség könyvelésébe. Ezt nem engedték meg neki, ahogy az alapszabályt és az elnökségi határozatokat sem találta a honlapon, mire az ügyészséghez fordult. Ezt követően történt az eltiltás. A Szőllős testvérek végül országot váltottak, immár izraeli színekben versenyeznek. Eközben néhány havonta váltogatták egymást a szövetségi elnökök is. Legutóbb – szeptemberben – a Fővárosi Törvényszéknek kellett kimondania, hogy az elnök Miklós Edit alpesi síző. HORN ANDREA