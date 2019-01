Fontolják meg több biztonsági őr alkalmazását, ha megegyezés nélkül történik a Brexit – erre szólította fel a brit rendőrség a helyi üzletláncokat a Politico híre szerint. A hatóság attól tart, hogy egy esetleges áruhiány – de legalábbis az emiatt várható világvége-hangulat – tömegjelenetekhez vezethet az üzletekben.

A no-deal Brexittel kapcsolatos legfontosabb félelem az, hogy a kényszerből bevezetendő vámeljárás miatt lassulhat az áruszállítás, ez pedig ellátási problémákhoz vezethet az élelmiszerek esetében is.

A no-deal valószínűsége napról napra nő, mivel a – mostani állás szerint – jövő keddi parlamenti szavazáson jó eséllyel leszavazzák a Theresa May miniszterelnök és az EU által megkötött egyezményt. Ebből nem feltétlenül következik, hogy más megállapodás nem lesz, épp csak a gyakorlatban tűnik lehetetlennek a kivitelezése a Brexit tervezett dátumáig, március 29-ig. A problémát súlyosbítja, hogy a szigetországban elfogyasztott élelmiszerek nagyjából fele importból származik – jobbára az EU valamelyik országából érkezik.

A biztonsági személyzet bővítéséről egyelőre nem beszélnek a láncok, azt azonban tudni, hogy a láncok jelentős árukészleteket halmoznak fel a kilépés előtt. A Guardian ír arról, hogy több más lánc után most a Tesco és a Marks & Spencer jelentette be, hogy a karácsonyi szezon után megkezdte a felkészülést a no-dealre. Dave Lewis, a Tesco vezetője arról beszélt a lapnak, hogy a cég beszállítóival tárgyal a szokásosnál nagyobb készletek beszerzéséről. Azt is megjegyzi azonban, hogy a friss szállítmányoknál ez nem lehetséges, így azok beszerzése lehet majd a fő gond március után. Kisebb és specializált üzletláncok már korábban bejelentették, hogy növelik raktárkészleteiket – a gond itt az lehet, hogy az ország raktárkapacitása is véges, a hűtőraktárak gyakorlatilag meg is teltek már.

Panaszkodnak az exportőrök is: a brit agrárszövetség a héten azt közölte a Guardiannel, hogy katasztrofális következményei lehetnek, ha nincs megegyezés. Ebben az esetben elvben a WTO szabályai lépnek hatályba, amely nem csak vámellenőrzést, de az élelmiszerek esetében jelentős vámokat jelentene. A marhahús esetében ez 65 százalék, de a csirkénél is 27. Ezt tovább súlyosbíthatja az ellátási problémák miatti áremelés és a font prognosztizálható árfolyamesése is.

Nem véletlen, hogy a nagy-britanniai Lidl vámügyintézői állásokat kezdett hirdetni. A Guardian által idézett hirdetésben „pragmatikus, problémamegoldó” munkatársakat keres a cég, hogy „az importált termékek megérkezzenek az üzletek polcaira”.

Borítóképünk illusztráció