Valóban csökkennek Franciaországban a fizetések? Egy új tanulmány szerint nem, sőt a vásárlóerő szerény mértékben még nőtt is, bár ez kivételesnek számít a fejlett világban.

Most került nyilvánosságra a Trésor francia weboldal, vagyis a pénzügyminisztérium hosszú évekre és más politikai színezetű kormányokra is kiterjedő vizsgálata. Az eredmény ellentmond a Franciaországban elterjedt közhiedelmeknek. Valójában a bérek, ha csak nagyon kicsit is, de jobban növekedtek, mint a befektetők, a részvényesek hozamai. Még egy ország van, ahol nem érvényesültek a nemzetközi tendenciák: Nagy-Britannia. Itt még nagyobb volt a de facto reálbér növekedés, mint Franciaországban. Aztán a mérsékelten iskolázott polgárok nagy része nemmel szavazott a Brexit népszavazáson.

Az is tény, hogy a világ sok fejlett országában, az USA-ban vagy Japánban, és még sok más fejlett államban a befektetők sokkal jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők. De Franciaországra ez a statisztika alapján nem volt érvényes. A sárgamellényesek szerint viszont a kisemberek egyre rosszabbul élnek, vagy legalábbis nem olyan szinten, mint amilyet szeretnének. Egy dologban igazuk van: a szerény képzettségű, két csavar meghúzására betanított embernek a 3 ezer eurós bér ma már csak álom. A 2200 viszont realitás.

Minden statisztika vitatható, de jelenleg a leginkább elfogadott adatok alapján Franciaország a 11. az uniós tagországok de facto kereseti listáján. Tehát: rosszabbul teljesít, mint Norvégia, Svájc, Dánia, Svédország, Nagy-Britannia, Ausztria, Írország Finnország vagy Hollandia. De sokkal jobban, mint Spanyolország, Olaszország, Portugália, Görögország vagy Észtország. Görögország sok évtizeden át messze a tényleges gazdasági teljesítménye fölött élt, például minden parlamenti képviselő ingyenes szolgálati autót kapott, csődbe is ment az ország. Észtország viszont az élet digitalizálásával az EU egyik fantasztikus sikertörténete. De ott ma kb. tízszer alacsonyabb életszínvonalon élnek elégedett emberek, azokhoz képest, akik ma Franciaországban hónapok óta tüntetnek. Szóval minden relatív.

Még egy dolog: a francia szociális ellátó rendszer havi több száz eurós juttatásokat garantál a szerény jövedelmű családoknak. Ezt persze csak adókból lehet finanszírozni, miközben a sárgamellényesek az adók eltörlését követelik, vagyis egyre irracionálisabb érveket hoznak elő. Nem véletlen, hogy a szélsőjobbos Nemzeti Összefogás, Marine Le Pen pártja igyekszik egyre jobban rátelepedni a sárgamellényes mozgalomra. (via Le Figaro, Business insider, Ouest-france)