[{"available":true,"c_guid":"10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt is termeszt Csongrádon. A feltaláló bora már versenyeken is nyert, pedig még pincéje sincs, de tervezi, hogy az idén az is lesz. ","shortLead":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt...","id":"20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ca56e7-54ea-44e7-9428-f25585b1b466","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 21. 15:20","title":"Világraszóló találmánnyal rukkolt elő, most visszavonultan él Csongrádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről győződhetett meg az a kínai modell, aki a Dolce & Gabbana nagy vihart kavaró reklámfilmjében szerepelt.","shortLead":"Erről győződhetett meg az a kínai modell, aki a Dolce & Gabbana nagy vihart kavaró reklámfilmjében szerepelt.","id":"20190123_Egy_rasszista_kampany_nem_tesz_jot_a_karriernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963d697d-4a8a-4ef0-867a-60ae609aa0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce515c81-c5d9-451f-9562-aed4bde08d3a","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Egy_rasszista_kampany_nem_tesz_jot_a_karriernek","timestamp":"2019. január. 23. 09:23","title":"Egy rasszista kampány nem tesz jót a karriernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de úgy tűnik, a befektetőket nem sikerült megnyugtatni.","shortLead":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de...","id":"20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fdbc2a-157f-451d-9e88-912b1f5e6375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","timestamp":"2019. január. 21. 16:23","title":"Zuhanni kezdtek az Est Média részvényei Andy Vajna halálának hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amszterdamból Londonba került át a cég irányítása.","shortLead":"Amszterdamból Londonba került át a cég irányítása.","id":"20190121_Uj_tulajdonosa_van_a_magyar_McDonaldsnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ec322-3f63-4f78-befb-541d546e44f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Uj_tulajdonosa_van_a_magyar_McDonaldsnak","timestamp":"2019. január. 21. 11:02","title":"Új tulajdonosa van a magyar McDonald’snak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság segítségével mutatjákmeg, mire képes az extrém időjárás. Ezúttal a Harper vihar miatti ónos esőről beszéltek látványos háttér előtt.","shortLead":"Az amerikai The Weather Channel tavaly nyár óta sugároz olyan időjárás-jelentést, amelyben a virtuális valóság...","id":"20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5804669a-9173-4d3c-b12b-8d0e06ad1ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab2525-1617-4f0f-be9a-1d1c681bc40e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_the_weather_channel_idojaras_jelentes_onos_eso_virtualis_valosag","timestamp":"2019. január. 22. 12:03","title":"Ilyen időjárás-jelentést látott már? A magyar tévékben is igazán bevezethetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos kutatásában, amelynek keretében novemberben megszületettek az első génszerkesztett ikrek az ázsiai országban – közölte William Hurlbut, az amerikai Stanford Egyetem bioetikusa, aki már évek óta kapcsolatban állt kínai kollégájával.","shortLead":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos...","id":"20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03a40cc-6da5-4009-9444-423db0d7f027","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Újabb génszerkesztett babák születhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem tudni, hogy a hétvégén elhunyt kormánybiztos miért szállt ki a társaságból. ","shortLead":"Azt nem tudni, hogy a hétvégén elhunyt kormánybiztos miért szállt ki a társaságból. ","id":"20190122_Vajna_egyik_legfontosabb_vallalataban_egy_titokzatos_amerikai_ceg_lett_a_tobbsegi_tulajdonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d311cf-46dc-4aff-94c8-8f845b5285be","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Vajna_egyik_legfontosabb_vallalataban_egy_titokzatos_amerikai_ceg_lett_a_tobbsegi_tulajdonos","timestamp":"2019. január. 22. 15:57","title":"Vajna egyik legfontosabb vállalatában egy titokzatos amerikai cég lett a többségi tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e449cd9-329b-45f0-b636-903e3022130d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon láttunk még ilyen videót, ahol a Forma-1 közelmúltját idéző módon előzi meg egyik autós a másikat.","shortLead":"Nem nagyon láttunk még ilyen videót, ahol a Forma-1 közelmúltját idéző módon előzi meg egyik autós a másikat.","id":"20190121_autos_video_kozut_elozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e449cd9-329b-45f0-b636-903e3022130d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f14de61-8f9b-4ec4-86ad-4855843157f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_autos_video_kozut_elozes","timestamp":"2019. január. 23. 04:02","title":"Videó: ilyen előzést se láttunk még közúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]