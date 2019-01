Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erős évet zárt az építőanyag-ipar tavaly, gyártóinak forgalma az előző évit is meghaladva, jellemzően 20 százalékkal nőtt. Az építőanyagok 2-10 százalékkal drágultak, az idén pedig 5-10 százalékkal tovább nőnek.\r

","shortLead":"Erős évet zárt az építőanyag-ipar tavaly, gyártóinak forgalma az előző évit is meghaladva, jellemzően 20 százalékkal...","id":"20190124_epitoanyag_epitoipar_dragulas_forgalomnovekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e1d9ff-da14-4ffe-aaef-4623c72e0cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_epitoanyag_epitoipar_dragulas_forgalomnovekedes","timestamp":"2019. január. 24. 05:43","title":"Még tovább drágulnak az építőanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","shortLead":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","id":"20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec39080-5210-42f5-99c5-6d05509c4e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","timestamp":"2019. január. 25. 10:06","title":"Vécéből harapta ülepen a piton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 2017 decemberében hunyt el.","shortLead":"Az énekesnő 2017 decemberében hunyt el.","id":"20190124_Film_keszul_Fabian_Julirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27157dc-1af0-4dbd-9b13-656a02552aa0","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Film_keszul_Fabian_Julirol","timestamp":"2019. január. 24. 12:22","title":"Film készül Fábián Juliról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","shortLead":"Új ügyvezetőt neveztek ki a Rádió 1 élére. ","id":"20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3217c0b5-0290-4c00-a309-dd6ad458db43","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Radio_1_Media_Time_kinevezes_Andy_Vajna_Bakai_Matyas","timestamp":"2019. január. 24. 11:31","title":"Kiderült, Vajna halála után ki lesz Sebestyén Balázsék főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5151fc3-608c-48db-a805-d8d7f17288f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy vásárlói oldalról mekkora nyomást érzékelt a gyártó a témában, mindenesetre itt az első nyitható tetejű lakóautója.","shortLead":"Nem tudni, hogy vásárlói oldalról mekkora nyomást érzékelt a gyártó a témában, mindenesetre itt az első nyitható tetejű...","id":"20190125_enyhen_bizarr_de_mostantol_mar_lakoautoval_is_kabriozhatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5151fc3-608c-48db-a805-d8d7f17288f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a017c6-6c32-4db4-b306-c5f0de7054b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_enyhen_bizarr_de_mostantol_mar_lakoautoval_is_kabriozhatunk","timestamp":"2019. január. 25. 08:21","title":"Enyhén bizarr, de mostantól már lakóautóval is kabriózhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség, mintha jégen csúszna a kocsi, lényegében irányíthatatlanul.","shortLead":"Már egy rövid, de kiadós eső után is fenn állhat az aquaplaning (a kerekek felúszásának) veszélye. Olyan a jelenség...","id":"20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d407e-458b-443f-81a9-e47ef80d3204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf5c4c2-027a-4e88-8887-41f6cf5bdf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_aquaplaning_porsche_911_biztonsagi_asszisztens","timestamp":"2019. január. 25. 11:10","title":"Az aquaplaning az egyik leggonoszabb dolog az úton, úgy tűnik, van rá megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik legismertebb amerikai napilap.","shortLead":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik...","id":"20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b30dd3-2971-4789-83cd-7c90d4e16e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Nagy változás jöhet 2020-tól az iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap, és újabb versenyző száll be a flexibilis kijelzőkkel szerelt mobiltelefonok versenyébe. Ezúttal a Huawei mutathatja be elképzeléseit.","shortLead":"Egy hónap, és újabb versenyző száll be a flexibilis kijelzőkkel szerelt mobiltelefonok versenyébe. Ezúttal a Huawei...","id":"20190124_huawei_osszehajthato_telefon_5g_mobile_world_congress_mwc_2019_richard_yu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d4f520-75b2-46f8-9c13-a60fe48e94f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_huawei_osszehajthato_telefon_5g_mobile_world_congress_mwc_2019_richard_yu","timestamp":"2019. január. 25. 14:03","title":"Készüljön: a Huawei februárban megmutatja az összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]