[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","shortLead":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","id":"20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100545b6-7a15-46aa-ae19-26ddeb34facd","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 07:30","title":"Szlovák–magyar drogkereskedő bandát fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","shortLead":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","id":"20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d79f44-bf8b-47cb-bdbd-4d4f8479c766","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 31. 15:39","title":"15 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27af53b3-757f-4544-8209-485165afbbea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hajnalban már nem működött a sorompó a pécsi vasúti átjárónál.","shortLead":"Hajnalban már nem működött a sorompó a pécsi vasúti átjárónál.","id":"20190201_Elvileg_szabad_az_atjaro_es_kozben_jott_a_vonat_Pellerdnel__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27af53b3-757f-4544-8209-485165afbbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddb1b2a-bf7f-41a9-9756-988a4fd72375","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Elvileg_szabad_az_atjaro_es_kozben_jott_a_vonat_Pellerdnel__foto","timestamp":"2019. február. 01. 11:55","title":"Szabad az átjáró, fehér a jelzőfény, és közben mégis jött a vonat Pécsett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember könnyebben megsérült.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült.","id":"20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da58952d-4f4d-4929-8a76-d50ad1f594cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Fejtetore_allt_egy_auto_Balatonfurednel","timestamp":"2019. január. 30. 16:39","title":"Fejtetőre állt egy autó Balatonfürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb európai telekommunikációs vállalat közleményében, melyben a DT egy független tesztprocedúra bevezetését javasolja.","shortLead":"A Deutsche Telekom komolyan veszi a kínai cégek hálózati eszközeinek biztonságáról szóló vitát – olvasható a legnagyobb...","id":"20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b65743-1057-4e7b-a649-d9e742df9e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00611108-ea3c-4b89-a0e9-e1a9ba38bbac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_huawei_amerikai_vadak_kemvad_deutsche_telekom_fuggetlen_laboratorium","timestamp":"2019. február. 01. 09:03","title":"Rendet vágna a Deutsche Telekom az USA kontra Huawei ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigaretta hatékonyabb lehet a leszokásban, mint a nikotinpótló eszközök, például a rágógumi, a nikotintapasz vagy az inhalátor - állapította meg egy brit tanulmány.","shortLead":"Az elektromos cigaretta hatékonyabb lehet a leszokásban, mint a nikotinpótló eszközök, például a rágógumi...","id":"20190131_elektromos_cigaretta_nikotintapasz_leszokas_a_dohanyzasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05642cd9-46e4-4a78-895d-5f0df14e2ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_elektromos_cigaretta_nikotintapasz_leszokas_a_dohanyzasrol","timestamp":"2019. január. 31. 19:03","title":"Többet segíthet a leszokásban az elektromos cigi, mint a nikotintapasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","shortLead":"Kúsznak fölfelé az értékpapírjai és jól áll a biztosításai eszközalapokkal is. ","id":"20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298c7f7-3c0d-4008-a021-280fd4e1b374","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szijjarto_Peter_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:37","title":"Gyűlnek a milliók Szijjártó Péter bankszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]