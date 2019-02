Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci tudósok vizsgálata szerint az ember összetett információkat, például szavakat és jelentéseket is képes alvás közben tudat alatt felvenni, majd éber állapotban ismét előhívni.","shortLead":"Svájci tudósok vizsgálata szerint az ember összetett információkat, például szavakat és jelentéseket is képes alvás...","id":"20190201_melyalvas_alvas_tanulas_ebrenlet_svajci_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f1d6ec-9a70-438a-8d06-c1370e1308b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_melyalvas_alvas_tanulas_ebrenlet_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 01. 18:33","title":"Mélyalvásban is képes tanulni az ember svájci kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490d63f5-7608-4283-962f-f287d8b93aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csontját tört Liu már itthon műtétre vár.","shortLead":"A csontját tört Liu már itthon műtétre vár.","id":"20190203_liu_shaoang_mutet_kezcsontores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490d63f5-7608-4283-962f-f287d8b93aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef92b12-8e31-413e-bca6-18a2a1f154b9","keywords":null,"link":"/sport/20190203_liu_shaoang_mutet_kezcsontores","timestamp":"2019. február. 03. 08:55","title":"Műteni kell Liu Shaoangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalomba helyezett új személygépkocsik hatoda magyarországi gyártmány volt.","shortLead":"A forgalomba helyezett új személygépkocsik hatoda magyarországi gyártmány volt.","id":"20190202_szemlyauto_eladasok_carinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a03d24-cb31-42ad-98e5-46f09da5c437","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_szemlyauto_eladasok_carinfo","timestamp":"2019. február. 02. 08:40","title":"Pörög az autópiac, ezeket a márkákat veszik leginkább a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA a kutatóintézetek átalakításának tervét kommentálva, konkrét példákkal illusztrálva igazát.\r

\r

","shortLead":"Koránt sem a gyorséttermek utánpótlását adják a romkocsmák homályában merengő bölcsészek, mutat rá az MTA...","id":"20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca92678-3954-4008-abc7-05f66ee63ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_human_tudomanyok_hasznarol_gyozkodi_a_kormanyt_az_MTA","timestamp":"2019. február. 01. 11:25","title":"A humán tudományok hasznáról győzködi a kormányt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jócskán elmaradunk még a visegrádi négyek többi országától is, Németország pedig fényévekre van.","shortLead":"Jócskán elmaradunk még a visegrádi négyek többi országától is, Németország pedig fényévekre van.","id":"20190202_Meg_mindig_a_magyar_minimalber_az_egyik_legalacsonyabb_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd109548-2d9a-468f-9b4e-dc8b2bd87084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Meg_mindig_a_magyar_minimalber_az_egyik_legalacsonyabb_az_EUban","timestamp":"2019. február. 02. 12:54","title":"Még mindig a magyar minimálbér az egyik legalacsonyabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32beb68-bf4f-4651-bea3-953bc52e05ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai terepjáró sem maradt teljesen sértetlen, a rendszámtáblája például meggörbült egy kicsit.","shortLead":"Az amerikai terepjáró sem maradt teljesen sértetlen, a rendszámtáblája például meggörbült egy kicsit.","id":"20190202_a_nap_videoja_ilyen_ha_egy_hummerrel_utkozik_egy_normal_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a32beb68-bf4f-4651-bea3-953bc52e05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a9e5e3-b99a-411b-be05-ceb11f3d2835","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_a_nap_videoja_ilyen_ha_egy_hummerrel_utkozik_egy_normal_auto","timestamp":"2019. február. 02. 06:41","title":"A nap videója: ilyen, ha egy Hummerrel ütközik egy normál autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8868cb-18a9-48a0-9c9a-2eaa6cb1c8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul azt is írták, hogy soha nem is terveztek átköltözni, pedig szándéknyilatkozatot is aláírtak erről, és Polt Péter is elmagyarázta, hogy ez miért lesz jó.","shortLead":"Ráadásul azt is írták, hogy soha nem is terveztek átköltözni, pedig szándéknyilatkozatot is aláírtak erről, és Polt...","id":"20190201_Megsem_koltoznek_Polt_Peterek_a_bezart_Neprajzi_Muzeum_helyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8868cb-18a9-48a0-9c9a-2eaa6cb1c8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949875d-1bdd-4d29-b789-1f0ab9b7c503","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Megsem_koltoznek_Polt_Peterek_a_bezart_Neprajzi_Muzeum_helyere","timestamp":"2019. február. 01. 18:46","title":"Mégsem költöznek Polt Péterék a bezárt Néprajzi Múzeum épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7252a1-375f-41a4-8e5d-345d7112995b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buddy Holly mindössze 22 éves volt.\r

\r

","shortLead":"Buddy Holly mindössze 22 éves volt.\r

\r

","id":"20190203_Hatvan_eve_zuhant_le_a_rock_and_roll_egyik_legnagyobb_csillaganak_gepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb7252a1-375f-41a4-8e5d-345d7112995b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fc24f5-cf74-4384-a263-f96777274d2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190203_Hatvan_eve_zuhant_le_a_rock_and_roll_egyik_legnagyobb_csillaganak_gepe","timestamp":"2019. február. 03. 08:49","title":"Hatvan éve zuhant le a rock and roll egyik legnagyobb csillagának gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]