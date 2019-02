Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6a05a5-161a-4e34-9319-367834d3b49e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háború van, azaz a NER-nek ellenségei vannak, ez a realitás, ezzel kell szembenézni, állítja a Magyar Nemzet hasábjain a NER legjobb ismerője, a Corvinus egyetem rektora.\r

\r

","shortLead":"Háború van, azaz a NER-nek ellenségei vannak, ez a realitás, ezzel kell szembenézni, állítja a Magyar Nemzet hasábjain...","id":"20190207_Lanczi_Andras_szerint_a_NER_realitasa_a_haboru_es_az_ellensegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6a05a5-161a-4e34-9319-367834d3b49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e008c37b-60a7-4ee6-b962-e7053bdd3a90","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Lanczi_Andras_szerint_a_NER_realitasa_a_haboru_es_az_ellensegek","timestamp":"2019. február. 07. 07:27","title":"Lánczi András szerint a NER realitása a háború és az ellenségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett az illegális bevándorlás visszaszorítására. Magyarország nem ment bele, hogy így legyen. ","shortLead":"Megemlítik a migrációt abban a dokumentumtervezetben, amelyet az EU és az Arab Liga írna alá, egyebek mellett...","id":"20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ef9223-1d0c-419a-955d-cbae1ca197fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397195f7-e71e-474e-8fe8-eb1f6550e754","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_veto_europai_unio_arab_liga_ensz_globalis_migracios_csomag","timestamp":"2019. február. 05. 13:44","title":"Egy félmondat elég volt, hogy magára haragítsa az EU-t Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik a 24.hu szerint terrorizálják a városrészben megforduló hajléktalanokat.","shortLead":"Csoportos garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség egy három főből álló csepeli társaság ügyében, akik...","id":"20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c33c8-994d-4c4f-b599-7c169125aa1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_csepel_onkormanyzat_hajlektalanok_nyomozas_brfk","timestamp":"2019. február. 06. 21:55","title":"Nyomoznak a csepeli hajléktalanokat vegzáló csoport ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","shortLead":"A fenyegetések külföldi e-mail-címekről érkeztek, harmincezer embert kellett evakuálni. \r

","id":"20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c424589-1ce3-4446-ba01-10e27d2f218a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef4924-e763-489b-b98c-26a7fb2eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Hamis_bombariadok_okoztak_kaoszt_Moszkvaban","timestamp":"2019. február. 05. 13:56","title":"Hamis bombariadók okoztak káoszt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni, ha látványosan trükközik valaki a pályázaton – mondta el Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még jövőre is segíteni fogják az EU-pénzek a magyar növekedést, az Európai Bizottság pedig csak akkor nem fog fizetni...","id":"20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc057555-c100-408f-923a-f959231497fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b182e2d-70ea-4555-8531-9353f5d1bbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Palocz_Eva_A_penz_felebol_epul_az_infrastruktura_a_masik_felet_a_haverok_elviszik","timestamp":"2019. február. 07. 12:52","title":"Palócz Éva: \"A pénz feléből épül az infrastruktúra, a másik felét a haverok elviszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","shortLead":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff667a5d-5f4c-4420-bc2a-8e07fc9bcdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4abf699-6936-4479-b743-7b06431857d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyperces spotja szerint több mint 100 milliárd szót fordít le naponta a szolgáltatásuk, de van néhány olyan, amire kifejezetten gyakran keresünk rá.","shortLead":"A Google egyperces spotja szerint több mint 100 milliárd szót fordít le naponta a szolgáltatásuk, de van néhány olyan...","id":"20190206_google_fordito_super_bowl_reklam_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4abf699-6936-4479-b743-7b06431857d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbca7f2-b943-4db7-a324-a2a93468999d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_google_fordito_super_bowl_reklam_video","timestamp":"2019. február. 06. 12:33","title":"Videó: A Google is leforgatta a saját Super Bowl-reklámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]