[{"available":true,"c_guid":"9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","shortLead":"A kilátás stabil, így várhatóan marad is a befektetésre ajánlott szint alsó határa feletti minősítés.","id":"20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e5a4e-1ba6-41e9-977d-95ec1d3ce0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2189a7-1675-41da-be92-c3eaca425dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Felminositette_Magyarorszagot_az_Standard__Poors","timestamp":"2019. február. 15. 22:35","title":"Felminősítette Magyarországot az Standard & Poor's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azt mondja, mindent átértékelt.","shortLead":"A zenész azt mondja, mindent átértékelt.","id":"20190216_Curtis_kijott_az_elvonorol_es_teljesen_uj_ember_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf67e766-5ab5-4944-b208-26f042922620","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Curtis_kijott_az_elvonorol_es_teljesen_uj_ember_lett","timestamp":"2019. február. 16. 12:09","title":"Curtis kijött az elvonóról, és „teljesen új ember” lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit, ahogy Orbán szeretné. De nem elképzelhetetlen, ehhez a külföldi terjeszkedésre készülő Mészáros Lőrincnek (vagy másnak) csupán csak akkora csodát kellene tennie, mint a Nokia volt Finnországban. Vagy a Facebook az Egyesült Államokban. A magyar multik, élen a Mollal egyébként jól állnak, de méretük legalább egy nagyságrenddel elmarad a magyarországi külföldi multiktól, amelyek valóban rengeteg pénzt talicskáznak ki az országból.","shortLead":"Nincs rá reális esély, hogy Magyarország külföldi befektetései utolérjék a külföldi multik magyarországi befektetéseit...","id":"20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde97687-3f5a-4c42-813a-95192443cc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Meszarosnak_Nokiava_kellene_valnia_Orban_almanak_beteljesitesehez","timestamp":"2019. február. 15. 06:30","title":"Ha Mészáros tényleg Zuckerberg lenne, beteljesíthetné Orbán nagy álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari vállalkozások bevonásával – közölte az amerikai űrkutatási hivatal igazgatója egy washingtoni sajtóbeszélgetésen.","shortLead":"Az Egyesült Államok mihamarabb újra embert akar küldeni a Holdra, immár állandó jelleggel és magán űripari...","id":"20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7582bf-b9f7-4fda-a841-17a09a49ef82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_usa_amerikai_egyesult_allamok_holdra_szallas_holdbazis","timestamp":"2019. február. 16. 15:03","title":"Az egy dolog, hogy a NASA mihamarabb vissza akar térni a Holdra, de ott is maradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online kártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. ","shortLead":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás...","id":"20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710bb94-e125-4072-8218-c6aed48044b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","timestamp":"2019. február. 15. 15:33","title":"Hasznos dologgal újított a CIB Bank, az online vásárlásoknál lesz jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","shortLead":"Szombaton a döntőbe jutásért énekel Nagy Bogi.","id":"20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfc0b5-7368-4107-9827-ab60f522150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c84dd-d201-4dd8-94ed-2c8a6addc9a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Eurovizio_A_Dal_legfiatalabb_versenyzoje_csak_szeretne_jol_erezni_magat","timestamp":"2019. február. 15. 14:47","title":"Eurovízió: A Dal legfiatalabb versenyzője csak szeretné jól érezni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1af83a-a362-4379-9d1f-1b30d0fdc708","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Jól járt a Nemzeti Táncszínház.","shortLead":"Jól járt a Nemzeti Táncszínház.","id":"20190215_Lebego_kamaraterme_is_lesz_az_Orban_Viktor_altal_kiturt_Nemzeti_Tancszinhaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d1af83a-a362-4379-9d1f-1b30d0fdc708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e1c12f-62f5-4927-bccb-f19cc383ebeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Lebego_kamaraterme_is_lesz_az_Orban_Viktor_altal_kiturt_Nemzeti_Tancszinhaznak","timestamp":"2019. február. 15. 16:01","title":"Lebegő kamaraterme is lesz az Orbán Viktor által kitúrt Nemzeti Táncszínháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződése szerint évi két publikációt kellett volna teljesíteni az innovációs miniszternek az MTA-n, ezt nem tette meg a Magyar Narancs kutatásai szerint. Mégis megkapta a tiszteletdíját.","shortLead":"A szerződése szerint évi két publikációt kellett volna teljesíteni az innovációs miniszternek az MTA-n, ezt nem tette...","id":"20190215_Publikalas_nelkul_kapott_evekig_havi_800_ezer_forintot_Palkovics_Laszlo_az_MTAtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d3544-6d4d-47a5-92f1-fab0faaf2d11","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Publikalas_nelkul_kapott_evekig_havi_800_ezer_forintot_Palkovics_Laszlo_az_MTAtol","timestamp":"2019. február. 15. 10:06","title":"Publikálás nélkül kapott évekig havi 800 ezer forintot Palkovics László az MTA-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]