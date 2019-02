Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé a vasárnap tartott időközi választáson - tájékoztatta a település jegyzője az MTI-t.","shortLead":"A posztért egyedüliként induló független Frum Istvánt választották a Veszprém megyei Bakonyszentiván polgármesterévé...","id":"20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36632681-476e-43d8-b0ba-bf36b869c340","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Frum_Istvan_lett_Bakonyszentivan_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 17. 19:33","title":"Frum István lett Bakonyszentiván polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint Varga Mihály pénzügyminiszter. A lap megkérdezte Gion Gábort is, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára szerint már régóta kijárt Magyarországnak a felminősítés.

","shortLead":"Várhatóan márciusban, legkésőbb áprilisban meghirdetik a gazdaságvédelmi programot – jelezte a Világgazdaság szerint...","id":"20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e28d5f-110c-4b39-9420-528da3afe6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Gion_a_felminositessel_nemcsak_elfogadtak_el_is_ismertek_az_uj_csaladpolitikai_csomagot","timestamp":"2019. február. 18. 10:31","title":"Gion: A felminősítéssel nemcsak elfogadták, el is ismerték az új családpolitikai csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","shortLead":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","id":"20190217_hev_mercedes_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7825234-60c4-4369-a913-db873cdd3834","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_hev_mercedes_bkk","timestamp":"2019. február. 17. 09:23","title":"Fotó: a HÉV-helyett most sajnos egy Mercedes van a csepeli síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d","c_author":"","category":"itthon","description":"Törvénysértést követ el, ha visszatartja az MTA kutatóintézeteinek és kutatóhelyeinek támogatását - írja Bárándy Péter, Draskovics Tibor, Forgács Imre és Vastagh Pál a hvg.hu-nek eljuttatott közös közleményben. Eszerint a kutatóintézetek támogatásának felhatalmazás nélküli átcsoportosítása miatt a költségvetési csalás gyanúja is felmerül. ","shortLead":"Törvénysértést követ el, ha visszatartja az MTA kutatóintézeteinek és kutatóhelyeinek támogatását - írja Bárándy Péter...","id":"20190216_Korabbi_igazsagugyi_miniszterek_figyelmezetik_Palkovicsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b9633d-8a39-4f01-a898-0702a63e4d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Korabbi_igazsagugyi_miniszterek_figyelmezetik_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 16. 16:25","title":"Korábbi igazságügyi miniszterek figyelmeztetik Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle módszerrel mérnek. ","shortLead":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle...","id":"20190217_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c3cb77-b664-4946-ad2e-fcad96a513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2019. február. 17. 19:41","title":"Ha úgy érzi a traffipaxok országában él, akkor meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","shortLead":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","id":"20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bf530e-d88e-4c4e-84b5-29da16d53d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","timestamp":"2019. február. 18. 11:21","title":"Woodstock 50. évfordulójára készült ez a rikítóan színes VW hippibusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira kommandósok vigyáznak, de az édesanyja meglátogathatta. ","shortLead":"A férfira kommandósok vigyáznak, de az édesanyja meglátogathatta. ","id":"20190218_Magahoz_tert_a_korhazban_a_penteken_megloltt_szokott_rab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60779fe-39c3-44f5-affa-28a00af2bd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Magahoz_tert_a_korhazban_a_penteken_megloltt_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 18. 06:22","title":"Magához tért a kórházban a pénteken meglőtt szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","shortLead":"Egyhetes ultimátumot kapott az Akadémia vezetése a kormánytól. ","id":"20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9832cb6c-61dc-45cb-90dc-7651f1b59a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55c9f5-d9b6-4600-8881-b8375a518c21","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mece_februar_vegeig_dol_el_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. február. 16. 16:21","title":"Mérce: február végéig dől el az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]