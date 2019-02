Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több volt magas rangú politikust, közöttük Trajko Veljanoszki egykori házelnököt vette őrizetbe az észak-macedón rendőrség, mert a gyanú szerint szerepük volt a szkopjei parlament elleni tavalyelőtti támadásban.","shortLead":"Több volt magas rangú politikust, közöttük Trajko Veljanoszki egykori házelnököt vette őrizetbe az észak-macedón...","id":"20190221_A_Gruevszkikormany_ket_volt_miniszteret_is_orizetbe_vettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa37e9-7c78-4369-8ad6-355db5591b24","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_A_Gruevszkikormany_ket_volt_miniszteret_is_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. február. 21. 09:43","title":"A Gruevszki-kormány két volt miniszterét is őrizetbe vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nappal az után, hogy japán szakemberek egy hosszú robotkarral lenyúltak a fukusimai atomerőmű aljára, a tudósok fotókat tettek közzé az ott talált olvadt fűtőanyagról.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy japán szakemberek egy hosszú robotkarral lenyúltak a fukusimai atomerőmű aljára, a tudósok...","id":"20190220_fukusimai_atomkatasztrofa_olvadt_futoanyag_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1e484f1-a06e-403b-94c6-d490fe701bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885b99b1-74fd-4525-835f-4f52b2b9ea30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_fukusimai_atomkatasztrofa_olvadt_futoanyag_sugarzas","timestamp":"2019. február. 20. 19:33","title":"Most először sikerült lefotózni a fukusimai atomkatasztrófában megolvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","shortLead":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","id":"20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7041e08c-9d7a-4edc-9225-515427d18ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","timestamp":"2019. február. 20. 17:47","title":"Tovább drágulhat a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","shortLead":"Tovább tárgyalnak a Brexit feltételeiről.","id":"20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c86c8c-c4ad-4a52-a474-f7aff88552bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Kozos_kozlemenyig_jutott_el_May_es_Juncker_attoresig_nem","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"Közös közleményig jutott el May és Juncker, áttörésig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","shortLead":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","id":"20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad1341-6cb4-4492-9b8c-41ac084a7ca9","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. február. 20. 21:26","title":"Fia született a meleg szerb miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"Jilly Viktor","category":"kultura","description":"Több kormányzati vagy kormányfői ötlet és intézkedés ismét középpontba állította a nyelvtanulás kérdését. Ám alkalmas-e egy idegen nyelv elsajátítására maga a szisztéma, ahogy gyermekeinket taníttatni próbáljuk?","shortLead":"Több kormányzati vagy kormányfői ötlet és intézkedés ismét középpontba állította a nyelvtanulás kérdését. Ám alkalmas-e...","id":"20190221_Nyelvtanulas__teves_kepzetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d8c34-4f8a-43d4-b1d6-0a5174dd0103","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Nyelvtanulas__teves_kepzetek","timestamp":"2019. február. 21. 13:30","title":"Jilly Viktor: Nyelvtanulás – téves képzetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hosszú évek várakozás után tavaly novemberben végre megvillantotta az összehajtható okostelefonját, vagy legalábbis annak legfőbb komponensét, a képernyőt. Most viszont leleplezték a készterméket: íme a májustól kapható Samsung Galaxy Fold.","shortLead":"A Samsung hosszú évek várakozás után tavaly novemberben végre megvillantotta az összehajtható okostelefonját, vagy...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f90c6e-bbf1-4c56-9729-a109af0597dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 20:35","title":"Íme a Samsung eddigi legizgalmasabb telefonja: májustól kapható az összehajtható Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szervezők már terepszemlét is tartottak a városban. ","shortLead":"A szervezők már terepszemlét is tartottak a városban. ","id":"20190219_Zamardi_is_bejelentkezett_a_Red_Bull_Air_Race_helyszinenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57519278-71fd-4338-aab7-1cacb73e2bb5","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Zamardi_is_bejelentkezett_a_Red_Bull_Air_Race_helyszinenek","timestamp":"2019. február. 19. 20:29","title":"Zamárdi is bejelentkezett a Red Bull Air Race helyszínének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]