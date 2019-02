Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt italoktól.","shortLead":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt...","id":"20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad878ba-935e-4d2a-a97c-9da7ac25467b","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:07","title":"Több száz embert mérgeztek meg pancsolt szesszel Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Waterloo pályaudvar melletti szétgraffitizett aluljáróban Orbán Viktor neve is helyt kapott, illetve a neki tulajdonított jelzőket és tulajdonságokat is megemlítette itt a szerző. Igen, a G-t is.","shortLead":"A Waterloo pályaudvar melletti szétgraffitizett aluljáróban Orbán Viktor neve is helyt kapott, illetve a neki...","id":"20190224_Hatalmas_Orbangraffiti_kerult_egy_londoni_falra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1759b6b7-7312-400a-a46f-2fb08221350c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac089d1f-545f-49ad-910a-b6508c3fdc42","keywords":null,"link":"/kultura/20190224_Hatalmas_Orbangraffiti_kerult_egy_londoni_falra","timestamp":"2019. február. 24. 10:05","title":"Hatalmas Orbán-graffiti került egy londoni falra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39bff627-4662-45ae-a247-ed9948529853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed286be2-56bd-4bf4-a824-803e532407ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_A_Zold_konyv_lett_a_legjobb_film","timestamp":"2019. február. 25. 05:14","title":"Oscar 2019: A Zöld könyv lett a legjobb film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel háromszoros az árkülönbség a kontinens legolcsóbb és legdrágább üzemanyagai között.","shortLead":"Közel háromszoros az árkülönbség a kontinens legolcsóbb és legdrágább üzemanyagai között.","id":"20190225_191_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_523_forint_egy_liter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32bb36c-ff3b-4fda-9220-469392a9e547","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_191_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_523_forint_egy_liter","timestamp":"2019. február. 25. 06:41","title":"191 forint Európa legolcsóbb benzine, de van ahol 523 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c362d10-a646-4f81-9aa9-7b8cb88bc621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János rezidenciája és Orbán Viktor új budavári hivatala még éjfél után is gyönyörűen ki van világítva, az összes többi budapesti látványosságról viszont leveszik a díszkivilágítást éjfélkor.","shortLead":"Áder János rezidenciája és Orbán Viktor új budavári hivatala még éjfél után is gyönyörűen ki van világítva, az összes...","id":"20190224_Csak_Ader_rezidenciaja_es_Orban_hivatala_marad_kivilagitva_ejfel_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c362d10-a646-4f81-9aa9-7b8cb88bc621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb034fe7-0419-45e1-a0c9-0d6f82b05cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Csak_Ader_rezidenciaja_es_Orban_hivatala_marad_kivilagitva_ejfel_utan","timestamp":"2019. február. 24. 08:20","title":"A Budai Vár már tök sötét, de Orbán új hivatala még éjfél után is fényárban úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap leforgása alatt több mint 100 munkavállaló írta a alá a Microsoftnál azt a petíciót, amiben azt követelik, bontsák fel a HoloLensre kötött 479 millió dolláros szerződést.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt több mint 100 munkavállaló írta a alá a Microsoftnál azt a petíciót, amiben azt követelik...","id":"20190224_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_kiterjesztett_valosag_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7808e3-06a2-4c2a-a29b-d014059aa9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08290698-2dd2-4449-88db-20e6b892cfb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_microsoft_hololens_amerikai_hadsereg_kiterjesztett_valosag_peticio","timestamp":"2019. február. 24. 09:03","title":"Szembeszálltak a dolgozók a Microsofttal, szerintük \"fegyvert\" gyárt a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre nehezebben rengetne meg egy esetleges gazdasági válság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzék töredezett és együttműködésre van ítélve, a Fideszt pedig – a demokratikus keretek leépítése miatt – egyre...","id":"20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db447b-ceb6-4b80-9201-2b918ffecf47","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Fulke_A_Fidesz_akkor_sikeres_ha_kemenykedik","timestamp":"2019. február. 23. 12:30","title":"Fülke: „A Fidesz akkor sikeres, ha keménykedik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Június 7-étől közvetlen légi járat indul Budapest és Sanghaj között, a Shanghai Airlines gépei hetente háromszor közlekednek majd a két város között.","shortLead":"Június 7-étől közvetlen légi járat indul Budapest és Sanghaj között, a Shanghai Airlines gépei hetente háromszor...","id":"20190224_A_pekingi_utan_most_BudapestSanghaj_kozvetlen_legi_jarat_indul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047c44f-6b06-4dcf-87a0-8538dd98bf31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190224_A_pekingi_utan_most_BudapestSanghaj_kozvetlen_legi_jarat_indul","timestamp":"2019. február. 24. 08:30","title":"A pekingi után most Budapest-Sanghaj közvetlen légi járat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]