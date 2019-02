Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes bíróság elrendelte az egykori ukrán vezérkari főnök, Viktor Zamana őrizetbe vételét.","shortLead":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes...","id":"20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a4be22-a096-4f6b-807a-51e9883e6e35","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","timestamp":"2019. február. 26. 11:41","title":"Hazaárulás vádjával őrizetbe vették Ukrajna volt vezérkari főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","shortLead":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","id":"20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec1d472-84f7-40fa-9dca-60f9398b6175","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","timestamp":"2019. február. 27. 07:19","title":"Megtartaná az állam a vitatott tulajdonú műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a1c1c-38f9-4934-8cca-9797b1525962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A borvidékről közöl lelkes ajánlót a világhírű magazin weboldala.\r

