Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"526f569b-dd0b-4976-b10e-13afb04493f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy egyesek már találkoztak ezzel a jelzéssel, de valószínűleg így sincsenek tisztában a pontos jelentésével.","shortLead":"Lehet, hogy egyesek már találkoztak ezzel a jelzéssel, de valószínűleg így sincsenek tisztában a pontos jelentésével.","id":"20190228_mutatunk_egy_tablat_aminek_a_jelenteset_szinte_senki_sem_ismeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=526f569b-dd0b-4976-b10e-13afb04493f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4200bdcd-d272-440c-b23a-a7060f221013","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_mutatunk_egy_tablat_aminek_a_jelenteset_szinte_senki_sem_ismeri","timestamp":"2019. február. 28. 06:41","title":"Mutatunk egy táblát, aminek a jelentését szinte senki sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU ötödik legrosszabb lakáshelyzetét mérték Magyarországon.","shortLead":"Az EU ötödik legrosszabb lakáshelyzetét mérték Magyarországon.","id":"20190301_A_magyarok_40_szazalekanak_nincs_eleg_helye_a_sajat_lakasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d294070-e45a-4035-8aae-1428969c3a31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_A_magyarok_40_szazalekanak_nincs_eleg_helye_a_sajat_lakasaban","timestamp":"2019. március. 01. 06:00","title":"A magyarok 40 százalékának nincs elég helye a saját lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05fac8b-0c6c-4983-bb67-35add2d42b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Szedito_video_igy_maszott_fel_az_esernyos_ember_a_debreceni_oriaskerekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c05fac8b-0c6c-4983-bb67-35add2d42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7bcc6b-d795-4dbe-ace7-9083cfe8b025","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Szedito_video_igy_maszott_fel_az_esernyos_ember_a_debreceni_oriaskerekre","timestamp":"2019. február. 27. 15:48","title":"Szédítő videó: így mászott fel az esernyős ember a debreceni óriáskerékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is úgy működik, ahogy az MTA fog az átalakítás után. Ehhez képest a német társaság 7 további intézménnyel közös levélben állt ki amellett, hogy az MTA átalakítása veszélybe sodorja az intézmény jövőjét.","shortLead":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is...","id":"20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac45e7db-9a0c-4fc1-863a-7a7dae746a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","timestamp":"2019. február. 27. 16:07","title":"Az a német intézmény is elítélte az MTA szétszedését, amelyre Palkovics mindig hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","shortLead":"A NASA 2022 nyarán indítja el azt a projektjét, amelyben a Földet érintő űrbéli időjárást tanulmányozzák majd.","id":"20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f5a991-6250-42ef-b434-8804444589e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_nasa_vilagur_urmeteorologia_urkutatas_uridojaras_atmospheric_waves_experiment_awe","timestamp":"2019. február. 28. 12:33","title":"Különleges kutatásba fog a NASA, hogy megmentsék a földi életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videót tett közzé az Európai Bizottság magyar nyelvű Facebook-oldalán.","shortLead":"Videót tett közzé az Európai Bizottság magyar nyelvű Facebook-oldalán.","id":"20190301_Videoban_magyarazza_el_az_Europai_Bizottsag_miert_teljes_kamu_a_kormany_plakatkampanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18982c8e-f921-4542-a15c-5969eda4c08e","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Videoban_magyarazza_el_az_Europai_Bizottsag_miert_teljes_kamu_a_kormany_plakatkampanya","timestamp":"2019. március. 01. 10:10","title":"Videóban magyarázza el az Európai Bizottság, miért teljes kamu a kormány plakátkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból kiderül, hogy a páciensek többsége hosszú időn át saját maga próbálja meg felállítani a kórképet, majd amikor végre eljut az orvoshoz, erről büszkén be is számol neki.","shortLead":"A Google sok országban igen fontos szerepet játszik a betegségek otthoni \"diagnosztizálásában\". Egy amerikai kutatásból...","id":"20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72a8bd0-c5d3-4824-96c6-b268ac2a1004","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_google_kereses_korhaz_orvos_diagnozis_betegseg_tunetek_surgossegi_ellatas","timestamp":"2019. február. 28. 12:03","title":"Doktor Google: sokan napokig bújják a keresőt, mielőtt orvoshoz mennének a bajjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fd5a51-8815-43cd-8a84-9fe72b825e97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Bank kötelezte a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárat, hogy szüntesse meg jogsértő tulajdonát egy kft.-ben, számolja el az értékvesztést a birtokában lévő vállalati kötvények leértékelése után, s mutassa ki a pénztári egyéni számlákon az árfolyamveszteséget az e kötvényekkel végzett korábbi ügyletei nyomán. A jegybank a jogszabálysértések miatt tízmilliós bírságot szabott ki a pénztárra.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank kötelezte a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárat, hogy szüntesse meg jogsértő tulajdonát...","id":"20190228_Egeszsegpenztarat_birsagolt_az_MNB_rengeteg_szabalytalansagot_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9fd5a51-8815-43cd-8a84-9fe72b825e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656db07a-7a51-47ef-81fb-d57bf073dc5c","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Egeszsegpenztarat_birsagolt_az_MNB_rengeteg_szabalytalansagot_talaltak","timestamp":"2019. február. 28. 09:57","title":"Egészségpénztárat bírságolt az MNB, rengeteg szabálytalanságot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]