A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most az elnök közölte, hogy törvényes úton jutott a lánya lakáshoz. Ráadásul, ebben őt fideszes képviselők is támogatták, akik most elővették a korábbi ügyet, hogy ellenfelüket eláztassák. Azt azért elismerte, hogy hibázott.

„A legnagyobb hibám, hogy azt a látszatot kelthettem, amely egy tisztességes önkormányzatot nehéz helyzetbe hoz” – olvasta fel a megírt közleményét Nagy Ernő, a hódmezővásárhelyi közgyűlés Lakásügyi Tanácsának az elnöke.

Két héttel ezelőtt a hódmezővásárhelyi Fidesz azzal támadta Márki-Zay Pétert, hogy aláírta egy önkormányzati tulajdonú lakás adásvételi szerződését még tavaly decemberben. A közgyűlés Lakásügyi Tanácsának szocialista elnöke lányának adtak el áron alul egy bérlakást. Erről folyt a nyilatkozatháború napokon át, majd amikor a helyi Fidesz egy újabb váddal állt elő még a múlt vasárnap, akkor a jobboldali képviselők sajtótájékoztatóján megjelent Márki-Zay Péter, a támogatói, valamint maga a Lakásügyi Tanács elnöke is.

Az ügy lényege, hogy még 2016-ban úgy döntött a hódmezővásárhelyi testület, hogy a hatszáz önkormányzati bérlakásból négyszázat eladásra írnak ki. A rendelet szerint a lakásokat első körben a bérlők vásárolhatják meg, erről nyilatkozniuk is kell, de ha másképp döntenek, akkor harmadik személynek is eladhatják a bérleményt. Tehát még 2017-ben, 2018 elején kellett nyilatkozni a vásárlási szándékról, majd a szóban forgó esetben, tavaly decemberben írták alá a vételről szóló szerződést. Ebbe kötött bele most a Fidesz, és emiatt mutogathatott egymásra a Fidesz frakció elnöke, aki az elővásárlási szerződést még alpolgármesterként hagyta jóvá, és Márki-Zay Péter, hogy ki is írta alá a szerződést valójában.

A múlt vasárnapi „zajos” sajtótájékoztatón végül szót kapott a Lakásügyi Tanács elnöke is, aki elmondta hogy az ország másik felében élő lánya nehéz élethelyzetbe került, ezért ment be a 2017 novemberében elhunyt polgármesterhez, hogy segítséget kérjen számára. Innentől kezdve viszont szerinte minden szabályosan folyt, ráadásul azoknak a fideszes képviselők is tudomásuk volt az ügyről, akik most Márki-Zay Pétert támadják ezzel. ( Márki-Zay Péternek azért is lehetett kínos az ügy, mert többször hangoztatott véleménye szerint több bérlakásra van szükség, és azokat pontrendszer alapján kellene odaítélni az igénylőknek.) A fideszesek azt is kiderítették menet közben, hogy a szerződéseken levő aláírások közül van olyan, amely hamis lehet, illetve azt is, hogy bár Nagy Ernő lánya bérleti szerződést kötött, másfél év óta mégsem költözött be a lakásba. Ezek miatt feljelentést tettek az ügyben.

Nagy Ernő hétfőn végül írt egy közleményt, amelyet felolvasott egy sajtótájékoztatón, de a kérdésekre nem adott lehetőséget. A közleményben arról is írt még a Lakásügyi Tanács elnöke, hogy 25 éve tölti be ezt a posztot, a fideszes városvezetés idején több ügyben is támogatta az álláspontjukat.

A részletekről elmondta, hogy álláspontja szerint minden jogszerűen történt, így a valótlan állításokat közlő portáloktól helyreigazítást kér, és arról is beszámolt, hogy lánya azért nem tudott beköltözni másfél éve a bérlakásba, mert azt fel kell újítani, már négyszázezer forintot ráköltöttek. Mindezek ellenére, a támadások miatt lánya úgy döntött, hogy nem költözik be a lakásba, a bérletet pedig felmondja.