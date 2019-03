Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eabd03b7-4d84-411c-be68-56e25146556e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepte a világot lemondásának bejelentésével a 79 éves kazah államfő, Nurszultan Nazarbajev, aki csak annyit közölt magyarázatként, hogy akkor távozik, amikor már közel 30 évet töltött a tisztségben. Egyelőre nem tudni, mi áll pontosan a távozás mögött, hiszen jelenlegi mandátuma 2022-ig szól. A távozás nem teljes, Nazarbajev tölti be a kazah Biztonsági Tanács elnöki tisztét, és megtartotta a pártelnöki posztot is. ","shortLead":"Meglepte a világot lemondásának bejelentésével a 79 éves kazah államfő, Nurszultan Nazarbajev, aki csak annyit közölt...","id":"20190319_Egy_igazi_posztszovjet_diktator_tavozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eabd03b7-4d84-411c-be68-56e25146556e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563da3d3-2e7c-4d36-9363-b7472c63fb9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Egy_igazi_posztszovjet_diktator_tavozott","timestamp":"2019. március. 19. 19:25","title":"Lelép a diktátor, akinek ellenfelei három lövéssel lettek \"öngyilkosok\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott született asszony szegedi otthonában Botka László polgármester előtt tette le az esküt szerdán.","shortLead":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott...","id":"20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd939e-a81e-4f09-92e4-72772be0132e","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","timestamp":"2019. március. 20. 16:07","title":"Újra magyar állampolgár lett a 101 éves magyartanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","shortLead":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","id":"20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e00e46-74b8-45ce-b122-bed69cfb4cab","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","timestamp":"2019. március. 20. 09:10","title":"Kórházba került Marsi Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő Paint-felhasználó rajzából is gyönyörű képet készítene.","shortLead":"Az Nvidia megmutatta, mire képes az általuk fejlesztett neurális hálózat: olyan programot dobtak össze, ami egy kezdő...","id":"20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f1d3fa-4bd8-4d77-8022-d131f7aefcc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2737fb3c-5632-42a8-a3df-6d225fa9048d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_nvidia_gaugan_kepszerkeszto_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 19. 09:33","title":"Másodpercek alatt készít profi képet egy vázlatból az Nvidia mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","shortLead":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","id":"20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0635be23-0cb4-4562-a0f4-153f9d419163","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","timestamp":"2019. március. 19. 07:22","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: Sosem fogom kiejteni a terrorista nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c4c95-7dad-43ee-bac4-ee9f1fe25270","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Többet vihetünk haza, mint tavaly, igaz, többet is kell majd fizetnünk, ha valamit vásárolunk, a bérek növekedése azonban meghaladhatja az árakét. Külföldi utazásunkhoz pedig olcsóbban vásárolhatunk eurót. Ezt az idilli képet zavarhatják össze a magyar gazdaságot befolyásoló külső tényezők, jelesül az USA és a Kína közötti kereskedelmi háború.\r

","shortLead":"Többet vihetünk haza, mint tavaly, igaz, többet is kell majd fizetnünk, ha valamit vásárolunk, a bérek növekedése...","id":"takarekcsoport_20190320_gazdasag_forint_inflacio_takarekcsoport_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433c4c95-7dad-43ee-bac4-ee9f1fe25270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de21208-da73-40c9-b461-f698214fb968","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190320_gazdasag_forint_inflacio_takarekcsoport_elorejelzes","timestamp":"2019. március. 20. 07:30","title":"Idilli képet mutathat a magyar gazdaság, de vannak kockázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190319_Szakitani_kell_a_dobd_el_kulturaval__Kire_utalt_Ader_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062f14c4-8213-4745-a2c9-cbd14b20a6fd","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Szakitani_kell_a_dobd_el_kulturaval__Kire_utalt_Ader_Janos","timestamp":"2019. március. 19. 13:46","title":"\"Szakítani kell a dobd el kultúrával!\" – Kire utalt Áder János?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]