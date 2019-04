Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenáron meg akarják akadályozni, hogy tíz nap múlva megállapodás nélkül kizuhanjanak az Európai Unióból. ","shortLead":"Mindenáron meg akarják akadályozni, hogy tíz nap múlva megállapodás nélkül kizuhanjanak az Európai Unióból. ","id":"20190402_Rakenyszeriteni_Theresa_Mayt_a_Brexit_halasztasara_a_brit_alsohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d585e1-319b-4e25-88e7-3431525dc486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Rakenyszeriteni_Theresa_Mayt_a_Brexit_halasztasara_a_brit_alsohaz","timestamp":"2019. április. 02. 15:00","title":"Rákényszerítené Theresa Mayt a Brexit halasztására a brit alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal szülőknek, akik nem tudtak volna továbbtanulni e nélkül. Reggel a gyerek a Cseperedőben kezd, az anyák a szomszédos tanteremben. Állami támogatás nem jár erre, noha ez tényleg valós segítség a családoknak.","shortLead":"Az országban egyedülálló módon napközbeni gyerekfelügyeletet szerveztek egy szegedi szakközépiskolában azoknak a fiatal...","id":"20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177815e0-3dc2-4fbc-8302-8af52fc49fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8e04f4-a298-4c00-999d-fea3e885edda","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egyutt_is_jarhat_anya_es_kisgyermeke_az_iskolaba","timestamp":"2019. április. 03. 06:30","title":"Családvédelem másként: csak mert gyereke van, még ne maradjon ki az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang nevű civil csoport szerint a fontosabb, közismereti tantárgyakból szinte csak állami kiadványokat lehet rendelni, ami nehezíti a tanárok munkáját.","shortLead":"A Szülői Hang nevű civil csoport szerint a fontosabb, közismereti tantárgyakból szinte csak állami kiadványokat lehet...","id":"20190402_Tobb_szaz_tankonyv_lekerult_a_hivatalos_allami_jegyzekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585b37fc-ab81-42d7-b8cc-9ad1b9838f1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Tobb_szaz_tankonyv_lekerult_a_hivatalos_allami_jegyzekrol","timestamp":"2019. április. 02. 21:14","title":"Több száz tankönyv lekerült a hivatalos állami jegyzékről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","shortLead":"Egy szaúdi konzorcium happolta el a megrendelést.","id":"20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02238f68-71c5-4339-8975-50958dbc2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284a2225-4f26-496d-ae97-a4ecf6603fd2","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Lemaradtak_a_magyarok_a_gazvezetekepitesrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:58","title":"Lemaradtak a magyarok a gázvezeték-építésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új lakossági állampapír kibocsátásán dolgozik a kormány, Varga Mihály egy előterjesztéséből már lehet is tudni néhány részletet.","shortLead":"Új lakossági állampapír kibocsátásán dolgozik a kormány, Varga Mihály egy előterjesztéséből már lehet is tudni néhány...","id":"20190403_Juniusban_johet_a_Nemzeti_Kotveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eb5cc7-a1c2-4e00-b62c-86cca72de45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Juniusban_johet_a_Nemzeti_Kotveny","timestamp":"2019. április. 03. 12:28","title":"Júniusban jöhet a Nemzeti Kötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","shortLead":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","id":"20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e9a9eb-8224-44d1-9ed9-5198296fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","timestamp":"2019. április. 03. 15:10","title":"Pécsen is összefog az ellenzék, körzetenként egy jelöltet indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elődjénél nagyobb kompakt divatterepjáró a hibrid mellett normál benzines és gázolajos változatokban is készül.","shortLead":"Az elődjénél nagyobb kompakt divatterepjáró a hibrid mellett normál benzines és gázolajos változatokban is készül.","id":"20190403_itt_a_teljesen_uj_ford_kuga_haromfele_hibrid_hajtassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f3fb7-7b23-4268-801f-5772fb6ccf39","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_itt_a_teljesen_uj_ford_kuga_haromfele_hibrid_hajtassal","timestamp":"2019. április. 03. 08:32","title":"Itt a teljesen új Ford Kuga, háromféle hibrid hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2f4773-18e9-4e6a-a86f-8ae2fe7ea32e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tervezik a befogását, mert állítólag ijesztő.","shortLead":"Tervezik a befogását, mert állítólag ijesztő.","id":"20190404_Kecskeveszely_a_pesti_erdokben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2f4773-18e9-4e6a-a86f-8ae2fe7ea32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946ce6d-7a95-4b33-af3e-10cb66616e30","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Kecskeveszely_a_pesti_erdokben","timestamp":"2019. április. 04. 10:21","title":"Kecskeveszély a budai erdőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]