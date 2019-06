Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2fc7534-7c92-4054-bbe4-dd28a68d4d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A stylist tett egy merész kísérletet arra, hogy felszabadítsa a férfitestet.","shortLead":"A stylist tett egy merész kísérletet arra, hogy felszabadítsa a férfitestet.","id":"20190605_Lakatos_Mark_eloallt_a_szo_szerint_meztelen_igazsaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2fc7534-7c92-4054-bbe4-dd28a68d4d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c36a60c-e7d4-4010-8e5a-7b786e7bc2df","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Lakatos_Mark_eloallt_a_szo_szerint_meztelen_igazsaggal","timestamp":"2019. június. 05. 11:58","title":"Lakatos Márk előállt a szó szerint meztelen igazsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji Magyarországon tárgyalt Szijjártó Péterrel. A mianmari vezetőit korábban szerte a világon bírálták, mert tétlenül nézte a minmari rohingya kisebbség elüldözését, ezrek legyilkolását. A két ország szorosabbra fűzi gazdasági kapcsolatait.\r

\r

","shortLead":"A Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji Magyarországon tárgyalt Szijjártó Péterrel. A mianmari vezetőit korábban szerte...","id":"20190605_Szijjarto_Peter_megbecsuleserol_biztositotta_a_rohingya_nepirtast_tetlenul_nezo_mianmari_vezetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73832866-66f4-4967-9cb8-fddb029f3256","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Szijjarto_Peter_megbecsuleserol_biztositotta_a_rohingya_nepirtast_tetlenul_nezo_mianmari_vezetot","timestamp":"2019. június. 05. 13:32","title":"Szijjártó Péter megbecsüléséről biztosította a rohingya népirtást tétlenül néző mianmari vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","shortLead":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","id":"20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f244cad-dfd9-4914-b6c7-3d84f62578a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","timestamp":"2019. június. 04. 16:14","title":"Trumpnak lett volna más ötlete a Brexit rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","shortLead":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","id":"20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60caf23e-96ec-4584-b5ff-3ff79db441ab","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","timestamp":"2019. június. 04. 12:27","title":"Meghalt a kisfiú, aki megkapta Lewis Hamilton autóját és trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Yad Vashem múzeum korábbi igazgatója által vezetett nemzetközi bizottság egy teljesen új koncepciót dolgozott ki a Sorsok Házának, Schmidt Máriának már semmi köze hozzá. ","shortLead":"A Yad Vashem múzeum korábbi igazgatója által vezetett nemzetközi bizottság egy teljesen új koncepciót dolgozott ki...","id":"20190604_Mar_nem_Schmitt_Maria_iranyitja_a_Sorsok_Haza_projektet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db216a8e-fbc7-4fc2-beec-d1d98f3b307e","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Mar_nem_Schmitt_Maria_iranyitja_a_Sorsok_Haza_projektet","timestamp":"2019. június. 04. 14:25","title":"Már nem Schmidt Mária irányítja a Sorsok Háza projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti fel magát.\r

\r

","shortLead":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti...","id":"20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737ccfa9-d55d-4169-a9fe-2801036558a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","timestamp":"2019. június. 05. 07:15","title":"Blikk: Még egy érintett cég sem beszélt a Hableányon szolgáló magyar matróz édesanyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rövid időre feltartóztatta a cirmos a hiperbiztonságos elnöki limuzint. ","shortLead":"Egy rövid időre feltartóztatta a cirmos a hiperbiztonságos elnöki limuzint. ","id":"20190604_Larry_macska_okozott_fejtorest_Trump_embereinek_Londonban__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5e34f9-b3f5-4f83-85b0-8de3b5ec5689","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Larry_macska_okozott_fejtorest_Trump_embereinek_Londonban__foto","timestamp":"2019. június. 04. 19:52","title":"Larry macska okozott fejtörést Trump embereinek Londonban - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]