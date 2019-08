Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"608393b9-8491-48c6-b9f3-49e0a11453f0","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Szeptember 22-étől Szöulba, jövő márciustól pedig Szófiába, Prágába, Belgrádba, Stuttgartba, Bukarestbe és Brüsszelbe indít közvetlen járatokat Budapestről a LOT. A rövidtávú járatok beindításával a magyar főváros a lengyel légitársaság fontos csomópontjává válik. Rafal Milczarski, a LOT vezérigazgatója hangsúlyozta, ez csak az első lépés volt, s újabb járatok is várhatóak. A vezérigazgató szerint ugyanis egy igazi csomópont, azaz hub legalább 50-100 célpontot szolgál ki. ","shortLead":"Szeptember 22-étől Szöulba, jövő márciustól pedig Szófiába, Prágába, Belgrádba, Stuttgartba, Bukarestbe és Brüsszelbe...","id":"20190731_Lassan_a_masodik_varsoi_repter_lesz_Ferihegy_ujabb_het_uj_jaratot_indit_a_LOT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=608393b9-8491-48c6-b9f3-49e0a11453f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7ba06a-f9dc-441b-bf38-5a6f997cf213","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Lassan_a_masodik_varsoi_repter_lesz_Ferihegy_ujabb_het_uj_jaratot_indit_a_LOT","timestamp":"2019. július. 31. 13:05","title":"Lassan a második varsói reptér lesz Ferihegy: újabb hét új járatot indít a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","shortLead":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","id":"20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712b4df7-6d13-4450-93b0-7ea6417896fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","timestamp":"2019. július. 31. 09:18","title":"A díszpolgárságát megfúrták, de a Fidesz is felköszöntötte a 100 éves Bálint gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c441b4c9-2ea2-4c6f-b318-37d36c9335b7","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy hónapja kapható a boltokban az a tisztítószer, amelyet egy magyar mérnökcsapat biomasszából, szennyvíziszapból, és tiszta víz hozzáadása nélkül állított elő. A fejlesztők elárulták nekünk, hogy lesz hulladékból vízkőoldó, és azt is, hogy mitől szenzációs, ami a biológiai reaktorukban történik. ","shortLead":"Egy hónapja kapható a boltokban az a tisztítószer, amelyet egy magyar mérnökcsapat biomasszából, szennyvíziszapból, és...","id":"20190731_cycle_ujrahasznositott_tisztitoszer_magyar_bravur_biologiai_reaktor_hulladek_biomassza_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c441b4c9-2ea2-4c6f-b318-37d36c9335b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bea5c9-2b2b-42d4-8837-a5e477a82ada","keywords":null,"link":"/elet/20190731_cycle_ujrahasznositott_tisztitoszer_magyar_bravur_biologiai_reaktor_hulladek_biomassza_szennyviz","timestamp":"2019. július. 31. 11:00","title":"Hulladékból tisztítószer: bravúr egy magyar biológiai reaktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","shortLead":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","id":"20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ed9845-9098-4241-8127-49c329886715","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:16","title":"Határozottan nem való mindenkinek ez a pisztácia színű luxus BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilenc helyszínről lövik majd fel a tűzijátékot. ","shortLead":"Kilenc helyszínről lövik majd fel a tűzijátékot. ","id":"20190731_222_millioba_kerul_iden_az_augusztus_20i_tuzijatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc6ea3-f50d-4326-ab24-62a52e1d0da8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_222_millioba_kerul_iden_az_augusztus_20i_tuzijatek","timestamp":"2019. július. 31. 18:55","title":"222 millióba kerül idén az augusztus 20-i tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","shortLead":"Egykori tragédia maradványaira bukkantak.","id":"20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a318acef-a219-4996-a0f4-a6f493515924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c439bbb8-33a1-457c-a9a8-0a133f43782a","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ortopediai_segedeszkozt_talaltak_egy_krokodilban_De_hogy_kerult_bele","timestamp":"2019. július. 31. 11:17","title":"Ortopédiai segédeszközt találtak egy krokodilban. De hogy került bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan forgatja az oldalakat, hanem mert nem is nézi, amit csinál.","shortLead":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan...","id":"20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc6eb7f-b2dd-4cc1-a65b-ba6789dbe979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","timestamp":"2019. július. 31. 12:03","title":"Látta már a focistát, aki a háta mögött rakja ki a Rubik-kockát? Itt megnézheti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d61e51-e310-4043-8b95-90ef3d3dcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíró László bekerült a csapat instagramos hírfolyamába.","shortLead":"Bíró László bekerült a csapat instagramos hírfolyamába.","id":"20190801_Magyar_feltalalo_elott_tiszteleg_a_McLaren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d61e51-e310-4043-8b95-90ef3d3dcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57ffb5-638b-4707-a1bd-edf85e32fc2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_feltalalo_elott_tiszteleg_a_McLaren","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:25","title":"Magyar feltaláló előtt tiszteleg a McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]