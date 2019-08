Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar fővárosban. ","shortLead":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar...","id":"20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2487c4c6-f0e0-4e56-97f7-b7ef6c32aa81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:41","title":"Jöhet a hóban F1-ezés: Hamilton gyógyul, de Bottasszal találkoztunk a Mercedes budapesti partyján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották a mezőnyt, hogy egyszerűbb legyen a sorsolás.","shortLead":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották...","id":"20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb9f4f-9662-49e0-a0b0-c886d9337c50","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:35","title":"Megvan, kik lehetnek a Ferencváros ellenfelei, ha továbbjutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","shortLead":"Donald Trump 10 százalékos vámemelést jelentett be 300 milliárd dollár értékű kínai árura.","id":"20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2901e1-ea0d-474e-91dd-9c73b38cae31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_A_Twitteren_jelentette_be_Trump_hogy_folytatja_a_vamhaborut","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:50","title":"A Twitteren jelentette be Trump, hogy folytatja a vámháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","shortLead":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","id":"20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271ac37-a72b-4715-94c4-98cbae7e809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:19","title":"A Nyugati pályaudvar mellé építik az új Nagycirkuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","shortLead":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","id":"20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4891dcd-78e2-43ee-aa4a-15633933d72e","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:58","title":"Hungaroring: Gasly volt az esőben a leggyorsabb, Albon a falnak csapódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f62ed08-3b08-48a7-bdba-0b5cde3fba9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Focipálya-felújításra, használhatatlan gyógynövény-adatbázisra is költött a Fidesz-barát erdélyi Szász Jenő által vezetett, egymilliárd forint közpénzből kistafírozott NSKI, de jutott pénz Bayer Zsolt könyvei kiadójának és Simonka György kabinetfőnökének is. Szász korábban úgy vélte, jobb lenne, ha az intézetnek nem kéne válaszolnia minden újságírói kérdésre.","shortLead":"Focipálya-felújításra, használhatatlan gyógynövény-adatbázisra is költött a Fidesz-barát erdélyi Szász Jenő által...","id":"20190802_Az_egymilliardos_nemzetstrategiai_kutatointezet_inkabb_kiszervezi_a_kutatasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f62ed08-3b08-48a7-bdba-0b5cde3fba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4543c9f-71fd-4108-bb1f-e324ae38cc55","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Az_egymilliardos_nemzetstrategiai_kutatointezet_inkabb_kiszervezi_a_kutatasait","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:53","title":"Az egymilliárdos nemzetstratégiai kutatóintézet inkább kiszervezi a kutatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c073eea-a345-4a91-8d80-049c255e9575","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"Danyiil Kvjat az újrakezdők reklámarca lehetne. Egy balul elsült próbálkozás után úgy tűnt, nincs már helye a Forma–ben, aztán kiderült, hogy egy kis kihagyás néha csodákat tesz az emberrel. A Hungaroringre már friss dobogósként érkezett, megkérdeztük tőle, hogy csinálta.","shortLead":"Danyiil Kvjat az újrakezdők reklámarca lehetne. Egy balul elsült próbálkozás után úgy tűnt, nincs már helye...","id":"20190802_Azt_hitte_ennyi_volt_az_F1_de_aztan_megcsorrent_a_telefonja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c073eea-a345-4a91-8d80-049c255e9575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2b6738-1951-43d3-b9f2-42cb7307d158","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Azt_hitte_ennyi_volt_az_F1_de_aztan_megcsorrent_a_telefonja","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:50","title":"Azt hitte, ennyi volt a Forma–1, de aztán megcsörrent a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá lökött két embert. ","shortLead":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá...","id":"20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3494-8e67-4686-8911-4b93aa0d1397","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:49","title":"A svájci határ ellenőrzését jelentette be az eritreai férfi tette után a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]