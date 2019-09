Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae055ba4-945c-441d-b8f2-a4e669edeb5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis megadja magát a klímatudatos, húst kerülni próbáló vásárlói igényeknek.","shortLead":"Legalábbis megadja magát a klímatudatos, húst kerülni próbáló vásárlói igényeknek.","id":"20190927_A_McDonaldsot_is_elerte_a_klimavalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae055ba4-945c-441d-b8f2-a4e669edeb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bb16b0-e559-42fd-938a-55f9f2e4f14d","keywords":null,"link":"/elet/20190927_A_McDonaldsot_is_elerte_a_klimavalsag","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:48","title":"A McDonald’sot is elérte a klímaválság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a harmadik Globális Klímasztrájk budapesti menete.","shortLead":"Elindult a harmadik Globális Klímasztrájk budapesti menete.","id":"20190927_klima_sztrajk_globalis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9fd2f-cae1-4e31-aeed-42380a9af909","keywords":null,"link":"/elet/20190927_klima_sztrajk_globalis","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:46","title":"Több ezer diák vonul Budapesten, hogy a klímaváltozás ellen harcoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jeleztük a szándékot. A magyar kertészmérnök ugyanitt egy térképre is felhívta a figyelmet. Bár a programnak nincs havidíja, a letöltése nem ingyenes. Ez azonban a jövőben megváltozik.","shortLead":"A PlayerUnknown's Battlegrounds (röviden: PUBG) egy rendkívül sikeres online játék. Bár a programnak nincs havidíja...","id":"20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be90e2-171a-4740-82e1-db94803bc00c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"Ingyenes verzió készül az utóbbi idők egyik legjobb játékából, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]