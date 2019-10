Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati választást. ","shortLead":"Győzelmi sajtótájékoztatót tartott a Mindenki Pécsért Egyesület, miután kiderült, hogy megnyerték a pécsi önkormányzati...","id":"20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95704e5-1b64-408b-b22d-f7b849d1b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Peterffy_Elszamoltatassal_kezdik_a_munkat","timestamp":"2019. október. 13. 23:27","title":"Pécs új, ellenzéki polgármestere elszámoltatással kezdi a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos szintű feldolgozottságánál az első három helyen az alábbi jelöltek állnak:","shortLead":"A budapesti kerületekben a Nemzeti Választási Iroda 20.58 órai adatai alapján, a szavazatok 54,08 százalékos országos...","id":"20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb8a26b-5013-4cc0-a05c-4251fcb197d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_fovarosi_keruleti_eredmenyek_egyben","timestamp":"2019. október. 13. 21:24","title":"A fővárosi kerületi részeredmények egyben - vannak meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","shortLead":"Koreai Filmfesztivált tartanak októberben, több érdekességet is bemutatnak. ","id":"20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201470d6-335d-449b-8b14-e0ed65e501d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c86ef20-0025-479c-bf77-f86aa813b284","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Kim_Dzsong_Il_kedvenc_rendezojenek_filmjet_is_bemutatjak_Budapesten","timestamp":"2019. október. 14. 17:41","title":"Kim Dzsong Il kedvenc rendezőjének filmjét is bemutatják Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","shortLead":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","id":"20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef175127-db8a-4c99-93d4-32d933f05113","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:30","title":"Elvérzett a Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","shortLead":"Természetesen érezzük, hogy ez jó dolog, ám áldásos hatása sokkal több – befonja egész életünket. ","id":"20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da388e2-8fae-4ede-9506-51100143f1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c65022-b615-49ed-a4bb-1f225010455e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191015_6_dolog_amiert_megeri_pozitivnak_lenni","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"6 dolog, amiért megéri pozitívnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","id":"20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2130e142-c4da-4c7a-a689-3a08b4ae2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd1547-fe86-40aa-aa8b-03fff0cc232b","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Onkormanyzati_valasztas_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd4a35a-c321-4aac-a4b0-111921cc6e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus széke 1994 óta megingathatatlan, ő lett a legnagyobb szavazatkülönbséggel megválasztott polgármester.","shortLead":"A szocialista politikus széke 1994 óta megingathatatlan, ő lett a legnagyobb szavazatkülönbséggel megválasztott...","id":"20191014_toth_jozsef_xiii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_szavazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd4a35a-c321-4aac-a4b0-111921cc6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0856a9d0-ba2a-4f0c-9c04-ace5c96dbd29","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_toth_jozsef_xiii_kerulet_polgarmester_onkormanyzati_valasztas_szavazat","timestamp":"2019. október. 14. 13:45","title":"Tóth József XIII. kerületi győzelménél nem volt nagyobb az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás kapcsán közzétett mémek főszereplője természetesen Orbán Viktor is.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5068b831-eeb7-4996-95f8-3edf84d37473","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 14. 07:43","title":"Felpörgette a mémgyárat a választási eredmény, özönlenek a képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]