A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján a korábban becsült duplája is lehet a pénzügyi korrekció.

A legrosszabb forgatókönyvekben feltételezettnél is több, 500 milliárd forintot meghaladó büntetést szabott ki Magyarországra az Európai Unió a 2014–2020 közötti költségvetésből származó támogatások nem megfelelő felhasználása miatt – írja blogbejegyzésében Jávor Benedek. A politikus, aki az előző ciklusban EP-képviselőként vizsgálta az uniós támogatásokkal kapcsolatos visszaéléseket, most az Európai Bizottság 2018-as költségvetési zárszámadási folyamatának keretében készült dokumentum alapján összesítette a pénzügyi korrekciókat. Mint fogalmaz:

ennyibe kerül Magyarországnak Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és más Fidesz-közeli oligarchák korrupciója. De ezt nem ők fizetik meg, hanem a magyar adófizetők. Minden magyar állampolgár több mint 50 ezer forinttal száll be az EU-s büntetésbe, amit a kormányzati korrupció miatt szabtak ki az országra.

A büntetéseket – mint arról nemrég a 24.hu írt – a kormány azért vállalta be, hogy a vizsgálat idejére felfüggesztett uniós kifizetések újraindulhassanak. Az unió által kiszabott büntetés ugyan elméletben nem jelent kárt az országnak, hiszen nem a pénzt vonják el, csak az adott projekt vagy pályázat esetében vonják vissza a támogatást, azt a pénzt más pályázatra el lehet költeni. A gond azzal van, hogy – mint az Elios-botrány idején kiderült –, az állam még az után sem vonta el a kedvezményezettektől a kifizetett támogatást, hogy az EU visszaélést állapított meg, hanem az államkasszából – vagyis a magyar adófizetők pénzéből – fedezte a milliárdokat.

A közel 100 oldalas dokumentumból először is világossá válik, hogy Magyarországon régiós összehasonlításban is tragikus a helyzet – írja Jávor. 2018-ban összesen 30 operatív program esetében intézkedett a bizottság, ebből 8 volt Magyarországon, ez a rekord, a második Franciaország esetében is 6-ot kifogásoltak. Mint írja,

mind a 7 tematikus operatív program esetében rendszerszintű, a közbeszerzéseket érintő szabálytalanságokat tárt fel a Bizottság, és olyan sok korrupt projektet találtak, hogy az egyesével, projektalapon kiszabott büntetések helyett az összes operatív programra alkalmazott 10 százalékos általánybüntetést javasolta.

Mivel ez összesen 7480,2 milliárdot jelent, a lehívásnál pedig nagyjából 75 százalékon állunk, ez az összeg az alapja a büntetésnek. Ez önmagában 560 milliárd, ehhez jön még néhány külön büntetés, amely a környezetvédelmi programban odaítélt víziközmű kerettender esetében 25 százalék, a területfejlesztési program kiválasztási gyakorlata miatt pedig újabb 10 százalék. Jávor úgy számol, összesen 700 milliárd forintról van szó, amiből ha levonják a pályázati önrészt, akkor a tényleges büntetés 5-600 milliárd között lehet.