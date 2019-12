Hiába kérte a Magyar Orvosi Kamara, hogy ne tegye, Áder János aláírta a tb-törvényt. Így jövő októbertől ha egy beteg már három hónapja tartozik az egészségügyi járulékkal, már nem csak a hátralékot hajtják be rajta, hanem kifizettetik vele a kezelését és a gyógyszereit, vagy ha nem tud fizetni, akkor – a sürgősségi eseteket leszámítva – nem látják el. Kincses Gyula, a MOK elnöke azt nyilatkozta: abban bíznak, hogy a törvénymódosítás életbe lépéséig hátralévő tíz hónapban a végrehajtási rendelettel betegbarátabbá tudják tenni a rendszert, és korrigálják a mostani hibákat.

Kincsessel még a tb-törvény kihirdetése előtt készítettünk interjút. Ebben arról beszélt: a járulékfizetési fegyelmet erősíteni kell, de ez nem járhat egészségkárosodással, és nem hozhatják olyan helyzetbe az egészségügyi dolgozókat, hogy „a köztartozás behajtásának konfliktusai rajtuk csattanjanak”. Azt is elmondta: az tűnik reálisnak, hogy 2020 végén, de legkésőbb 2021 elején legyen egy nagyobb összegű béremelés az egészségügyben.

Kincses Gyula © Fazekas István

Az Orvostechnikai Szövetség eközben azt jelezte, hogy az állam által finanszírozott egészségügyi ellátórendszernek 70 milliárd forint adóssága van. Ez nemcsak a kórházi eszközöket, valamint szolgáltatásokat ellátó és az adósságot finanszírozó vállalkozásoknál okoz súlyos problémákat, hanem a magyarországi betegellátást is veszélyezteti – tették hozzá.

Mi vár 2020-ban a magyar egészségügyre? Alkotmányellenessé nyilvánítják az orvoselvándorlást. Néhány hivatástudattal teli ember miatt nem omlik össze teljesen a rendszer. De, összeomlik. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

„Arra soha nem kellett nemet mondanom, hogy az OTP adjon akár egy fillér támogatást is a Fidesznek, vagy hitelt bárkinek, mert nem volt ilyen kérés” – mondta Csányi Sándor a HVG karácsonyi dupla számában megjelent interjújában. Arra a kérdésre pedig, hogy bosszantja-e az oligarchák gazdagodása, elmondta, hogy szerinte Magyarországon nincsenek is oligarchák – és a szó eredeti jelentését nézve egyébként igaza is volt: „Az oligarcha szót mindenki rosszul használja. Az valójában olyan gazdag embert jelent, aki képes befolyásolni a politikát. Mondjon nekem egy embert Magyarországon, aki képes befolyásolni Orbán Viktort vagy a Fideszt!”

Erős nyilatkozatokban egyébként sem volt hiány a héten. Mészáros Lőrincet a Bloomberg kérdezte, abban a cikkben, amely részletesen bemutatta, hogyan lett egy gázszerelőből az ország első dollármilliárdosa. Szerinte „a minőségi munka már a kezdetektől fogva kifizetődött”, és bár gyerekkoruk óta ismerik egymást Orbánnal, „soha nem volt üzleti kapcsolatom a miniszterelnökkel”.

Mi a tanulság? A főnök-beosztott viszony tényleg nem üzleti kapcsolat. Nem csak oligarchák nincsenek, korrupció sincs. Az MLSZ és a bankvilág után a nyelvészek és a történészek is maguk közé fogadják Csányit. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Sokadik nekifutásra megszavazta a brit parlament a Brexitről szóló megállapodást. A törvény megerősíti azt, hogy az Egyesült Királyság európai uniós tagsága 2020. január 31-én, londoni idő szerint 23 órakor megszűnik.

© AFP / HO / PRU

A neheze azonban csak ez után jön. A parlamenti tragikomédiának nagyjából vége van, jövő februártól azonban 11 hónap lesz arra, hogy sikerüljön levezényelni a jövőbeli viszony meghatározására irányuló, az eddiginél jóval komplexebb tárgyalásokat.

Azt ígérik, 2020. december 31-ig megkötnek minden megállapodást. Mi lesz az igazi dátum? 2020. december 31-e, ahogy ígérik Valamikor 2021-ben fejezik be. 2022-ig várni kell a megoldásra. Két évnél is nagyobb lesz a csúszás. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: a horrorvízipók, ami végül mégsem lesz a vízilabda-Eb kabalafigurája.

© Facebook / vlv.hu

A környezetterhelés szempontjából az ünnepi időszak felér egy katasztrófával. A Stockholm Environment Institute úgy számol, hogy ilyenkor három nap alatt három hétnek megfelelő fogyasztást és szemetet produkálunk.

A karácsonyfákat hamar kidobják, a műfenyők jókora része viszont kőolajszármazékból és fémből készül, ráadásul Kínában. Vagyis egy műfenyőt nagyjából húsz évig kellene használni, hogy a környezetterhelése egyenlő legyen a vágottéval. Környezetkárosító a csomagolás és a díszkivilágítás is, ám az egyik legnagyobb környezetterhelést az összes olyan ételnek az elkészítése okozza, amely végül a kukában végzi. Az pedig nem környezeti kérdés, de szintén jókora probléma, hogy a 40 év feletti magyarok harmada hitelből vásárolna karácsonyi ajándékot.

© AFP / Julian Stratenchulte

Ön tesz valamit, hogy kevésbé környezetszennyező legyen a karácsonya? Nem. Nem dobok ki ételt. Spórolok a csomagolással. Saját magam készítem az ajándékokat. Próbálok olyan ajándékot adni, amit tényleg használnak, nem rögtön kidobnak. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Az egyik, ha nem a legjobb karácsonyi ajándék sokak szerint a könyv, nem meglepő, hogy a könyvkereskedők évek óta ilyenkor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. A Líránál december első három hetére esik nagyjából az éves forgalom 15 százaléka, de ugyanennyi a novemberi forgalom is,a Libri-Bookline decemberi forgalma pedig az éves forgalom 25-30 százalékát teszi ki.

A legtöbb kiadó – tematikától függetlenül – október-novemberre időzíti az új megjelenések nagyjából harmadát. Mindkét nagy kiadónál arról számoltak be, hogy folyamatosan nő az online forgalom, a boltokkal azonban az internetes vásárlás még mindig nem veszi fel a versenyt. Karácsonykor egy átlagos vásárló kosárértéke hatezer forint körülire tehető.

Ön mennyit költ idén karácsonykor könyvekre? Semennyit Néhány ezer forintot Tízezer forint fölötti összeget Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

„Miután a főváros ellehetetlenítése nem kis részben pénzügyi eszközökkel fog történni, a prioritás az, hogy próbáljunk a kormányzati elvonásokat kompenzálandó uniós forrásokat szerezni” – ezt mondta a célkitűzéseiről Jávor Benedek, akit Karácsony Gergely a Budapestet képviselő brüsszeli iroda vezetőjének kért fel. Szerinte a feladat azt elérni, hogy a demokrácia csorbításáért a szankciók a kormányt sújtsák, ne az uniós pénzeket vegyék el. „A tolvajt kell elválasztani a forrásoktól, nem a forrásokat a kedvezményezettektől” – fogalmazott.

Jávor arról is beszélt: a tervek között szerepel egy nagy léptékű energiahatékonysági program. A közlekedés is kulcsterület lesz, de ehhez kapcsolódik a zöldfelületek növelése is. Ehhez azonban szükség van az állam közreműködésére.

© Máté Péter

Mi lesz Budapest és a kormány harcával? A kormány elzárja a pénzcsapokat. Szóban keménykedés lesz, de nem merik a budapesti fideszeseket maguk ellen fordítani a város büntetésével. Kompromisszumra jutnak. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

850 millió forintos vagyonelkobzást indítványoz az ügyészség Simonka György fideszes országgyűlési képviselő ellen. A vagyonelkobzás érinti Simonka – szintén megvádolt – családtagjait: felesége és unokahúga 11 milliót fizethet.

A képviselő – aki nemrég a battonyai katolikus templom szószékéről beszélt, ahova elvitte a betlehemi lángot is – a vagyonnyilatkozata alapján szegény. Igaz, félmillió forintja volt készpénzben, de 85,8 millió forint a tartozása. Eközben a bankszámláján is volt egy kis pénze: egész pontosan 5660 forint.

Mit kezdjen az 5660 forinttal? Vegyen belőle cigit, nagy csereértéke lesz nemsokára. Ajánlja fel Mészáros Lőrincnek. Váltsa át euróra, és reménykedjen, hogy jövőre már 370-es árfolyamnál válthatja vissza. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Érdekli a gazdaság? Még több cikket talál Facebook-oldalunkon: