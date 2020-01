Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos Audi e-tron a német márka első teljesen elektromos személyautója, egy jókora SUV, ami némileg talán szokatlan elnöki járműnek. ","shortLead":"A zöld rendszámos Audi e-tron a német márka első teljesen elektromos személyautója, egy jókora SUV, ami némileg talán...","id":"20200121_ader_janos_allamfo_audi_etron_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aa93a7-adf0-4058-be61-031a496c3de8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_ader_janos_allamfo_audi_etron_elektromos_auto","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Megnéztük, milyen autót kapott 28 millióért Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions elemzése. A kérdés az, hogy amikor majd rosszabb lesz a gazdasági helyzet, a kormány agresszíven válaszol-e, illetve hogy az ellenzék be tudja-e mutatni, hogy hatalomra jutva is komolyan gondolja-e a korrupció elleni harcot.","shortLead":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions...","id":"20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b95984-1666-4570-bd49-eff9765a05a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","timestamp":"2020. január. 21. 12:50","title":"Policy Solutions: a magyar politikában az hozhat változást, ha beüt a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","shortLead":"A legjelentősebb csökkenés a jogász osztatlan mesterképzésen történt.","id":"20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b25efb-c749-4c42-887f-3ed524aba8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67efd7c-d79e-4cd6-846b-665a20668248","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csokkennek_a_felveteli_ponthatarok","timestamp":"2020. január. 21. 07:41","title":"Csökkennek a felvételi ponthatárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Indiában mutatta be a közép- és belépőszintű mobilokba szánt három új processzorát. Állítják, nem csak az indiai piacra készülnek velük.","shortLead":"A Qualcomm Indiában mutatta be a közép- és belépőszintű mobilokba szánt három új processzorát. Állítják, nem csak...","id":"20200121_qualcomm_snapdragon_720g_snapdragon_662_snapdragon_460_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced75e82-8b1c-4e51-bc62-8d8cf78c0ea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_qualcomm_snapdragon_720g_snapdragon_662_snapdragon_460_processzor","timestamp":"2020. január. 21. 11:03","title":"Nagyobb erő az olcsó androidos telefonokban: három új processzort mutatott be a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig minden városában betiltja a nem lebomló műanyagzacskókat. A kínai vendéglátóhelyeken az egyszer használatos műanyag szívószálak használatát is megtiltják.","shortLead":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig...","id":"20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94f819-e681-4008-9e37-0042e55968b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. január. 20. 11:42","title":"Kína betiltja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz – tájékoztatta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár kedden az MTI-t.","shortLead":"Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot, a nonprofit zrt...","id":"20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdb06f9-a650-4321-a5dc-2a52c60835ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Budapestpolitika_szakmai_muhelyt_hoz_letre_a_kormany_Vitezy_David_a_vezerigazgato","timestamp":"2020. január. 21. 07:07","title":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Vitézy Dávid a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","shortLead":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","id":"20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b59187-1803-4601-9f78-e880dfd7f46f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","timestamp":"2020. január. 20. 06:42","title":"Nem fizetett a kukaholding Budapestnek, február közepéig vannak csak tartalékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak január első felében 21-en vesztették életüket kihűlés miatt.","shortLead":"Csak január első felében 21-en vesztették életüket kihűlés miatt.","id":"20200120_Kozel_szaz_ember_fagyott_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3c4fa7-ead6-46e9-b0f1-6b8ec2148b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Kozel_szaz_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2020. január. 20. 07:49","title":"Közel száz ember fagyott halálra január közepéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]