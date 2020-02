Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990. február 19-én adta ki a Photoshop legelső verzióját, a programét, ami azóta is meghatározza az életünket.","shortLead":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990...","id":"20200219_adobe_photoshop_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16645ab1-e2ae-4f47-a00a-b641c32cfea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_adobe_photoshop_video","timestamp":"2020. február. 19. 17:03","title":"Videó: 30 éves a Photoshop, ilyen volt a legelső verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Kísérlettel nem tudja eldönteni, hogy a húsfogyasztás etikusságáról szóló vitában kinek van igaza, de azt elhatározta, ő hogyan táplálkozik. A vegán életmód erkölcsi kérdéseivel foglalkozó Erdős Lászlót, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársát kérdeztük emberről és állatról. ","shortLead":"Kísérlettel nem tudja eldönteni, hogy a húsfogyasztás etikusságáról szóló vitában kinek van igaza, de azt elhatározta...","id":"202008_allatok_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370e1189-cc02-407a-a16e-349529773c70","keywords":null,"link":"/360/202008_allatok_vagyunk","timestamp":"2020. február. 21. 11:00","title":"\"A disznótor annak az ünnepévé válik, hogy az ember uralkodik az állat felett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nő beismerte a bűncselekményeket. ","shortLead":"A nő beismerte a bűncselekményeket. ","id":"20200220_Tizennyolc_evet_kapott_a_ket_ujszulottjet_megfojto_sarkereszturi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8cd18b-55a3-4aff-a112-02726b468e84","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Tizennyolc_evet_kapott_a_ket_ujszulottjet_megfojto_sarkereszturi_no","timestamp":"2020. február. 20. 14:42","title":"Tizennyolc évet kapott a két újszülöttjét megfojtó sárkeresztúri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.","shortLead":"A fiatal férfit 250 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság jogerősen.","id":"20200220_Bevett_30_Frontint_majd_ratamadt_a_mentokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d6fbb-e145-4836-a8e4-730ae76523c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Bevett_30_Frontint_majd_ratamadt_a_mentokre","timestamp":"2020. február. 20. 16:29","title":"Bevett 30 nyugtatót, majd rátámadt a mentőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202008_fiatalsag__okossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc849426-7559-4143-83be-f7b7a4c9e858","keywords":null,"link":"/itthon/202008_fiatalsag__okossag","timestamp":"2020. február. 20. 13:40","title":"Kocsis Györgyi: Fiatalság – okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos daganatos és autoimmun betegségek kezelése során használt, fehérjealapú gyógyszerek sejtbe juttatására dolgoztak ki új megoldást szegedi kutatók. Az új eljárással a sejten belülre lehetne gyógyszert juttatni.","shortLead":"Bizonyos daganatos és autoimmun betegségek kezelése során használt, fehérjealapú gyógyszerek sejtbe juttatására...","id":"20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db30a2-cc30-4ee8-84fb-13885e75878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","timestamp":"2020. február. 20. 17:38","title":"Rákos megbetegedések kezelésére dolgoztak ki új módszert szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","shortLead":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","id":"20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5225cee9-016b-406d-b0d7-9aebd377b689","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","timestamp":"2020. február. 20. 20:10","title":"A hazafias vetélkedő mellett karate órákkal nevelné a diákokat Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A spanyol pár először csak összeveszett az ellenőrrel, mert nem volt érvényesítve a jegyük. Utána már meg is ütötték az ellenőrt.","shortLead":"A spanyol pár először csak összeveszett az ellenőrrel, mert nem volt érvényesítve a jegyük. Utána már meg is ütötték...","id":"20200220_Megvert_ket_spanyol_egy_BKVellenort_a_Keletinel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e82af3-4e1b-4b41-8b4d-52a6a56d3e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Megvert_ket_spanyol_egy_BKVellenort_a_Keletinel","timestamp":"2020. február. 20. 17:27","title":"Megvert két spanyol egy BKV-ellenőrt a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]