Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","shortLead":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","id":"20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc15d2-d973-4800-af93-dded5406285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","timestamp":"2020. április. 07. 20:15","title":"Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormány több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter arról számolt be kedden, hogy már 31 millió maszkot szereztünk Kínából.","shortLead":"A külügyminiszter arról számolt be kedden, hogy már 31 millió maszkot szereztünk Kínából.","id":"20200407_satoraljaujhely_gepsor_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd78ce8f-2171-4932-82d7-5e819d835c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a10948-a3ec-4e24-956b-8a1ebafb0736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_satoraljaujhely_gepsor_maszk","timestamp":"2020. április. 07. 14:13","title":"Sátoraljaújhelyen már szerelik a gépsort, ami a maszkokat fogja gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatására az amerikai vállalat minden gyártási tevékenységét kénytelen felfüggeszteni, európai konkurenciája pedig Észak-Németországban és Alabamában szünetelteti a gyártást.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására az amerikai vállalat minden gyártási tevékenységét kénytelen felfüggeszteni, európai...","id":"20200407_boeing_airbus_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8a5d6e-7252-42a1-85d4-610a611f3088","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_boeing_airbus_leallas","timestamp":"2020. április. 07. 14:33","title":"Leáll a Boeing, több helyen az Airbus is szünetelteti a gyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai cég közzétette a 2020 első negyedévére vonatkozó pénzügyi előrejelzését, ami alapján úgy tűnik, (egyelőre) jól jönnek ki a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetből.","shortLead":"A dél-koreai cég közzétette a 2020 első negyedévére vonatkozó pénzügyi előrejelzését, ami alapján úgy tűnik, (egyelőre...","id":"20200407_samsung_electronics_penzugyi_jelentes_2020q1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec65eeb-4de0-49a1-9ce5-d6cda071663d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_samsung_electronics_penzugyi_jelentes_2020q1","timestamp":"2020. április. 07. 08:33","title":"Jól kezdődött az év a Samsungnak, sok pénz folyt be hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és még sokan mások. ","shortLead":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és...","id":"20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5374f1-4516-41f4-8037-ad02b0a8e4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","timestamp":"2020. április. 07. 09:47","title":"Nagyszabású televíziós show-ra készülnek világsztárok az egészségügyi dolgozókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","shortLead":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb91e7-b63c-4b33-bbda-f017c9558310","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","timestamp":"2020. április. 08. 09:16","title":"Nem muszáj személyesen beiratkozni az általános iskolába, online elintézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják. Hamarosan érkezik a szoftver fogyasztói, azaz a mezei felhasználóknak szánt változata.","shortLead":"Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják...","id":"20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01102c1e-6c2f-4510-b03e-b4b677becd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ac804d-ced6-4da8-a539-f2d679f7b0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_microsoft_teams_for_life_felhasznaloi_valtozat_letoltes","timestamp":"2020. április. 08. 09:03","title":"Hasznos szoftvert ad ki a Microsoft, jön a bárki számára letölthető Teams-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04eac0ba-dd1c-41ea-afea-610c4240275f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple sokáig ellenállt a főképernyőre helyezhető widgeteknek, de ez a jövőben megváltozhat.","shortLead":"Az Apple sokáig ellenállt a főképernyőre helyezhető widgeteknek, de ez a jövőben megváltozhat.","id":"20200408_ios_14_megjelenes_funkciok_widget_a_fokepernyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04eac0ba-dd1c-41ea-afea-610c4240275f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcfed1b-9072-47f3-8cfc-950155b4756b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_ios_14_megjelenes_funkciok_widget_a_fokepernyon","timestamp":"2020. április. 08. 14:03","title":"Idő előtt kiszivároghatott az iOS 14 legnagyobb durranása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]