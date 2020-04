Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség megfigyelései szerint egyértelműen látszik, hogy a kijárási korlátozások/tilalmak miatt kevesebb autós közlekedik az utakon.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség megfigyelései szerint egyértelműen látszik, hogy a kijárási korlátozások/tilalmak miatt kevesebb...","id":"20200416_kornavirus_jarvany_karanten_legszennyezes_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c86494-4e00-492b-b872-316c598d0bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_kornavirus_jarvany_karanten_legszennyezes_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. április. 16. 20:03","title":"Felére csökkent a légszennyezettség Európa legnagyobb városaiban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d769eca-d8fb-4915-b95a-daa259e35c9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő héten, egy virtuális esemény keretében mutat be a Motorola egy prémiumkategóriás okostelefont, várhatóan a Motorola Edge+-t, illetve egy másik telefont is az új márkanév alatt.","shortLead":"A jövő héten, egy virtuális esemény keretében mutat be a Motorola egy prémiumkategóriás okostelefont, várhatóan...","id":"20200417_motorola_edge_telefonok_bejelentese_aprilis_22","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d769eca-d8fb-4915-b95a-daa259e35c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a7467-a060-470e-9646-aeecb3a163db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_motorola_edge_telefonok_bejelentese_aprilis_22","timestamp":"2020. április. 17. 14:03","title":"Jövő héten a Motorola is beléphet az igazi csúcstelefont gyártók közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány alatt. Magyarország pedig nagyon nem áll jól ezen a téren. ","shortLead":"A szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány...","id":"20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5e3484-b8fc-4b89-a84c-d1362fce2ec6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200415_A_legszennyezettseg_is_felelos_a_koronavirus_halaleseteiert","timestamp":"2020. április. 15. 17:58","title":"A légszennyezettség is felelős a koronavírus-járvány súlyos következményeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Félő, hogy a kijárási korlátozások feloldása után az újból munkába indulók a fizikai távolságtartás miatt kerülik majd a tömegközlekedést, és még többen ülnek majd autóba, mint eddig. ","shortLead":"Félő, hogy a kijárási korlátozások feloldása után az újból munkába indulók a fizikai távolságtartás miatt kerülik majd...","id":"20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d48b1c-796d-4a5d-83a9-fccdbd73fae3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","timestamp":"2020. április. 17. 09:21","title":"Hamarosan még nagyobb dugóknak lehetünk majd szemtanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem csupán a 65 év fölöttiek körében. Ezt állítja a HVG-nek írt cikkében Balavány György, aki szerint a kormány aránytalan, észszerűtlen és szükségtelen védekezési stratégiái többet ártanak, mint használnak ","shortLead":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem...","id":"202016_halaszthato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f2bf2a-5dbf-4366-a71a-4d3f2f67fda0","keywords":null,"link":"/360/202016_halaszthato","timestamp":"2020. április. 16. 16:45","title":"Balavány: \"Az egészségügy leállítása tipikus pánikintézkedés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei maratonfutást – legalábbis nem úgy, ahogy azt eddig megszokhattuk.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Vuhanban jobbnak látták a szervezők, ha nem tartják meg az idei...","id":"20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b686dd0-e185-4e56-96b1-9966c8052bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d009fb-3db8-4f0b-881b-0c206c76885f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_vuhan_marathon_futas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 17:03","title":"Elmaradt Vuhanban a maraton, de a szervezők feltalálták magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1591ad-8f05-4fb1-a94a-a913eb7a9d13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncerteket csütörtökönként tartják, hangosítással, járművekről.","shortLead":"A koncerteket csütörtökönként tartják, hangosítással, járművekről.","id":"20200416_koncert_ferencvaros_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1591ad-8f05-4fb1-a94a-a913eb7a9d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72ea23f-920a-4387-9794-4f9010e7f003","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_koncert_ferencvaros_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 06:25","title":"Mozgó koncertek lesznek Ferencvárosban a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]