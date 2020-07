Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","shortLead":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","id":"20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf39fc4b-de19-4923-8849-7f8efb8bf640","keywords":null,"link":"/elet/20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","timestamp":"2020. július. 15. 18:43","title":"Andrzej Duda 11 percig azt hitte, hogy az ENSZ főtitkárával beszél, pedig orosz telefonbetyárok voltak a vonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotifyon nemcsak zenéket, hanem egyfajta internetes rádióműsorokat, podcasteket is lehet hallgatni. A szolgáltató újdonságai segítenek a podcastek közötti a könnyebb eligazodásban.","shortLead":"A Spotifyon nemcsak zenéket, hanem egyfajta internetes rádióműsorokat, podcasteket is lehet hallgatni. A szolgáltató...","id":"20200716_spotify_legjobb_podcast_listak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294565e-d9b0-4a3f-ad6c-e14fcf8f2b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_spotify_legjobb_podcast_listak","timestamp":"2020. július. 16. 07:03","title":"Új toplisták jönnek a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta a kerékpárját. A bíróság bocsánatkérésre és sérelemdíj fizetésére kötelezte a rendőrséget.","shortLead":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta...","id":"20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4622c9b-47f7-4269-b46c-18f57ea29c64","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. július. 15. 13:16","title":"Elmeszelte a bíróság a rendőrséget egy idős férfi bilincsbe verése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk negyedik részében – kis ugrás a korábbiakhoz képest – a főszereplő, Picciolini már mélyre ásta magát a szárba szökkenő amerikai bőrfejűek mozgalmának világába. Verekedések, rasszista támadások: 1988 legforróbb hónapjai, „a gyűlölet nyara”.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626dbae4-c82a-4c4d-9d7f-3d3cb95317ce","keywords":null,"link":"/360/20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","timestamp":"2020. július. 14. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 4. rész, „A gyűlölet nyara”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég, amelyik a szlovákiai egészségügyi reform megalapozásán is dolgozott. A tanulmány a Belügyminisztérium rendelte, nem az egészségügyért felelős Emmi.","shortLead":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég...","id":"20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68743f-a644-4ec6-844a-662b62b48e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","timestamp":"2020. július. 15. 13:10","title":"Augusztus elején lesz kész az egészségügy átalakításának mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt húsz évben tizenheten haltak meg a munkaterületeken a cég dolgozói közül.","shortLead":"Az elmúlt húsz évben tizenheten haltak meg a munkaterületeken a cég dolgozói közül.","id":"20200714_Magyar_Kozut_fizikailag_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7723a5-9745-48cd-879b-bbe98d57f702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be42240e-c7ec-4d08-88a7-22948eabdca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Magyar_Kozut_fizikailag_bantalmazas","timestamp":"2020. július. 14. 13:11","title":"A Magyar Közút minden negyedik munkatársát érte már fizikai bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium azt állítja, amint értesültek arról, hogy a perui nagykövet pedofilügybe keveredett, egyből intézkedtek. ","shortLead":"A külügyminisztérium azt állítja, amint értesültek arról, hogy a perui nagykövet pedofilügybe keveredett, egyből...","id":"20200714_rendor_kaleta_peru_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53b0162-8743-4ac9-954e-6a7b0c9495f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_rendor_kaleta_peru_titkositas","timestamp":"2020. július. 14. 18:00","title":"Két budapesti rendőr hozta haza Kaletát Peruból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853dd05b-17e2-415f-9caa-fecd067fed43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bulgária több városában is tüntettek a korrupció és az oligarchák uralma ellen, Szófiában viszont két rendőr és egy demonstráló is megsebesült, amikor a kormányellenes tüntetők megpróbáltak betörni a képviselői irodaházba.","shortLead":"Bulgária több városában is tüntettek a korrupció és az oligarchák uralma ellen, Szófiában viszont két rendőr és...","id":"20200715_tuntetes_bulgaria_kepviseloi_irodahaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853dd05b-17e2-415f-9caa-fecd067fed43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b10b23-7f0f-4f86-837e-54148bfb09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_tuntetes_bulgaria_kepviseloi_irodahaz","timestamp":"2020. július. 15. 15:05","title":"Tüntetők próbáltak betörni a bolgár képviselői irodaházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]