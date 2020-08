Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a harmadik.\r

\r

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200807_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__harmadik_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40d5054-aa9d-44d3-8994-7cbebeabf2e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__harmadik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:00","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – harmadik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","shortLead":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","id":"20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1229175b-5bc2-4171-b268-1924466b53fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:30","title":"Egymillió koronavírusos van már Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","shortLead":"A bocsánatkérés az egyik legnehezebb kommunikációs helyzet. Szerencsére kutatók ebben is segítenek. ","id":"20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b0a43f-3623-4ecc-86f0-0959942a3b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbf9a6b-64b1-443d-b429-8403f560e612","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200807_Hogyan_erjuk_el_hogy_a_masik_megbocsassa_es_el_is_felejtse_a_serelmet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:15","title":"Hogyan érjük el, hogy a másik megbocsássa, és el is felejtse a sérelmet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","shortLead":"A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait.","id":"20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0425f-c735-46c9-ac37-eb2bb67c016a","keywords":null,"link":"/elet/20200807_schobert_norbert_facebook_instagram_kozossegi_media","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:00","title":"Schobert Norbert csak 18 éven felülieket engedne regisztrálni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70470c2-90e5-4483-b29b-f953ed5d405c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György új facebookos borítóképén nagyon-nagyon sokat lehet gondolkozni.","shortLead":"Szöllősi György új facebookos borítóképén nagyon-nagyon sokat lehet gondolkozni.","id":"20200806_szollosi_gyorgy_orban_viktor_csalad_nemzeti_sport_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d70470c2-90e5-4483-b29b-f953ed5d405c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1ebd06-b34f-4956-ad09-f14a9eae4927","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_szollosi_gyorgy_orban_viktor_csalad_nemzeti_sport_ner","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:46","title":"A Nemzeti Sport főszerkesztője a családjával mosolygó Orbán Viktort állította be borítóképnek a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A taszári férfit máig „Milliomos Zsoltinak” becézik a helyiek.\r

\r

","shortLead":"A taszári férfit máig „Milliomos Zsoltinak” becézik a helyiek.\r

\r

","id":"20200806_Ket_eve_megnyerte_a_lottofonyeremenyt_mara_hajlektalan_lett_a_milliomosbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9d005a-1db0-45fa-bfc4-4e4d9446b423","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Ket_eve_megnyerte_a_lottofonyeremenyt_mara_hajlektalan_lett_a_milliomosbol","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:54","title":"Két éve megnyerte a lottófőnyereményt, mára hajléktalan lett a milliomosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdd8eee-b30b-4ea3-ac7a-2392b24f0c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a libanoni fővárosban.","shortLead":"A mentőalakulatok továbbra is túlélők után kutatnak a libanoni fővárosban.","id":"20200806_bejrut_robbanas_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cdd8eee-b30b-4ea3-ac7a-2392b24f0c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897b81f7-eb7b-4ee6-b14e-df63846da74a","keywords":null,"link":"/elet/20200806_bejrut_robbanas_kislany","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:31","title":"24 órával a robbanás után élve húztak ki egy kislányt a romok alól Bejrútban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673f2abd-7d2e-4665-b3d2-3cf028b2e395","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia cég mindössze negyvenet épít majd az 5 millió eurós autókból, amelynek elkészült az első három példánya. ","shortLead":"A francia cég mindössze negyvenet épít majd az 5 millió eurós autókból, amelynek elkészült az első három példánya. ","id":"20200807_Kesz_az_elso_harom_Bugatti_Divo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673f2abd-7d2e-4665-b3d2-3cf028b2e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d82b9b7-6784-4c41-b31e-6f97e8a80318","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Kesz_az_elso_harom_Bugatti_Divo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:41","title":"1,7 milliárd forint egy ilyen Bugatti Divo, de már mindet előre eladták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]