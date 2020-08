Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","shortLead":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","id":"20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8bf2a-dff0-4adb-a563-13f04d4b6110","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:05","title":"A Trump-kormány szerint előítéletes a fehérekkel szemben a Yale Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a dugó.","shortLead":"Több kilométeres a dugó.","id":"20200814_Hatos_karambol_a_Balaton_fele_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71125a49-8559-4c1e-9b36-8ee67307e84c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Hatos_karambol_a_Balaton_fele_az_M7esen","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:51","title":"Hatos karambol a Balaton felé az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás óta idén először történik ilyen a fővárosban. ","shortLead":"A rendszerváltás óta idén először történik ilyen a fővárosban. ","id":"20200814_Karacsony_Gergely_kituzte_a_szivarvanyos_zaszlot_a_budapesti_Varoshazara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f404643-b357-4795-b444-4095a91a064f","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Karacsony_Gergely_kituzte_a_szivarvanyos_zaszlot_a_budapesti_Varoshazara","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:33","title":"Karácsony Gergely kitűzte a szivárványos zászlót a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1,8 milliárdos adózott nyereséget mind kivették osztalékként a Dolomit Kft.-ből, Orbán Viktor miniszterelnök édesapjának a cégéből. A vállalkozás 4 milliárdos forgalom mellett érte el az eredményt.","shortLead":"Az 1,8 milliárdos adózott nyereséget mind kivették osztalékként a Dolomit Kft.-ből, Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20200815_orban_gyozo_orban_viktor_apja_dolomit_kft_milliardos_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ba7a7-dd53-4aba-b740-39211e84937d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_orban_gyozo_orban_viktor_apja_dolomit_kft_milliardos_osztalek","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:00","title":"Milliárdos osztalékot fialt Orbán Győző nagyobb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2d63b-3168-4929-8495-1adb558a95f5","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzéki szavazók negyedévente mástól várják a rendszerváltást, ezzel nem kell törődni – vallja a távozó indexesekkel szembeni várakozásokról Dull Szabolcs, a portál volt főszerkesztője. Az újságírótól megkérdeztük, hogyan viszonyul politikához, az Origóhoz és a 444-hez, és visszatekintve hogyan érzi, így kellett-e az általa vezetett szerkesztőségnek véget érnie. Portréinterjú az Index volt főszerkesztőjével.","shortLead":"Az ellenzéki szavazók negyedévente mástól várják a rendszerváltást, ezzel nem kell törődni – vallja a távozó...","id":"202033_dull_szabolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2d63b-3168-4929-8495-1adb558a95f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351e8be8-f130-4f10-8520-62eaf80562c7","keywords":null,"link":"/360/202033_dull_szabolcs","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:00","title":"Dull Szabolcs az Indexről és a másikról: Valami ekkorát kéne építenünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr sokkos állapotba került, a Miskolc-ralit leállították.","shortLead":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr...","id":"20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f94a2a-f347-41ff-8933-1a9477ed697a","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:24","title":"Halálos baleset miatt leállították a Miskolc-ralit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Josep Borrell bejelentette, az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét. ","shortLead":"Josep Borrell bejelentette, az Európai Unió nem fogadja el a vasárnap tartott választás eredményét. ","id":"20200814_lukasenka_eu_szankcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231f108-fe0a-40cc-b5d1-5d1444edbb08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_lukasenka_eu_szankcio","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:10","title":"Az EU szankciókat készít elő Lukasenkáékkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","shortLead":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","id":"20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c6e3c3-354e-4022-a700-a0bbfd4fc9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:03","title":"Húszmillió forintot csaltak ki egy idős nőtől, a rendőrség elkapta az egyik elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]