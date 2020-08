Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kenosha Guard a Facebookon szervezett ellendemonstrációt, miután több napja tartottak a tüntetések a 29 éves Jacob Blake lelövése miatt. Az eseménynek gyilkosság lett a vége.","shortLead":"A Kenosha Guard a Facebookon szervezett ellendemonstrációt, miután több napja tartottak a tüntetések a 29 éves Jacob...","id":"20200829_facebook_mark_zuckerberg_kenosha_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63a5601-4938-407f-9216-a7869e1c31df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_facebook_mark_zuckerberg_kenosha_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:13","title":"Zuckerberg elismerte, hibázott a Facebook, hogy nem törölte a gyilkos milícia eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Egy stratégiai fórumon vesz részt hétfőn a magyar miniszterelnök.","id":"20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfe42d6-9e11-4e15-b511-9ab1c8141c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Orban_Viktor_Szloveniaba_utazik","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:45","title":"Orbán Viktor Szlovéniába utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8134bcc8-661c-46d5-ae97-054b8c342378","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebru Timtik tisztességes bírósági tárgyalásért tüntetett, miután más jogvédőkkel együtt lecsukták. Megemlékezésén rengetegen voltak, mielőtt szétverte azt a rendőrség.","shortLead":"Ebru Timtik tisztességes bírósági tárgyalásért tüntetett, miután más jogvédőkkel együtt lecsukták. Megemlékezésén...","id":"20200828_torokorszag_ehsegsztrajk_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8134bcc8-661c-46d5-ae97-054b8c342378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f7ee2f-755a-4edd-8100-9635e261af02","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_torokorszag_ehsegsztrajk_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 28. 22:13","title":"238 nap éhségsztrájk után meghalt egy bebörtönzött török jogvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig vannak még nők.","shortLead":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig...","id":"20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfa627f-b180-404e-a70b-c78f033aa5a4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 21:47","title":"Többségbe kerültek a női lelkészek Svédországban, de az üvegplafon még tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. Miért higgyük el, hogy most demokrata? Vélemény. ","shortLead":"Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. Miért higgyük el, hogy most demokrata? Vélemény. ","id":"20200829_Hitlerrel_Europaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82123b1d-1f18-4e0f-a106-687640ed1557","keywords":null,"link":"/360/20200829_Hitlerrel_Europaert","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:15","title":"Révész: Hitlerrel Európáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","shortLead":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","id":"20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76941fd-fc6d-4d7b-a9dc-f500a2c1eb6a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:37","title":"Zöldessárga színű pezsgőt készítettek pécsi tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","shortLead":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","id":"20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d0106-31fc-400f-b1e5-71cbe3ea3120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:27","title":"A kormány azonnali milliárdokkal segíti ki a Lázár vezette Tenisz Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]