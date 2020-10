Az Egyesült Államok távozó nagykövete szerint a magyar-amerikai kapcsolatok most sokkal jobbak.

Interjút adott a Népszavának David Cornstein, az Egyesült Államok távozó magyarországi nagykövete. A diplomata szeptember elején jelentette be, hogy befejezi itteni munkáját, a döntéséről már tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt is.

Ebből az alkalomból kérdezte most őt a napilap, többek közt arról, milyen eredményeket hagy hátra. Cornstein közölte: érkezése előtt szinte ellenséges volt a viszony Amerika és Magyarország közt, “amivel egyáltalán nem értettem egyet és persze Trump elnök sem”.

ezen akartunk változtatni, mert nagyon nehéz bármit is elérni, ha nem tudunk párbeszédet folytatni, megadni egymásnak a tiszteletet. Most, hogy hamarosan távozom az országból, örömmel mondhatom, hogy a helyzet sokkal jobb, mint amikor ideérkeztem”.

– mondta a nagykövet az újságnak.

A diplomata állította, borzalmasan érzi magát, hogy a Közép-európai Egyetem (CEU) a Bécsbe való távozás mellett döntött. “Ez szomorú volt a város, az egyetem, a diákok, a tanári kar szempontjából, és ma is bármit megtennék, ha ezt vissza lehetne csinálni. Nem tudom, hogy a kudarc mennyiben volt David Cornsteiné, mert a folyamatban az egyetem kuratóriuma és a magyar kormány vett részt, mi a magunk részéről igyekeztünk előmozdítani a megállapodást, de sajnos nem sikerült. Akárcsak az üzleti életben, az embernek nagykövetként is vannak céljai, álmai, de számot kell vetnie azzal, hogy egyes álmaiból aztán megbánás lesz. Ezért kár, de amit az üzleti pályámon és a diplomáciában eltöltött korlátozott időm alatt is megpróbáltam elérni, az az, hogy több legyen a nyereség, mint a veszteség. Azt hiszem, ez sikerült.

Cornstein szerint vannak még területek, ahol változást szeretne látni, ilyen például az orosz energiahordozóktól való függés lazítása. “A Krk-szigeti kikötő megnyitásával megindulhat Magyarországra a cseppfolyós földgáz (LNG), ami kiválthatja az eddig Oroszországból érkezett mennyiség 10-15 százalékát. Ez a mostani helyzethez képest javulás lesz, de még további lépésekre lesz szükség. Azt is szeretném, ha kicsit javulna az Ukrajnával kapcsolatos helyzet, hogy könnyebben tudjanak együttműködni a NATO-val. Ezt egyelőre annak ellenére sem sikerült elérni, hogy Ukrajnában új vezetés van. Azt hiszem, mindkét országnak jobb lenne, ha meg tudnának állapodni és remélem, hogy meg is fognak”.

A diplomata úgy vélekedett, hogy a magyar légierő fejlesztésre szorul, erre a két legmegfelelőbb vadászgép a jelenlegi csúcsmodell, az F-35 és a korszerűsített F-16. “Remélem, hogy ezek egyikét választják, és igen, kicsit csalódott lennék, ha nem ezt tennék”.

Cornstein közölte azt is, hogy nem elégedett az újságírás mai állapotával, illetve, hogy a sajtószabadság ügye nagyon közel áll hozzá.

Sajnos azt hiszem, Magyarországon is, de az Egyesült Államokban mindenképpen a sajtó annyira polarizálttá vált, hogy hiányzik a független nézőpont, pedig az minden országnak hasznára válna. A konstruktív kritika nagyon fontos, de a kritika önmagában, a másik oldal nézőpontjának ismertetése nélkül nem egészséges”.

Az újság az orosz ügyekről is kérdezte Cornsteint, aki úgy válaszolt, a magyarok ismerik Oroszországot, a magyar kormány is ismeri, tudják, kik az oroszok szövetségesei. “Amúgy nekünk is vannak kapcsolataink Oroszországgal vagy Kínával és, legalábbis ami a Trump-kormányzatot illeti, tudjuk, hogy kikkel van dolgunk. Nincs arra szükség, hogy Amerika mondja meg a magyaroknak, hogy az oroszok kicsodák. (…) Pragmatikusnak kell lenni, el kell ismerni, hogy Oroszország létezik. Közel van és energiát szállít, de a magyarok szíve és esze szerintem inkább Nyugat felé fordul”.

Cornstein azt üzente az egyelőre még ismeretlen utódjának, hogy “most sokkal jobb a helyzet, mint amikor én ideérkeztem”, “jó a védelmi együttműködés, közösen lépünk föl az ENSZ-ben, a Közel-Keleten, Izrael támogatásában” is.

Néhány hete az Ovális Irodában adtam át a lemondólevelemet az elnöknek, aki beszélgetés közben egyszer csak azt mondta, hívjuk föl Viktort! Kiderült, hogy éppen a konyhájában volt. Ilyen dolgok nem szoktak csak úgy megtörténni az államok vezetői között”

– állította a diplomata.