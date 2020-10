Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban fizetik ki, a gyenge forint is segít az FTC-nek.","shortLead":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban...","id":"20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a872-20fe-40c1-95de-0226486b5a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"332 millió forintot nyert a Ferencváros a BL-döntetlenjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes tüntetés sem, mint az internetszolgáltatás megadóztatásának terve miatt utcára vonuló sok tízezer ember. De mi az oka annak, hogy eredménytelenül halnak el a tiltakozások?","shortLead":"Sokan tiltakoztak az utcán 2014 után is, de annyira azóta sem fagyasztotta le a Fideszt egyetlen kormányellenes...","id":"20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f1202d-b179-420e-85f7-556185fa56a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_internetado_evfordulo_tuntetes_szfe_ellenzek","timestamp":"2020. október. 28. 20:00","title":"Hat éve volt az utolsó tüntetés, amely meghátrálásra késztette a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban éppen Novák Emil színművészetis kinevezése miatt távozott húsz operatőr a szervezetből. Koltai Lajos sem lesz tovább elnök.","shortLead":"Korábban éppen Novák Emil színművészetis kinevezése miatt távozott húsz operatőr a szervezetből. Koltai Lajos sem lesz...","id":"20201030_Magyar_Operatorok_Tarsasagat_SZFE_rektorhelyettes_Novak_Emil_Koltai_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34582d35-943e-4d30-b3df-6ca72232e48c","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_Magyar_Operatorok_Tarsasagat_SZFE_rektorhelyettes_Novak_Emil_Koltai_Lajos","timestamp":"2020. október. 30. 14:16","title":"Otthagyja a Magyar Operatőrök Társaságát az SZFE rektorhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","shortLead":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358faad7-8a6a-497d-b7b1-4631cadaf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 30. 12:06","title":"Nem tüntettek fel ismert alapbetegséget egy 34 évesen elhunyt koronavírusos férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444baf5c-ce17-4cc5-b08f-19794e444808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","timestamp":"2020. október. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: SzuperViktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök a V4-csúcson és az Európai Tanács ülésén vett részt.\r

","id":"20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c5e7da8-c676-4a5c-96f8-2ce02dbe496c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abc7c22-46c3-4d05-91fa-c000e4bded3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Orban_Viktor_videokonferencia_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 20:20","title":"Orbán Viktor videokonferencián egyeztetett a járvány kezeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online. Az eseményhez bárki csatlakozhat, regisztrációra sincs szükség.","shortLead":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online...","id":"20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399c380e-cce2-46b1-988d-9cf262fb81fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","timestamp":"2020. október. 29. 17:03","title":"Kórházakat támadó zsarolóvírusokról is szó lesz egy magyar kiberbiztonsági konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]