[{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlan, hogy jelenleg az egyik legjobb csúcstelefon a nemrég bejelentett iPhone 12 Pro. Ezért is vall némi magabiztosságra az a kijelentés, hogy hamarosan felülmúlja ezt a modellt egy újabb okostelefon.","shortLead":"Vitathatatlan, hogy jelenleg az egyik legjobb csúcstelefon a nemrég bejelentett iPhone 12 Pro. Ezért is vall némi...","id":"20201120_xiaomi_black_shark_4_3s_apple_iphone_12_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb623109-24e0-4164-8040-f3c226b107f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_xiaomi_black_shark_4_3s_apple_iphone_12_pro","timestamp":"2020. november. 20. 13:09","title":"A Xiaomi új Black Shark telefonjával lenyomná az iPhone 12 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanús kéztörés keltette fel a hatóság figyelmét.\r

","id":"20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90102697-17e0-4aa1-92a7-b3380e97958a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0bddfa-a756-4ed6-8daa-915e1b7926ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Futtato_fiatal_no_erzsebetvarosi_rendorok","timestamp":"2020. november. 21. 09:05","title":"Futtatója karmai közül mentették ki a fiatal nőt az erzsébetvárosi rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már egy ideje nincs igazgatósága és cégvezetője sem.","shortLead":"A szakszervezet szerint továbbra sem kapják meg időben a béreket, szintén nehezményezik, hogy a vállalatnak már...","id":"20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53edeecc-bc35-47bd-bbb2-4873dd88cbe9","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_Harom_minisztertol_kernek_segitseget_a_Dunaferr_dolgozoi","timestamp":"2020. november. 20. 14:27","title":"Három minisztertől kérnek segítséget a Dunaferr dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","shortLead":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","id":"20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4627b-56fe-4030-a8b4-ed93c5f59fa1","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","timestamp":"2020. november. 20. 10:26","title":"Alkoholista anya és fia életéről szól az idei Booker-díjas regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450b0b03-a58b-4332-9173-4c5f1b948dc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér Petra ellen pályázati pénzek felhasználása miatt indult nyomozás.\r

