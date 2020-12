Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel Mexikóvárosban.","shortLead":"Az emberi koponyákból emelt azték torony újabb részét, a korábban felfedezett 676 mellé újabb 119 koponyát tártak fel...","id":"20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86925f78-0bea-4a8b-b163-45c02a180ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a56bc4-0e36-4548-8224-2235e45cfbe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_mexikovaros_templo_mayor_aztek_torony_koponyafal_video","timestamp":"2020. december. 15. 07:33","title":"Már 795 emberi koponyára bukkantak az ősi azték templomban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot okozott mindenkiben – mondja Németh Juci 2020-ra visszatekintve. De az énekesnő azt is észrevette, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit összetartani, hiszen a járvány problémája globális, mindenkit érint. Az összetartásra pedig az év végén is szükség van, és a segítség sokszor egy szendvicsben nyilvánulhat meg. ","shortLead":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot...","id":"20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f5071-6de7-4ff4-a1e5-c65357e9a045","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"Németh Juci: Olyan lehetőségeket is adott ez az év, amelyek soha nem jöhettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz, a sorozat ugyanis nem készül el – éppen Cook miatt.","shortLead":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz...","id":"20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff291ea-6f77-458b-b825-b2d85613a8ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","timestamp":"2020. december. 15. 08:33","title":"Az Apple-t vezető Tim Cooknak pár e-mailjébe került elkaszálni egy egész sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert nem tekinti legitimnek az Alaptörvényt sem.","shortLead":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert...","id":"20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccda4fb-633a-47a1-b192-6593cf0cf89e","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","timestamp":"2020. december. 15. 13:58","title":"A lopás legalizálása, az alkotmányozás szégyene: reagáltak az ellenzéki pártok az alkotmánymódosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","shortLead":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","id":"20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edacbd9-a796-43e5-b10f-096a6c89e92e","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Fluor Tomi: Orwelli dolog Tényeknek nevezni a TV2 híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","shortLead":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","id":"20201214_koronavirus_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19120-d4f3-4f34-a16e-76b70d1d541f","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:29","title":"Kétheti lazítás után újra szigorítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP) parlamenti csoportjából Deutsch Tamást, aki minősíthetetlen szavakkal illette a Néppárt frakcióvezetőjét, Manfred Webert.","shortLead":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP...","id":"20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86388a9c-be00-4489-ac06-25a3dfd52d08","keywords":null,"link":"/360/20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Süddeutsche-elemzés: Deutschnak és a Fidesznek mennie kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","shortLead":"Az aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","id":"20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a9635b-be98-4cce-82b4-055a54c9b270","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","timestamp":"2020. december. 15. 12:17","title":"Elhunyt a magyar származású George Gero, az aranyipar egyik legismertebb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]