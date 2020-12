Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","shortLead":"Két feltételt szabott a versenyhatóság a fúzióhoz.","id":"20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333f2a8-7ef4-48ea-92f6-eb484fea5d2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_fiat_chrysler_psa_egyesules_fca","timestamp":"2020. december. 21. 16:14","title":"Megkapta az uniós engedélyt, egyesülhet a Fiat Chrysler és a PSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legutóbb szombaton, közel 4 milliárdot.","shortLead":"A legutóbb szombaton, közel 4 milliárdot.","id":"20201220_Iden_mar_otszor_vittek_el_tobbmilliardos_nyeremenyt_az_otoslotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fefcf55-93eb-4d44-9a39-6f713ae285d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Iden_mar_otszor_vittek_el_tobbmilliardos_nyeremenyt_az_otoslotton","timestamp":"2020. december. 20. 21:55","title":"Idén már ötször vittek el milliárdos főnyereményt az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett változásokon.

","shortLead":"Lelassították az anyagcseréjüket és hónapokig aludtak, ami megfigyelhető a csontszerkezetükben bekövetkezett...","id":"20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4980f8-5206-4c90-8ed6-f050aa4c846b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_Teli_alomra_vonulhattak_az_osemberek","timestamp":"2020. december. 20. 18:48","title":"Átaludhatták a kemény teleket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint háromezerrel csökkent az aktív esetszám.","shortLead":"Több mint háromezerrel csökkent az aktív esetszám.","id":"20201221_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01474ab-c01b-42b2-918c-3b8808d2ddfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"183 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább...","id":"20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5428cce2-4f3c-4b9a-bc20-c08f2b3841bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","timestamp":"2020. december. 21. 16:03","title":"35 napig bírja egy feltöltéssel az új kínai okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese, komoly fejlődési potenciált lát a magánegészségügyben és az ingatlanpiacon sem nyúlt mellé.","shortLead":"Wáberer György, a Waberer's logisztikai vállalat felépítője szerint ez az iparág lehet a járvány egyik nagy nyertese...","id":"20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd96134e-7d20-49a9-a2fc-f2679eb56f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf42c9-55d9-4e21-8b5e-81b91e5b6ee7","keywords":null,"link":"/360/20201222_Waberer_Gyorgy_Egeszsegtudatosabba_tesz_bennunket_a_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 15:00","title":"A 12. leggazdagabb magyar kezében a járványban is minden arannyá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82927073-9b68-40a8-8822-08d833629660","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindössze 400 ezer darab készült belőle, úgyhogy sietni kell érte.","shortLead":"Mindössze 400 ezer darab készült belőle, úgyhogy sietni kell érte.","id":"20201221_mcdonalds_loncshus_oreo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82927073-9b68-40a8-8822-08d833629660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d363b8-f916-432c-950b-e33e85441c46","keywords":null,"link":"/kkv/20201221_mcdonalds_loncshus_oreo","timestamp":"2020. december. 21. 21:56","title":"Itt a limitált csodaburger: löncshúsos-oreós burgert árul a kínai McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin osztott meg részleteket.","shortLead":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin...","id":"20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5a9099-ca68-4a49-ac4c-dc1fbe94bd5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","timestamp":"2020. december. 21. 11:13","title":"Itt vannak részletek az Orbán által bejelentett lakásfelújítási kölcsönről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]