Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet nem lesz egyszerűbb, de némi odafigyeléssel azért az egyszerű utazó számára kezelhető a helyzet. Összeszedtük, mivel is jár a magyarok számára a britek kilépése az Európai Unióból.

Mehetek útlevél nélkül az Egyesült Királyságba?

Erre szeptember 30-ig van lehetőség, utána csak érvényes útlevéllel lehet belépni az országba. Az érvényesség nem járhat le az ott-tartózkodás idején.

Továbbra is elegendő ugyanakkor az EU-ban kiállított személyi igazolvány a belépéshez azok számára, akik letelepedett státuszért folyamodtak a szigetországban (erre alapesetben azoknak van lehetőségük, akik öt éve az Egyesült Királyságban élnek, több mint százezer magyar is regisztrált a 2019 óta elérhető rendszerbe). Ez a lehetőség legalább 2025 végéig fennáll.

Szükséges vízum a belépéshez?

Rövid idejű, vagyis – 180 napon belül – 90 napnál rövidebb tartózkodás esetén vízummentes a beutazás valamennyi EU-ország esetében, ennél hosszabb időre azonban szükséges az engedély kérése. Hogy pontosan milyet kell igényelni, az attól függ, mi a beutazás célja. A briteknél elérhető többek között képzett munkavállalók, idénymunkások, önkéntesek, sportolók, első vállalkozásukat elindítók, beruházók, de még háztartási dolgozók számára is vízum, a diákok esetében pedig megkülönböztetik azokat, akik legfeljebb 11 hónapra mennek angolt tanulni, és azokat, akik hosszabb időre iratkoznak be egy oktatási intézménybe, ösztöndíjjal vagy anélkül.

Érvényes marad az állatútlevél?

A brit hatóságok továbbra is elfogadják az EU-ból érkezőktől az uniós állatútlevelet, ám a kisállatok az Egyesült Királyságból az EU-ba csak engedéllyel (AHC) lesznek szállíthatók, amit minden egyes utazás előtt legfeljebb tíz nappal állíthat ki az állatorvos, legalább 21 nappal a veszettség elleni oltás után – vagyis ha oltásra is szükség van, az út előtt legalább egy hónappal gondoskodni kell erről. Természetesen kötelező az is, hogy az állatnak legyen mikrochipje.

© AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

Érvényes lesz az európai egészségkártya?

Nem, ezért mindenképpen rendelkezzünk utasbiztosítással, ha útnak indulunk. A Magyarországon elérhető utasbiztosítások feltételei alapvetően nem függnek attól, hogy egy európai ország az EU tagja, vagy sem.

Többe fog kerülni a mobiltelefon használata?

Az EU-ban és az Európai Gazdasági Térség országaiban érvényes roamingrendelet, amely tiltja pluszdíj felszámítását a mobileszköz más országban történő használatáért, érvényét veszti. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy újra pénzbe kerül a roaming, ez a szolgáltatók döntésétől függ, ahogy az is, az esetleges kedvezményeket saját hálózatukon vagy általában tartják meg előfizetőik számára. A brit Vodafone például már azt jelezte, minden marad a régiben.

Kiutazás előtt tehát érdemes a szolgáltatónál tájékozódni, de ha ezt elmulasztottuk, a belépéskor érkező sms-ből is kiderülnek a használat feltételei.

Érvényes lesz a jogosítványom?

Igen, továbbra is lehet vele vezetni az Egyesült Királyságban, de csak a tartózkodás kezdetétől számított egy éven át. Utána a brit hatóságoknál kell honosítást kérni, de ehhez nem kell semmilyen vizsgát letenni.

Az autósok viszont már január elsejétől mindenképpen vigyék magukkal a zöldkártyájukat.

Megmaradnak a fapados járatok?

Igen, de ez igényel némi változtatást a társaságok részéről – még szerencse, hogy a rajt idején éppen mélyponton van a légi közlekedés. A változás alapja az, hogy az Egyesült Királyság nem lesz része annak az uniós belső piacnak, amely lehetővé tette az EU-n belüli szállítást is. Ezért egy brit – pontosabban brit többségi tulajdonban levő – légitársaság a jövőben a szigetország és az EU között üzemeltethet járatokat, de két uniós reptér között nem. (Például indíthat London és Budapest között, de nem indíthat Budapest és Berlin között.) Ez a veszély egyébként korábban fenyegette a londoni tőzsdén jegyzett Wizz Airt is, a légitársaság ezt végül úgy hidalta át, hogy legnagyobb, brit tulajdonosa túladott részvényei egy részén.

© Túry Gergely

Ha utazom, ugyanazok a jogok illetnek meg?

Az a rendelet, amelyek alapján járattörlés vagy késés esetén meghatározott kártérítésre jogosult minden utas, a jövőben nem vonatkozik Nagy-Britanniára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az utasok ne lennének védve, hiszen az uniós légitársaságok járatai és az EU-ból induló minden járat esetében nem lesz változás. A kérdés az, mi lesz a brit légitársaságok által az Egyesült Királyságból egy uniós célpont felé induló gépekkel – egyelőre ígéret van arra, hogy hatékony szabályozást dolgoznak ki ezen a téren a felek.

Szabadon lehet bármit szállítani a szigetországba?

A felek vámmentes kereskedelemről egyeztek meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy korlátlanul, ellenőrizetlenül lehetne bármit beszállítani a szigetországba. Ez egyben azt is jelenti, hogy nyilatkozni kell még a mi csomagunkban található termékekről is, ha azokat eladásra szánjuk, ha bevitelük korlátozott, netán tiltott, vagy ha mennyiségük meghaladja az engedélyezettet. Ez nem olyan sok: tömény italok esetében például mindössze egy liter, pezsgőnél, likőrnél 2, bornál pedig 4, cigarettából pedig egy karton vihető be vámmentesen. Érték szerint is változik a szabályozás: 390-630 font értékű termékeknél 2,5 százalékos a vám (a teljes értékre, nem csak a 390 font feletti részre), efölött a termék típusa határozza meg a mértékét. Ezekben az esetekben áfát is kivethetnek a bevitt árukra.

A vámolás bevezetése természetesen ennél súlyosabb következményekkel is jár, hiszen – bár vámot nem kell fizetni – a procedúrát a kereskedelmi céllal szállított termékeknél le kell folytatni. Azt egyelőre nehéz megjósolni, ez mekkora fennakadást okoz majd, de az biztos, a kereskedelmi, szállítási cégeknél, vagy bárkinél, aki a britekkel üzletel, pluszadminisztrációt eredményez.

Érdemes interneten rendelni az Egyesült Királyságból?

Ez a gyakorlatban nem igazán fog változni. Bizonyos esetekben vámot kell majd fizetni, de ez nem a Brexit miatt van, hanem a távértékesítésről szóló új uniós szabályozás következménye. Ennél a kereskedők trükközéseit megunva az EU úgy határozott, a korábbiaknál jóval szélesebb körben fizetteti meg az érkező áru után az áfát és – ha szükséges – a vámot.

A személyes adatokkal kapcsolatos előírások sem változnak egyelőre, így a kereskedő alapesetben nem korlátozhatja a hozzáférést (az más kérdés, szállít-e ide), és megbízhatunk a biztonságos adatkezelésben is.

© AFP / CHRISTIN KLOSE

Élelmiszereket lehet bevinni?

Az élelmiszereknél élelmiszer-biztonsági igazolást várnak el a hatóságok a csatorna mindkét oldalán, magánszemélyek pedig legfeljebb tízkilónyi élelmiszert vihetnek be az EU országaiból.

Megbízhatok azokban a termékekben, amelyek az Egyesült Királyságból érkeznek?

Mivel a szigetország 1973 óta volt tagja a közösségnek, a műszaki cikkek vagy élelmiszerek esetében ugyanazok a normák vonatkoztak rá. Ez az egyezés mostantól megszűnik, de az EU továbbra is elvárja, hogy a területére érkező áruk feleljenek meg az uniós műszaki vagy az élelmiszer-biztonsági előírásoknak. Ha pedig például egy járvány tör ki valamely állatállományban, mindkét fél megtilthatja az importot bizonyos területekről.

Használhatók a betéti és hitelkártyák az Egyesült Királyságban?

Igen, a legtöbb Magyarországon kiállított kártya (Mastercard, Visa) a világ legtöbb országában használható, azoknak a díjait pedig a bankok határozzák meg, így itt sem igazán kell változásra számítani. A bankszámlákhoz való hozzáférésben sem lesz változás, tehát ha valaki például hazaköltözik, megtarthatja brit folyószámláját.

Mi lesz a szabad munkavállalással?

Azok, akik a Brexit előtt vállaltak munkát – az uniós szabályok alapján korlátozás nélkül – az Egyesült Királyságban, továbbra is megőrzik jogukat ahhoz, hogy a szigetországban éljenek és dolgozzanak. Ehhez a már említett letelepedett státuszért kellett folyamodniuk.

© Ben Stanstall / AFP

Azoknak már más a helyzete, akik 2021-től próbálnak szerencsét. Most már ugyanis a brit kormány határozza meg, milyen feltételekkel, korlátozásokkal fogadja a dolgozni vágyó uniós polgárokat. A londoni kormány elsősorban képzett munkaerő beáramlására számít az uniós polgárok esetében most bevezetendő pontalapú bevándorlási rendszerben. Ezt biztosítandó több előírásnak is meg kell felelnie a vízumigénylőnek: legyen állásajánlata a megfelelő képzettségi szinten egy úgynevezett vízumszponzortól, amelynek a végzendő munkáért legalább minimálbért (26 500 font) is biztosítania kell, illetve a jelentkezőnek legalább középfokon (B1) kell beszélnie az angol nyelvet. Az egészségügy területén a kormány gyors elbírálást ígér, ugyanakkor nem teszi szükségessé a másoknak előírt egészségügyi járulék megfizetését sem.

A rendszerről itt találhat bővebb tájékoztatót magyarul.

Elérhető lesz az Erasmus?

A Brexit-folyamat lezárulta egyben az EU ösztöndíjprogramjából való kilépést is elhozza, méghozzá a 2021/2022-es tanév végén. A kivétel Észak-Írország, az Írországgal való különalku eredményeként itt továbbra is igénybe lehet venni az Erasmust. A brit kormány azt egy új, Alan Touring matematikus után elnevezett programmal váltja fel – bár azzal kapcsolatban a brit parlament illetékes bizottságának is vannak kételyei, a jól bejáratott sémát milyen sikerrel tudják helyettesíteni.

A képzettségem elismerik majd?

Ez a kilépés előtt automatikus – de legalábbis egyszerűsített – volt mindkét irányban, 2021-től azonban megszűnik. Ez azt is jelenti, hogy az Egyesült Királyságban magyarok által szerzett képzettségek, diplomák elismerése olyan módon lesz lehetséges, ahogy arról a két fél egymás között megegyezik. Ennek pontos feltételei még nem világosak, az EU és a britek mindenesetre készek arra, hogy valamiféle új mechanizmust dolgozzanak ki erre bizonyos szakmák esetében.

Visszaköltöznék az Egyesült Királyságból Magyarországra, hozhatom a házastársam?

Igen, a házastársak, élettársak, illetve a 18 év alatti gyerekeik korlátozás nélkül költözhetnek a másik országába. Ehhez azt kell igazolni, hogy korábban is együtt éltek.

© AFP / JONAS GÜTTLER

Számíthatok-e arra, hogy Magyarországon megkapom a briteknél szerzett nyugdíjat?

Igen, a 2021 előtt szerzett jogok megmaradnak a társadalombiztosítás terén is. Ugyancsak beleszámít az Egyesült Királyságban korábban meglévő társadalombiztosítási jogosultsági idő egyéb magyarországi ellátásoknál, például az álláskeresési járadék esetében.

Változnak-e az adózás szabályai a két ország viszonyában?

A jövedelemadózás terén nem az uniós jog, hanem a két ország között 2012-től hatályos, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény az irányadó. Vagyis ezt nem befolyásolja a Brexit.

További információk Magyarország londoni nagykövetségének oldalán, a kormany.hu Brexit-aloldalán, illetve a brit kormányzat oldalán találhatók.