A Covid–19 vírus gazdasági hatásai Magyarországon is jelentősek voltak, már az első hullám során több százezer munkahely került veszélybe, illetve szűnt meg. Ennek ellenére a kormány csak visszafogott bértámogatási politikát alkalmazott, amivel – időlegesen – 226 ezer munkahelyet védett meg, nettó közel 50 milliárd forintból. Ez rendkívül kevés ahhoz képest, hogy legalább 835 ezer foglalkoztatott dolgozott a vírushelyzet által leginkább sújtott 29 ágazatban – írja elemzésében a GKI Gazdaságkutató.

Ha Magyarországon minden érintett munkavállaló bérköltségének 80%-át 3 hónapra állta volna a költségvetés, akkor a teljes nettó költségvetési kiadás 360 milliárd forint lett volna, ami soknak tűnhet (a GDP közel 1%-a). Azonban a „Gazdaságvédelmi alap” kiadásai jelentős részének semmi köze nem volt a valóságos gazdaságvédelemhez (például a Budapest–Belgrád vasútvonal vagy az atlétikai stadion), vagyis lett volna pénz egy gálánsabb bértámogatási programra is (ahogy pl. Ausztriában, ahol a bérköltség 70%-át támogatják). A 360 milliárd forintos költségvetési kiadást mérsékelte volna az is, hogy a fogyasztás kevésbé esett volna vissza (így többlet áfa- és egyéb bevételt jelentett volna), illetve nem kellett volna több munkanélküli ellátást nyújtani (ez utóbbi kb. 50 milliárd forintot tehetett ki) – számol a GKI.

Tegyük hozzá: az eredetileg 1346 milliárd forintos Gazdaságvédelmi Alap sose volt plusz pénz a költségvetésben, az alapba a kormány tavasszal más célokról csoportosított, illetve nevezett át pénzeket. Hogy pontosan milyen címekről, azt sose hozták nyilvánosságra, így amikor az első járványhullám után nyáron elkezdtek a Gazdaságvédelmi Alapból a gazdaságvédelemhez csak érintőlegesen kapcsolódó célokra pénzeket átcsoportosítani, azt sem lehetett tudni, hogy valójában a korábban zárolt összegek feloldása történik-e. Mindenesetre a Gazdaságvédelmi Alap kerete már nyár közepén kimerült, azonban az éves hiány és az államadósság növelésével a kormány továbbra is költekezett a terhére.

A második hullám során a gazdaság már jobb helyzetben van, mivel nem lépett életbe teljes kijárási tilalom és az üzletek is nyitva tarthatnak. Ennek ellenére jelenleg is vannak olyan ágazatok, ahol a bevételek jelentősen apadtak. Ilyen a szálláshely-szolgáltatás/vendéglátás vagy a szórakoztatóipar és a kiskereskedelem egy része, ahol jelentős volt a visszaesés. A 10 leginkább sújtott ágazat közül a Kormány jelenleg havi 5 milliárd forinttal a turizmus/vendéglátás dolgozóinak egy részét támogatja, és őket is csak a bruttó bérük 50%-ával. Ez az összeg nem elegendő még az ágazatban dolgozók munkahelyeinek a megmentésére sem, nem beszélve a további 8 veszélyeztett ágazatról. Ha a bérköltség 80%-át 3 hónapig az állam magára vállalná ezekben az ágazatokban, akkor ez nettó 65 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetésnek.

Vagyis a két járványhullám bértámogatási költségeit összeadva 425 milliárd forintból meg lehetett volna őrizni az összes „érzékeny” munkahelyet 2020-ban. Ez a „gazdaságvédelemre” fordított kiadások 20%-át sem érte volna el – írja a GKI.

Azért érdemes hozzátenni, hogy a gálánsabb bértámogatás vélhetően nem lett volna elegendő az összes megszűnt munkahely megmentéséhez, hiszen egy vállalkozásnak egyéb kiadásai is vannak a bérköltségeken felül. Azonban most már biztosan látszik, hogy a magyar kormány gazdaságvédelmi intézkedései szűkmarkúak voltak más európai országokhoz képest, a régiós versenytársakhoz képest a magyar gazdaság nagyobb károkat is volt kénytelen elszenvedni 2020-ban. Az ország Matolcsy György jegybankelnök szerint is többre lett volna képes.