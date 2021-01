Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a64e8e0-f376-47a3-bcf0-fc291883f31c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó belépőszintű új villanyautójának hatótávolsága mintegy 390 kilométer.","shortLead":"Az amerikai gyártó belépőszintű új villanyautójának hatótávolsága mintegy 390 kilométer.","id":"20210111_megerkezett_a_tesla_model_y_legolcsobb_es_7_uleses_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a64e8e0-f376-47a3-bcf0-fc291883f31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7306489d-70e8-46cd-af9d-bb4e7800c027","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_megerkezett_a_tesla_model_y_legolcsobb_es_7_uleses_valtozata","timestamp":"2021. január. 11. 09:21","title":"Megérkezett a Tesla Model Y legolcsóbb és 7 üléses változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180384a0-5f38-4506-a814-6902b8f38b1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pearl három hónappal Joplin halála után jelent meg, az egyik dalt már nem is tudta felénekelni. Viszont ezen az albumon van Esterházy Péter kedvenc, és Joplin utolsóként rögzített dala is.



","shortLead":"A Pearl három hónappal Joplin halála után jelent meg, az egyik dalt már nem is tudta felénekelni. Viszont ezen...","id":"20210111_Ma_50_eve_jelent_meg_Janis_Joplin_utolso_albuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=180384a0-5f38-4506-a814-6902b8f38b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fb6a64-dccd-49d8-bbf1-bb587c80cb91","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_Ma_50_eve_jelent_meg_Janis_Joplin_utolso_albuma","timestamp":"2021. január. 11. 11:37","title":"Ma 50 éve jelent meg Janis Joplin utolsó albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","shortLead":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","id":"20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e21c25-424b-47a3-b83c-47f4f418eb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","timestamp":"2021. január. 11. 11:21","title":"1000 kilométeres hatótávolságú, szemrevaló kínai villanyautót mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","shortLead":"Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei találtak.","id":"20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5585e0a-8967-422f-86c0-1a9ae5d36c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc935449-6ae8-4cb6-9b7c-dcf25f90b1b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_dinoszaurusz_labonyom_lelet_paleontologia","timestamp":"2021. január. 12. 15:03","title":"Több mint 240 dinoszaurusz-lábnyomot fedeztek fel Kelet-Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves költségvetése egyébként meghaladta a 350 milliárdot, 2021-ben pedig további 270 milliárd forintot fordít a kormány a programra.","shortLead":"A KSH adataira hivatkozva cáfolja a Népszava, hogy érdemi változást hozott volna a Magyar Falu Program. Ennek kétéves...","id":"20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434cc6ad-7306-44fc-9152-6eb36ecc6262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d0158c-44c3-42f0-b583-93c37f1a1554","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_magyar_falu_program_fogy_a_lakossag","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Hiába a százmilliárdok, a Magyar Falu Program ellenére is fogy a falvak népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit a tévégyártással.","shortLead":"Több új televíziómodell mellett egyfajta környezetvédelmi bejelentést is tett a Samsung: összehangolná zöld törekvéseit...","id":"20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160e6dec-f5de-4246-bfbe-ac9a9c0277ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f59f4f5-86a9-4ed6-9fdb-6ba47f67c9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_solarcell_samsung_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. január. 11. 12:03","title":"Napelemes távirányítót ad új tévéi mellé a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","shortLead":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","id":"20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb7f79b-f11e-4f82-848e-0170a3cf1426","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 13:41","title":"Megöltek egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]