[{"available":true,"c_guid":"1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","shortLead":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","id":"20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52bda4b-00f0-4cd2-be0c-3eca70083d79","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"A járvány miatt kénytelen megválni Bud Spencer és Terence Hill arcképétől a Hedon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki társadalmat – derül ki a Kovách Imre szociológussal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont osztályvezető professzorával készített interjúból.","shortLead":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki...","id":"20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13c028-62d5-4172-b1d4-0f9c6f0d9038","keywords":null,"link":"/360/20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","timestamp":"2021. január. 28. 11:00","title":"Kovách Imre: Vidéken a rendszer kiteljesedett, kerek, és ez megakadályozza az „éhséglázadást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","shortLead":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","id":"20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c864b3-72af-4fc5-a09e-f00b3186944d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","timestamp":"2021. január. 27. 11:21","title":"Ikonikus Ferrarinak állít emléket ez az új kenyeres autó sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","shortLead":"A támogatást nem csak a városban dolgozók igényelhetik.","id":"20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fee208-678e-4b6e-9471-3bea79c467a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210129_szekesfehervar_cser_palkovics_andras_vendeglatas","timestamp":"2021. január. 29. 07:30","title":"Székesfehérváron 100 ezer forintot kapnak azok a vendéglátósok, akik elveszítették az állásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fae5a0-da06-4650-b5c5-4fa84578b9fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztály csúcsmodelljét ezúttal a Brabus tuning-szakemberei vették kezelésbe.","shortLead":"Az A-osztály csúcsmodelljét ezúttal a Brabus tuning-szakemberei vették kezelésbe.","id":"20210127_alaposan_megvaditottak_a_kecskemeten_gyartott_sportos_Mercedest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44fae5a0-da06-4650-b5c5-4fa84578b9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849b8f3-78df-4e9f-9cd9-b7f6853967c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_alaposan_megvaditottak_a_kecskemeten_gyartott_sportos_Mercedest","timestamp":"2021. január. 28. 06:41","title":"Alaposan megvadították a Kecskeméten gyártott szupersportos Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely a tervek szerint állami intézmény lesz – Sárospatakon.","shortLead":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely...","id":"20210127_Tokaj_szoleje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe4aa7-972f-4e28-aa63-42c660485977","keywords":null,"link":"/360/20210127_Tokaj_szoleje","timestamp":"2021. január. 27. 15:10","title":"Sorra kiszervezi az állami egyetemeket a kormány, most mégis alapít egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94094138-de4a-4d6e-a97b-3af3e935cbe6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kevés dízelt mindig öntöttek a vízhez, hogy ne lehessen észrevenni a csalást.","shortLead":"Egy kevés dízelt mindig öntöttek a vízhez, hogy ne lehessen észrevenni a csalást.","id":"20210127_Gazolajkent_arulta_a_vizet_egy_negyfos_csapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94094138-de4a-4d6e-a97b-3af3e935cbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6724439-7a11-4e72-8ea1-b853309a0dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Gazolajkent_arulta_a_vizet_egy_negyfos_csapat","timestamp":"2021. január. 27. 11:43","title":"Gázolajként adott el vizet egy négyfős banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott, hogy hamarosan bejegyzésre kész a harmadik orosz vakcina.","shortLead":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott...","id":"20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370d288d-2515-4f5c-b326-259920f7d007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2021. január. 28. 19:03","title":"Putyinék szerint Oroszországban még idén elbúcsúznak az arcmaszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]