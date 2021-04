Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mobil kórtermet két napja üzemelték be.","shortLead":"A mobil kórtermet két napja üzemelték be.","id":"20210413_romania_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5275fc9e-bda9-40de-96e5-1a77a159735d","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_romania_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 13. 05:05","title":"Meghalt három koronavírusos beteg Romániában, mert leálltak a lélegeztetőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","shortLead":"Egy autó három sávon átcikázva egy villamosvezeték-oszlopnak csapódva állt meg. ","id":"20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267814f3-6007-4647-bde7-9cbee4ce4638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1554954e-dc21-47a8-812b-21fa2589ec25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_Elokerult_egy_video_az_aprilis_elejen_torten_hatalmas_balesetrol_az_Arpad_hidon","timestamp":"2021. április. 14. 08:55","title":"Előkerült egy videó az április elején történt hatalmas balesetről az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét előrébb hozta a tavalyi évhez képest.","shortLead":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét...","id":"20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8ed527-1bd3-418f-b729-f335bedae28f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","timestamp":"2021. április. 12. 19:03","title":"Kiderült, mikor mutathatják be a Samsung új összecsukható mobilját, a Galaxy Z Fold3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli a járványról szóló híreket, kívülről fújja a választ.","shortLead":"Ismét csak egyetlen kérdést olvastak fel az operatív törzs tájékoztatóján, amelyre egyébként mindenki, aki figyeli...","id":"20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb0cc248-015d-418b-973d-9431a2ed09c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e8680b-c7ed-4fb1-b488-e918da052d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 12:58","title":"Operatív törzs: A védettségi igazolvány nem mentesít a karanténkötelezettség alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020 januárjában lezárták. A vírusválság ugyanakkor rendkívüli mértékben megviseli a világtól elzárkózó kommunista diktatúrát – derül ki a BBC és a Deutsche Welle összeállításaiból.","shortLead":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020...","id":"20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52976151-93ce-472c-8778-ea2d84a0587b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","timestamp":"2021. április. 13. 15:02","title":"Rég nem látott válságba kerülhetett Észak-Korea a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","shortLead":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","id":"20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887929e6-9350-49d0-9cb4-ca8a5a6ec768","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","timestamp":"2021. április. 13. 16:01","title":"J. K. Rowling új gyerekkönyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről küldi a hibajavítást végző patchet.","shortLead":"Csak most derült ki, hogy a Marson állomásozó Ingenuity nevű drónnak frissíteni kell a rendszerét. A NASA a Földről...","id":"20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99359abe-0e9e-42ff-8e6c-4d604154fde7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_nasa_ingenuity_dron_mars_helikopter_szoftverfrissites_patch","timestamp":"2021. április. 13. 13:15","title":"A Földtől mintegy 280 millió kilométerre készül szoftverfrissítésre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7eecedb-0bdc-4287-bd85-2070b78ce702","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudolf Anschober az orvosaival egyeztetve hozta meg a nehéz döntést. ","shortLead":"Rudolf Anschober az orvosaival egyeztetve hozta meg a nehéz döntést. ","id":"20210413_lemondott_egeszsegugyi_miniszter_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7eecedb-0bdc-4287-bd85-2070b78ce702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f31aef0-650d-49fa-880b-7e95337b6fab","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_lemondott_egeszsegugyi_miniszter_ausztria","timestamp":"2021. április. 13. 13:53","title":"„A koronavírus nem tart szünetet, ahogy én sem tartottam” – Betegség miatt mondott le az osztrák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]